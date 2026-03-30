ΠΑΣΟΚ: To μπλοκ Ανδρουλάκη κυριαρχεί στην Κεντρική Επιτροπή – «Κλειδώνει» η πρώτη επτάδα

Η πρώτη επτάδα των εκλεγμένων στελεχών στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ είναι πλέον γνωστή, ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση των υπολοίπων ψήφων. Η σύνθεση αυτή δίνει σαφή προβάδισμα στο προεδρικό μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο αναμένεται να εκλέξει 160-170 μέλη και να ελέγξει την πλειοψηφία της Κ.Ε.

Πρώτος στην κατάταξη εμφανίζεται ο επικεφαλής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης, σηματοδοτώντας δυναμική είσοδο στα εκλεγμένα όργανα. Ακολουθούν ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θανάσης Γλαβίνας, και η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου. Την επτάδα ολοκληρώνουν οι Κώστας Παπαδημητρίου, Σωτήρης Παπαγεωργίου, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης.

Στην αντιπολιτευτική πλευρά, το μπλοκ του Μανώλη Χριστοδουλάκη εκτιμάται ότι εκλέγει 74 μέλη, μεταξύ των οποίων οι Φίλιππος Σαχινίδης και Βασίλης Κεγκέρογλου. Παράλληλα, η παράταξη Χάρη Δούκα φαίνεται να εκλέγει στελέχη όπως οι Χρήστος Πρωτόπαππας, Ρωξάνη Μπέη, Κώστας Πανδής και Θοδωρής Μαργαρίτης.

Η κατανομή αυτή σηματοδοτεί την ισχυρή παρουσία του προεδρικού μπλοκ και ενισχύει την πολιτική γραμμή Ανδρουλάκη, θέτοντας τις βάσεις για τον έλεγχο του κόμματος στη νέα θητεία της Κεντρικής Επιτροπής.