Γερουλάνος: «Φτηνή ενέργεια, καθαρή ενέργεια, δική μας ενέργεια», το ενεργειακό τρίπτυχο ΠΑΣΟΚ

«Να είμαστε ξεκάθαροι: Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν τα διασφαλίζει η Chevron. Δεν τα διασφαλίζει καμία εταιρία. Δεν τα διασφαλίζει καμία χώρα πίσω από την εταιρία που εκμεταλλεύεται την ΑΟΖ σου. Τα κυριαρχικά σου δικαιώματα τα διασφαλίζεις ΕΣΥ. Εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες. Πρώτα με τη διπλωματία μας και μετά με τον στρατό μας» είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, στην ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής για τις συμφωνίες της Ελλάδας με τις εταιρείες Chevron και Helleniq με στόχο την έρευνα και την αξιοποίηση υδρογονανθράκων σε 4 οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Αναφερόμενος στις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε πως: «Οτιδήποτε καλό έχει γίνει στην ενέργεια από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, βασίζονται σε στρατηγικές επιλογές και νόμους για την ΑΟΖ και την ενέργεια που κατοχύρωσε το ΠΑΣΟΚ».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έκανε εκτεταμένη αναφορά στη διάταξη του άρθρου 30.3 στις συμφωνίες για τα δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης, όπου γίνεται λόγος για πιθανή μεταβολή του νοτίου και πλευρικού ορίου του οικοπέδου της παραχώρησης από μια διαπραγμάτευση που μπορεί να αφορά δύο ή περισσότερα μέρη. «Ιδού ο διάβολος στη λεπτομέρεια», είπε ο Παύλος Γερουλάνος και πρόσθεσε: «Κύριε Υπουργέ, με μία μόλις διάταξη, καταφέρατε και να βάλετε αστερίσκο στο μέλλον των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και να προσκαλέσατε στη διαπραγμάτευση χώρα ή χώρες που δεν τις αφορά. Με μία διάταξη μάλιστα που δεν υπάρχει σε καμία άλλη σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Επικαλείστε εθνικά συμφέροντα. Απλές απαντήσεις κύριε υπουργέ: Οι δύο συμβάσεις με τη διάταξη προστατεύουν τα εθνικά συμφέροντα ή όλες οι υπόλοιπες χωρίς τη διάταξη; Και τα δύο δεν γίνεται. Τη δική μας θέση την ξέρετε. Η διάταξη του άρθρου 30.3 είναι από κακοδιατυπωμένη και αχρείαστη έως δυνητικά επικίνδυνη».

Ενεργειακό τρίπτυχο ΠΑΣΟΚ: «Φτηνή ενέργεια, καθαρή ενέργεια, δική μας ενέργεια».

Ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ προτάσσει ανέκαθεν στα ενεργειακά ένα ξεκάθαρο τρίπτυχο: «Φτηνή ενέργεια. Καθαρή ενέργεια. Δική μας ενέργεια. Για να απελευθερώσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας σε 3 επίπεδα: Φθηνό ρεύμα για τον πολίτη. Καθαρή ενέργεια και ενεργειακή δημοκρατία για την κοινωνία. Ενεργειακή αυτονομία για το Έθνος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κάνει τίποτα για το πρώτο, σέρνει τα πόδια της στο δεύτερο και μόλις – μετά από 7 χρόνια – ανακάλυψε το τρίτο. Έχασε έξι - επτά πολύτιμα χρόνια. Και τώρα, πολύ αργά και χωρίς σχέδιο, πανηγυρίζει για κάτι που δεν χαίρει πανηγυρισμών».

Ολόκληρη η ομιλία του Παύλου Γερουλάνου είχε ως εξής:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Πέντε σημεία κρατάω από τη συζήτηση στο θέμα των συμφωνιών:

Πρώτον: Έργο ΠΑΣΟΚ.

Οτιδήποτε καλό έχει γίνει στην ενέργεια από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, βασίζονται σε στρατηγικές επιλογές και νόμους για την ΑΟΖ και την ενέργεια που κατοχύρωσε το ΠΑΣΟΚ.

Δεύτερον. Μπορεί οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για τις σημερινές συμφωνίες να τις οφείλει όλες στο ΠΑΣΟΚ, αλλά η ενεργειακή τους πολιτική καμία σχέση δεν έχει με τη δική μας.

Εμείς προτάσσουμε ανέκαθεν ένα ξεκάθαρο τρίπτυχο: Φτηνή ενέργεια. Καθαρή ενέργεια. Δική μας ενέργεια.

