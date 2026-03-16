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Παπασταύρου για ενεργειακό: Η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα
Πολιτική
12:15 - 16 Μαρ 2026

Παπασταύρου για ενεργειακό: Η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα

Reporter.gr Newsroom
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«Άλλη μια διεθνής κρίση χτυπά την πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο της Ε.Ε. για θέματα ενέργειας.

«Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας και η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροηλεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα», σημείωσε.

«Δεν εφησυχάζουμε. Για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας», τόνισε ακόμη.

«Σε ό,τι αφορά το πακέτο μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα που θα συζητηθεί στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., τα δίκτυα έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ενιαίας ανθεκτικής διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων», υπογράμμισε.

«Είναι η στιγμή η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα, για να μπορούμε να έχουμε για πρώτη φορά μια πραγματικά ενιαία ηλεκτρική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη που μέχρι τώρα δεν το έχουμε πετύχει», κατέληξε ο υπουργός.

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