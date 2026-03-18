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Συνάντηση Τσιάρα με κτηνοτρόφους: Στο επίκεντρο η έξαρση των ζωονόσων και τα οικονομικά προβλήματα του κλάδου
Πολιτική
17:31 - 18 Μαρ 2026

Συνάντηση Τσιάρα με κτηνοτρόφους: Στο επίκεντρο η έξαρση των ζωονόσων και τα οικονομικά προβλήματα του κλάδου

Reporter.gr Newsroom
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Ευρεία συνάντηση με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων πραγματοποίησε σήμερα (18/3) στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη, με αντικείμενο τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία.      

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στις επιζωοτίες, με έμφαση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων και τα πρόσφατα περιστατικά αφθώδους πυρετού, καθώς και οι συνέπειές τους στην παραγωγική δραστηριότητα.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την οικονομική πίεση στους κτηνοτρόφους, τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αλλά και θέματα όπως η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, οι αποζημιώσεις για ζωοτροφές και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

Ο υπουργός επισήμανε τη σημασία της αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687, τονίζοντας ότι αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης των ασθενειών. Υπογράμμισε επίσης ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους παραγωγούς και τους εκπροσώπους τους, με στόχο την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων στήριξης.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας και η διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγής, μέσα από ένα πλέγμα μέτρων που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους κτηνοτρόφους, τόσο σε σχέση με την έξαρση των ζωονόσων όσο και με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις της ευλογιάς και των πρόσφατων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, τα οποία -όπως σημείωσε- αποτελούν σαφή προειδοποίηση για τον κλάδο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαχρονικά στηρίζει τους παραγωγούς, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, επιδιώκοντας την ενίσχυση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός «πλέγματος προστασίας», με κεντρικό άξονα την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση των επιζωοτιών.

Αναφερόμενος στην περίοδο του Πάσχα, σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί ο έλεγχος πριν από τις σφαγές, με τη λειτουργία νέου εργαστηρίου, γεγονός που συμβάλλει στην ταχύτερη και ασφαλέστερη διενέργεια των ελέγχων.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε ότι μέσα από τη συνεργασία και τη συνεχή επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους επιδιώκεται τόσο ο περιορισμός των ασθενειών όσο και η ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην ελληνική οικονομία.

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