Για να απελευθερώσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας σε 3 επίπεδα: Φθηνό ρεύμα για τον πολίτη. Καθαρή ενέργεια και ενεργειακή δημοκρατία για την κοινωνία. Ενεργειακή αυτονομία για το Έθνος.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κάνει τίποτα για το πρώτο, σέρνει τα πόδια της στο δεύτερο και μόλις – μετά από 7 χρόνια – ανακάλυψε το τρίτο. Έχασε έξι - επτά πολύτιμα χρόνια. Και τώρα, πολύ αργά και χωρίς σχέδιο, πανηγυρίζει για κάτι που δεν χαίρει πανηγυρισμών.

Η δε κινητικότητά της και οι αστοχίες που θα εξηγήσω σχετίζονται περισσότερο με τα αδιέξοδα στα οποία μας οδήγησε η εξωτερική της πολιτική και η απόγνωσή της να φανεί αρεστή στον Λευκό Οίκο.

Διότι δεν είναι ενεργειακή πολιτική να αλλάζεις μία εξάρτηση με μία άλλη. Αλλά να είσαι ενεργειακά ανεξάρτητος.

Έτσι εξυπηρετείς τα εθνικά σου συμφέροντα. Έτσι αποκτάς πολιτικές επιλογές.

Σημείο τρίτο: ΑΟΖ δεν σημαίνει μόνο υδρογονάνθρακες.

Όσοι διαπραγματεύτηκαν τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας που έκλεισε το 1982 έβλεπαν πολύ μπροστά.

Και εκείνοι όμως θα σας πουν ότι ήταν αδύνατον τότε να προβλέψει κανείς τι θα σήμαινε ΑΟΖ σήμερα. Και είναι αδύνατον σήμερα να προβλέψει κανείς τι θα σημαίνει αύριο.

Διότι ΑΟΖ σημαίνει μια ατελείωτη σειρά από οικονομικά δικαιώματα και συμφέροντα.

Που έχουν τη δυνατότητα να λύσουν μεγάλα θέματα της ανθρωπότητας: από τον υποσιτισμό μέχρι θέματα υγείας.

Είναι ασύλληπτο πόσο γρήγορα πολλαπλασιάζεται, καθημερινά πλέον, η δύναμη και η σημασία της θάλασσας για το σήμερα και το αύριο της χώρας. Άρα και για τις επόμενες γενιές.

Για αυτό και το ΠΑΣΟΚ πρωτοπόρησε και εδώ δεσμεύοντας μέχρι και το 70% των ενδεχόμενων εσόδων της χώρας από την αξιοποίηση της ΑΟΖ στο λογαριασμό διαγενεακής αλληλεγγύης.

Που η κυβέρνηση αγνόησε, μη μεταφέροντας την ΚΥΑ ενεργοποίησης του λογαριασμού, στερώντας πόρους από τις επόμενες γενιές της Πατρίδας μας.

Άρα, κάθε υποχώρηση ή θολούρα σε διαπραγματεύσεις που αφορούν την ΑΟΖ σημαίνει πολλά περισσότερα από απώλεια κάποιων βαρελιών πετρελαίου ή κυβικών μέτρων αερίου.

Και άρα πρέπει να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή θάλασσας, στήλης νερού και βυθού, με τον ίδιο ζήλο που υπερασπιζόμαστε κάθε σπιθαμή γης.

Σημείο τέσσερα. Ουκ ολίγα κυβερνητικά στελέχη υποστήριξαν πως η παρουσία μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών δίνει την καλύτερη απάντηση υπέρ των ελληνικών συμφερόντων.

Να είμαστε ξεκάθαροι: Τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν τα διασφαλίζει η Chevron. Δεν τα διασφαλίζει καμία εταιρία. Δεν τα διασφαλίζει καμία χώρα πίσω από την εταιρία που εκμεταλλεύεται την ΑΟΖ σου.

Τα κυριαρχικά σου δικαιώματα τα διασφαλίζεις ΕΣΥ. Εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες.

Πρώτα με τη διπλωματία μας και μετά με τον στρατό μας.

Όταν λες σήμερα, ότι η Chevron, ή οποιαδήποτε εταιρεία δίνει απαντήσεις για τα κυριαρχικά σου δικαιώματα σε όσους τα αμφισβητούν, ανοίγεις μια μεγάλη πόρτα να μασάς τα λόγια σου αύριο, αν αλλάξουν τα ενδιαφέροντά ή η ρητορική της εταιρείας.

Ξέρουμε καλά ότι τα συμφέροντα ιδιωτικών εταιριών σπανίως θέτουν ως προτεραιότητα τα δικά σου συμφέροντα.

