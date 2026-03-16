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Η πετρελαϊκή βιομηχανία προειδοποιεί την κυβέρνηση Τραμπ ότι η έλλειψη καυσίμων πιθανότατα θα επιδεινωθεί
Εμπορεύματα
10:22 - 16 Μαρ 2026

Η πετρελαϊκή βιομηχανία προειδοποιεί την κυβέρνηση Τραμπ ότι η έλλειψη καυσίμων πιθανότατα θα επιδεινωθεί

Reporter.gr Newsroom
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Στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών επιχειρήσεων έστειλαν ένα ζοφερό μήνυμα στους αξιωματούχους του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες: Η ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν είναι πιθανό να επιδεινωθεί.

Σε μια σειρά συναντήσεων στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη και σε πρόσφατες συνομιλίες με τον Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον Υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Exxon Mobil, της Chevron και της ConocoPhillips προειδοποίησαν ότι η διαταραχή στις ενεργειακές ροές από την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό του Στενού του Ορμούζ θα συνεχίσει να δημιουργεί αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των αξιωματούχων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν πέρα ​​από τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα εάν οι κερδοσκόποι αυξήσουν απροσδόκητα τις τιμές και ότι οι αγορές θα μπορούσαν να δουν μια κρίση εφοδιασμού διυλισμένων προϊόντων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ConocoPhillips, Ryan Lance, εξέφρασαν επίσης τις ανησυχίες τους σχετικά με την κλίμακα της διαταραχής, ανέφεραν αυτές οι πηγές.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν παρευρέθηκε στις συναντήσεις της Τετάρτης. Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί από 87 δολάρια το βαρέλι εκείνη την ημέρα σε 99 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή.

Ο Λευκός Οίκος έχει εφαρμόσει ή εξετάζει διάφορα μέτρα που ελπίζει ότι θα μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου - συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω χαλάρωσης των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, μιας μαζικής απελευθέρωσης αποθεμάτων ενέργειας έκτακτης ανάγκης και πιθανής άρσης ενός νόμου που περιορίζει τις ροές αργού πετρελαίου μεταξύ των λιμένων των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίσης πει στους επικεφαλής του πετρελαϊκού κλάδου ότι ελπίζουν να αυξήσουν τη ροή πετρελαίου μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Burgum δήλωσε ότι η κυβέρνηση «εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο» με εταιρείες ενέργειας για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας. Ο Wright και η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Ben Dietderich.

Οι συναντήσεις χαρακτηρίστηκαν παραγωγικές και κανένα από τα στελέχη δεν κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για την κρίση. Ωστόσο, πολλοί στη βιομηχανία πετρελαίου φοβούνται ότι το μενού των διαθέσιμων επιλογών δεν μπορεί να κάνει πολλά για να ανακόψει την κρίση και ότι η μόνη λύση είναι το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ, μέσω του οποίου ρέει το ένα πέμπτο της ημερήσιας παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Διαφορετικά, η πίεση από τις παρατεταμένες υψηλές τιμές θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και να μειώσει τη ζήτηση καυσίμων.

«Ο κόσμος δεν χρειάζεται πετρέλαιο αξίας 120 δολαρίων», δήλωσε ο Steven Pruett, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής πετρελαίου Elevation Resources με έδρα το Midland του Τέξας. «Θα προκαλέσει οικονομική καταστροφή».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αλλά δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Το Πεντάγωνο έχει πει στην κυβέρνηση ότι υπάρχουν επιλογές για το άνοιγμα του στενού και η κυβέρνηση θέλει αυτό να συμβεί σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες, είπε το άτομο.

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