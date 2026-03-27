Μαρινάκης για ομιλία Ανδρουλάκη: Η χώρα δεν αντέχει συνθήματα του προηγούμενου αιώνα

Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο συνέδριο του κόμματος.

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ότι «ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη σημερινή ομιλία του, απέδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο και, πέραν πάσης αμφιβολίας, δεν έχει κατανοήσει ακόμα τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση».

«Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα ούτε χρειάζεται ένα νέο “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” σε πράσινη απόχρωση», τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Όπως συμπλήρωσε, «οι πολίτες έχουν χορτάσει από ανέξοδες υποσχέσεις και η κοινωνία ζητά σταθερότητα, προοπτική και πολιτικές με αποτέλεσμα, όπως αυτές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε σημειώνοντας ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι έχει κολλήσει η βελόνα, αλλά ότι ο χρόνος για τον πρόεδρό του φαίνεται να έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω».

Η αντίδραση αυτή αναδεικνύει τη σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ ενόψει των προσεχών πολιτικών εξελίξεων, με αιχμή τα παλαιά πολιτικά συνθήματα και την επικοινωνιακή στρατηγική των κομμάτων.