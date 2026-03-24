Δένδιας για 25η Μαρτίου: Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ - Συνάντηση με Κύπριο ΥΠΑΜ

Στην ημερήσια διαταγή του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε τη σημασία της στρατηγικής ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, με σύγχρονες και ριζικά μεταρρυθμιζόμενες Ένοπλες Δυνάμεις.

Απευθυνόμενος σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός σημείωσε: «Η 25η Μαρτίου αποτελεί κορυφαία στιγμή της πορείας μας προς την εθνική αναγέννηση. Τιμούμε αυτούς που ύψωσαν εθνικό ανάστημα και μεταμόρφωσαν την εθνική συνείδηση σε επαναστατική πράξη».

Ιστορική συνέχεια και εθνική ταυτότητα

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελληνική Επανάσταση επιβεβαιώνει τη γλωσσική, θρησκευτική και πολιτιστική συνέχεια του Ελληνισμού, παρά τις πολλές ιστορικές συμφορές. «Όπως ο Καποδιστριακός Φοίνικας αναγεννιέται από τις στάχτες, έτσι και η ιστορική παρακαταθήκη του 1821 παραμένει ζωντανή», σημείωσε.

Παράλληλα τόνισε ότι η Ελευθερία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και επανέφερε την προσέγγιση του Θουκυδίδη για την ισχύ, η οποία παραμένει επίκαιρη: «Το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αναθεωρητισμό και αμφισβητήσεις του Διεθνούς Δικαίου, με απειλές υβριδικές και ασύμμετρες. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχη. Εάν δεν πράξει, δεν θα υπάρξει».

Εθνική ασφάλεια και διεθνής συνεισφορά

Ο υπουργός τόνισε τη συνεισφορά των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών στην ασφάλεια της Κύπρου, υπογραμμίζοντας την εθνική ευθύνη του κράτους και την προστασία του οικουμενικού Ελληνισμού: «Ο Ελληνισμός, όταν δοκιμάζεται, δεν εγκαταλείπεται από το εθνικό κέντρο».

Θρησκευτική διάσταση και ταυτότητα

Η 25η Μαρτίου συμπίπτει με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, γεγονός που προσδίδει θρησκευτική διάσταση στην εθνική εορτή. Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι η ελευθερία συνδέεται με τη γνώση και την επιλογή του αγαθού, ενώ η Πατρίδα, η Ορθοδοξία και η γλώσσα αποτελούν τα θεμέλια της εθνικής ταυτότητας και συνέχειας.

Σύγχρονες προκλήσεις και στρατηγική

«Σήμερα δεν τιμούμε μόνο το παρελθόν, αλλά επιβεβαιώνουμε το χρέος μας να διασφαλίσουμε την ύπαρξη της χώρας ως ανεξάρτητης, κυρίαρχης και δημοκρατικής», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη ριζικών μεταρρυθμίσεων και αναβάθμισης δυνατοτήτων για να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις, χωρίς να θυσιάζονται οι αξίες του έθνους.

Ο υπουργός αναγνώρισε τη συμβολή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και την αφοσίωσή τους στο καθήκον: «Το 1821 σας κληροδότησε τη διαχρονική συνταγματική απαίτηση να υπηρετήσετε την Πατρίδα, παραδίδοντας στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη».

Καταλήγοντας, τόνισε: «Η Υπέρμαχος Στρατηγός σκέπει την Ελλάδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τις οικογένειες σας, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον απανταχού Ελληνισμό».

Συνάντηση Δένδια με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Β. Πάλμα στη ΛΑΕΔ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε στη συνέχεια στη ΛΑΕΔ. με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει την αυριανή στρατιωτική παρέλαση.

Στις δηλώσεις τους μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δένδιας επισήμανε:

«Είχα σήμερα, για μια φορά ακόμη, τη μεγάλη χαρά να υποδεχθώ εδώ στην Αθήνα, τον συνάδελφο Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Ο Υπουργός βρίσκεται στην Αθήνα για να παρακολουθήσει αύριο μαζί μας την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Όμως αυτό, μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμη συζήτηση για το θέμα των διμερών μας σχέσεων, των αμυντικών μας σχέσεων.

Συζητήσαμε για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο, στη θάλασσα και στον αέρα. Η παρουσία η οποία θα αξιολογείται διαρκώς επί τη βάσει των συνθηκών, η αναγκαιότητα της παρουσίας μας εκεί.

Συζητήσαμε όμως και ευρύτερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση στον Λίβανο, την κατάσταση στο Ιράν, τα πλήγματα που δέχονται οι οικονομίες μας από την αύξηση της τιμής της ενέργειας.

Επίσης, στο διμερές επίπεδο επαναλάβαμε τη συζήτησή μας, καθώς όπως ξέρετε, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ». Συζητήσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα.

Ο κ. Υπουργός θα συναντηθεί με την ΕΑΒ, θα του γίνει παρουσίαση των συστημάτων, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και ο ίδιος θα σας πει, είναι δεδομένο και ισχυρό».