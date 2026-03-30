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ΠΑΣΟΚ: To μπλοκ Ανδρουλάκη κυριαρχεί στην Κεντρική Επιτροπή – «Κλειδώνει» η πρώτη επτάδα
Πολιτική
23:26 - 30 Μαρ 2026

ΠΑΣΟΚ: To μπλοκ Ανδρουλάκη κυριαρχεί στην Κεντρική Επιτροπή – «Κλειδώνει» η πρώτη επτάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώτη επτάδα των εκλεγμένων στελεχών στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ είναι πλέον γνωστή, ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση των υπολοίπων ψήφων. Η σύνθεση αυτή δίνει σαφή προβάδισμα στο προεδρικό μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο αναμένεται να εκλέξει 160-170 μέλη και να ελέγξει την πλειοψηφία της Κ.Ε.

Πρώτος στην κατάταξη εμφανίζεται ο επικεφαλής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης, σηματοδοτώντας δυναμική είσοδο στα εκλεγμένα όργανα. Ακολουθούν ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θανάσης Γλαβίνας, και η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου. Την επτάδα ολοκληρώνουν οι Κώστας Παπαδημητρίου, Σωτήρης Παπαγεωργίου, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης.

Στην αντιπολιτευτική πλευρά, το μπλοκ του Μανώλη Χριστοδουλάκη εκτιμάται ότι εκλέγει 74 μέλη, μεταξύ των οποίων οι Φίλιππος Σαχινίδης και Βασίλης Κεγκέρογλου. Παράλληλα, η παράταξη Χάρη Δούκα φαίνεται να εκλέγει στελέχη όπως οι Χρήστος Πρωτόπαππας, Ρωξάνη Μπέη, Κώστας Πανδής και Θοδωρής Μαργαρίτης.

Η κατανομή αυτή σηματοδοτεί την ισχυρή παρουσία του προεδρικού μπλοκ και ενισχύει την πολιτική γραμμή Ανδρουλάκη, θέτοντας τις βάσεις για τον έλεγχο του κόμματος στη νέα θητεία της Κεντρικής Επιτροπής.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 00:02
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