Και με την επίκλησή τους δείχνεις πεντακάθαρα ότι χρειάζεσαι άλλους να επιβεβαιώσουν αυτό που εσύ έχεις αποτύχει να κάνεις.

Αλλά μην μείνουμε εκεί.

Εγώ θα δεχθώ ότι η οικονομική αξιοποίηση κυριαρχικών σου δικαιωμάτων δείχνει ότι τουλάχιστον ένας ακόμα παίκτης αποδέχεται ότι πράγματι αυτά είναι δικά σου κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν το υποτιμώ. Αλλά μην το πάτε παρακάτω.

Σας κάνει να μοιάζετε ικέτες.

Παρένθεση πριν πάω στο πέμπτο και τελευταίο σημείο.

Στη διπλωματία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και στις συμβάσεις που έχουν διπλωματικό και εθνικό ενδιαφέρον, ισχύουν τρείς κανόνες: Ποτέ δεν θυσιάζεις κάτι μεγάλο, για να πετύχεις κάτι μικρότερο.

Ποτέ δεν διαπραγματεύεσαι βάζοντας αστερίσκους στα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Και πάντα ψάχνεις τον διάβολο στη λεπτομέρεια.

Σημείο πέντε λοιπόν:

Η διάταξη του άρθρου 30 παράγραφος 3 στις συμφωνίες για τα δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης.

Γίνεται λόγος για πιθανή μεταβολή του νοτίου και πλευρικού ορίου του οικοπέδου της παραχώρησης.

Από μια διαπραγμάτευση που μπορεί να αφορά δύο ή περισσότερα μέρη. Ιδού ο διάβολος στην λεπτομέρεια.

Κ. Υπουργέ, με μία μόλις διάταξη, καταφέρατε και να βάλετε αστερίσκο στο μέλλον των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και να προσκαλέσατε στη διαπραγμάτευση χώρα ή χώρες που δεν τις αφορά.

Με μία διάταξη μάλιστα που δεν υπάρχει σε καμία άλλη σύμβαση που έχουμε υπογράψει. Επικαλείστε εθνικά συμφέροντα.

Απλές απαντήσεις κύριε υπουργέ: Οι δύο συμβάσεις με τη διάταξη προστατεύουν τα εθνικά συμφέροντα ή όλες οι υπόλοιπες χωρίς τη διάταξη; Και τα δύο δεν γίνεται. Τη δική μας θέση την ξέρετε.

Αλλά πάμε στις δύο συμφωνίες. Πρώτον, γιατί να μεταβληθεί το ανατολικό όριο; Και δεύτερον ποιες άλλες χώρες αφορά; Εσείς δεν περηφανεύεστε ότι το ανατολικό σύνορο του οικοπέδου προσδιορίστηκε από την συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο; Η Αίγυπτος δεν δεσμεύτηκε με αυτήν την συμφωνία απέναντι στα συμφέροντα της χώρας μας; Δεν παραδέχθηκε ότι δεν αφορά καμία άλλη χώρα;

Και βεβαία το παραδέχθηκε διότι δεν διαπραγματεύτηκε μαζί σας πέρα από εκεί για μην προσβάλει τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Πέρα από εκεί. Εξ’ ου και ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία είναι «μερική». Όχι «προσωρινή».

Δικό σας κατόρθωμα δεν λέτε ότι ήταν; Γιατί το ξανανοίγετε;

Ανοίγοντας λοιπόν θέμα μετατόπισης του πλαϊνού ορίου του ανατολικού οικοπέδου ανοίγετε θέμα πιθανότητας αλλαγής του συμφωνημένου ορίου με την Αίγυπτο.

Δεν λέω ότι αμφισβητείτε εσείς τη συμφωνία.

Λέω όμως ότι η Αίγυπτος μπορεί να επικαλεστεί τη διάθεση της Ελλάδας να αφήσει ανοιχτό το θέμα του ανατολικού πλαϊνού ορίου για να αμφισβητήσει αυτό και άλλα μέρη της συμφωνίας μεταξύ μας. Και δεσμεύεστε μόνο για την πιθανότητα υποχώρησης, όχι την προοπτική προώθησης συμφερόντων μας.

Το χειρότερο όμως είναι ότι αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να το επικαλεστεί και τρίτη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, γιατί να δίνουμε επιχειρήματα σε άλλους όταν δεν χρειάζεται; Εκεί οφείλουμε εμείς σαν ΠΑΣΟΚ να τραβήξουμε τη γραμμή».