Κακλαμάνης: Έρχονται αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής και ρητή απαγόρευση της βιντεοσκόπησης

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Αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής και απαγόρευση της βιντεοσκόπησης προανήγγειλε ο πρόεδρος τη Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή το περιστατικό μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που σημειώθηκε την Τετάρτη (18/3).

Η ρητή απαγόρευση της βιντεοσκόπησης θα έρθει, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Κακλαμάνης, μετά το Πάσχα και θα ισχύσει όχι μόνον στην Ολομέλεια, αλλά και στις επιτροπές, όπως επίσης και στους διαδρόμους της Βουλής.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης είπε πως φτιάχτηκε πριν 40 χρόνια ο Κανονισμός, δεν υπήρχαν καν κινητά, επομένως δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί η απαγόρευση βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης.

«Ο Ποινικός Κώδικας όμως απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση», ξεκαθάρισε, λέγοντας ότι «θα αυστηροποιηθούν και οι ποινές»

«Θα τα πούμε, είναι υπό επεξεργασία», κατέληξε ο ίδιος.