Υποκλοπές: Νέες αποκαλύψεις για το Predator - Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Νέες εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών προκύπτουν μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα. H εφημερίδα «Το Βήμα» αποκάλυψε την Κυριακή (5/4) δημόσιο έγγραφο που δείχνει ότι η Intellexa υπήρξε σε προσύμφωνο συνεργασίας αντισυμβαλλόμενη με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα περιγράφεται και ένα μέρος των «δυνατοτήτων» του predator στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στην Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Το δημοσίευμα φέρνει νέο γύρο πολιτικών συγκρούσεων, ενώ το κλίμα είναι ήδη φορτισμένο λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε δράση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, για τις υποκλοπές το Μαξίμου και η ΝΔ δεν αντιδρούν.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, επιμένει και το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε νεότερη ανακοίνωση με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Επί μέρες η κυβέρνηση σιωπά και επιλέγει να μην διαψεύδει τον προμηθευτή του predator ο οποίος υποστηρίζει ότι συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες και δεν έδρασε μόνος.

Σήμερα η εφημερίδα «Το Βήμα» αποκαλύπτει δημόσιο έγγραφο που δείχνει ότι η Intellexa υπήρξε σε προσύμφωνο συνεργασίας αντισυμβαλλόμενη με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Μάλιστα περιγράφεται και ένα μέρος των «δυνατοτήτων» του predator στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στην Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Μήπως τώρα η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες των οποίων συμβάλλονται με την εταιρεία του predator, θα φιλοτιμηθούν να απαντήσουν;

Χρησιμοποίησε το κράτος το predator;

Ποιοι Υπουργοί και υψηλά ιστάμενοι -όπως γράφει «Το Βήμα»- είχαν ζωηρό ενδιαφέρον να προχωρήσει η χρηματοδότηση της εταιρείας;

Κάθε μέρα που περνάει, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει για τα καλά, θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφορικά με τις αποκαλύψεις σχετικά με το Predator, επισημαίνει:

«Το δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής σχετικά με τη χρηματοδότηση της Intellexa από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, που υπογράφει ο δημοσιογράφος Β. Λαμπρόπουλος, αποτελεί ακόμα ένα ισχυρό τεκμήριο, το οποίο καταρρίπτει τους αστείους ισχυρισμούς του κ. Μητσοτάκη περί ”υπόθεσης ιδιωτών”.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που φέρνει στη δημοσιότητα το ρεπορτάζ, η Intellexa είχε ενταχθεί σε κοινοπραξία εταιρειών AI και big data, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί με περίπου 3 εκατ. ευρώ, μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), υπηρεσίας που υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη πρόταση για χρηματοδότηση υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας τον Μάρτιο του 2021. Επιπλέον, το δημοσίευμα επικαλείται πληροφορίες από στελέχη του ΚΕΜΕΑ, σύμφωνα με τα οποία υπήρχε ”έντονο ενδιαφέρον υπουργών” για την προώθηση του συγκεκριμένου cluster και την ένταξη της Intellexa σε αυτό.

Το δημοσίευμα αναφέρει, επίσης, ότι για το συγκεκριμένο σχέδιο έγιναν συναντήσεις της κοινοπραξίας με τον Λαβράνο, στελέχη της Intellexa και κυβερνητικά στελέχη στα γραφεία του KETYAK της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή, όπου, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, βρίσκονταν οι χειριστές του Predator.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, να δώσει μια πειστική εξήγηση για όλα τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη επινοητικότητα στην αφαίμαξη κονδυλίων, που προορίζονται για το δημόσιο συμφέρον.

Μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να βαφτίσει ως «έρευνα και καινοτομία» ένα εργαλείο υποκλοπών. Πάλι καλά που η συγκεκριμένη χρηματοδότηση σκόνταψε στην αποκάλυψη του σκανδάλου, γι’ αυτό και δεν προχώρησε. Το ερώτημα παραμένει… Πώς αγοράσατε το predator;».