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Μητσοτάκης: «Αναχώματα» στην ενεργειακή κρίση, ασφάλεια για τον τουρισμό και στήριξη στους απόδημους
Πολιτική
10:25 - 18 Μαρ 2026

Μητσοτάκης: «Αναχώματα» στην ενεργειακή κρίση, ασφάλεια για τον τουρισμό και στήριξη στους απόδημους

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών «αναχωμάτων» απέναντι στις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι επιπτώσεις από την ένταση στον Κόλπο είναι ήδη αισθητές, με αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, τονίζοντας πως είναι κρίσιμο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν μέτρα προστασίας των κοινωνιών. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση τέτοιων «αναχωμάτων» είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν νέες επιβαρύνσεις, είτε στο κόστος της ενέργειας είτε στα καύσιμα, σε μια περίοδο που οι πολίτες ήδη δοκιμάζονται. Το ζήτημα αυτό, όπως σημείωσε, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επικείμενης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα επικεντρωθούν στην εξεύρεση ισορροπίας ανάμεσα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην ανάγκη διαχείρισης της βραχυπρόθεσμης ενεργειακής κρίσης.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως κίνηση με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τον παγκόσμιο Ελληνισμό. Τόνισε επίσης ότι η κατάσταση ανέδειξε την ανάγκη ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης για την προστασία ευρωπαϊκού εδάφους που δέχεται απειλές.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και την αποκαλούμενη «ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία» επανέρχεται δυναμικά κάθε φορά που προκύπτουν μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την Ελλάδα. Όπως είπε, παρά τη γεωγραφική εγγύτητα με την περιοχή, η χώρα διατηρεί ασφαλείς αποστάσεις από τις εστίες έντασης.

Απευθυνόμενος στους Έλληνες της διασποράς και στους Αυστραλούς επισκέπτες, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ενθαρρύνοντάς τους να προγραμματίσουν κανονικά τα ταξίδια τους για το καλοκαίρι. Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα έχει αποκατασταθεί πλήρως και η ομαλή λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών, παρά τις προσωρινές δυσκολίες που καταγράφονται σε πτήσεις μέσω χωρών του Κόλπου.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ στον τουρισμό, έχοντας διευρύνει τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και προσελκύσει επισκέπτες από νέες αγορές.

Τέλος, αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο των αποδήμων, χαρακτήρισε τη θέσπισή της ως μια σημαντική δημοκρατική τομή και ένα ουσιαστικό βήμα πολιτικής ισότητας για τον απόδημο Ελληνισμό. Υπογράμμισε ότι, παρά τις πολιτικές αντιδράσεις, το μέτρο εγκρίθηκε με την απαιτούμενη πλειοψηφία και πλέον δίνει στους Έλληνες του εξωτερικού τη δυνατότητα να επιλέγουν είτε την επιστολική ψήφο είτε τη φυσική παρουσία σε εκλογικά τμήματα που θα δημιουργηθούν στα προξενεία. Όπως εκτίμησε, η πλειονότητα θα προτιμήσει την επιστολική διαδικασία, με την οποία είναι ήδη εξοικειωμένη, όπως φάνηκε και στις τελευταίες ευρωεκλογές.

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