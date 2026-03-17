Χρηστίδης: Σαφής παραβίαση διεθνών κανόνων η παρουσία τουρκικών F16 στα Κατεχόμενα

Την ανάγκη θεσμικής εγρήγορσης και σοβαρής αποτίμησης των εξελίξεων, υπογράμμισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδη, με φόντο την παρουσία τουρκικών F16 στα Κατεχόμενα, μιλώντας στην τηλεόραση του Action 24.

Όπως επεσήμανε, η συγκεκριμένη ενέργεια εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες International Traffic in Arms Regulations (ITAR) του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, δεδομένου ότι τα Κατεχόμενα αποτελούν έδαφος μη αναγνωρισμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προσέθεσε, δε, ότι «η ελληνική πλευρά πρέπει να θέσει το ζήτημα και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, ότι, δηλαδή, σε μια κατεχόμενη περιοχή δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους αντιλήψεις».

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέστησε την προσοχή της κυβέρνησης, καθώς – όπως είπε – η εν λόγω ενέργεια μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή του προγράμματος αναβάθμισης των τουρκικών F16 και να αποτελέσει την οριστική τελεία στις όποιες συζητήσεις για αγορά F35 από την Τουρκία.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα το ανέδειξε, μετά από έρευνά του, ο Καθηγητής Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σπύρος Λίτσας.