ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υποκλοπές: Νέες αποκαλύψεις για το Predator - Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική
20:11 - 05 Απρ 2026

Υποκλοπές: Νέες αποκαλύψεις για το Predator - Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέες εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών προκύπτουν μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα. H εφημερίδα «Το Βήμα» αποκάλυψε την Κυριακή (5/4) δημόσιο έγγραφο που δείχνει ότι η Intellexa υπήρξε σε προσύμφωνο συνεργασίας αντισυμβαλλόμενη με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα περιγράφεται και ένα μέρος των «δυνατοτήτων» του predator στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στην Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Το δημοσίευμα φέρνει νέο γύρο πολιτικών συγκρούσεων, ενώ το κλίμα είναι ήδη φορτισμένο λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε δράση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, για τις υποκλοπές το Μαξίμου και η ΝΔ δεν αντιδρούν.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, επιμένει και το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε νεότερη ανακοίνωση με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Επί μέρες η κυβέρνηση σιωπά και επιλέγει να μην διαψεύδει τον προμηθευτή του predator ο οποίος υποστηρίζει ότι συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες και δεν έδρασε μόνος.

Σήμερα η εφημερίδα «Το Βήμα» αποκαλύπτει δημόσιο έγγραφο που δείχνει ότι η Intellexa υπήρξε σε προσύμφωνο συνεργασίας αντισυμβαλλόμενη με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Μάλιστα περιγράφεται και ένα μέρος των «δυνατοτήτων» του predator στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στην Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Μήπως τώρα η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες των οποίων συμβάλλονται με την εταιρεία του predator, θα φιλοτιμηθούν να απαντήσουν;

Χρησιμοποίησε το κράτος το predator;

Ποιοι Υπουργοί και υψηλά ιστάμενοι -όπως γράφει «Το Βήμα»- είχαν ζωηρό ενδιαφέρον να προχωρήσει η χρηματοδότηση της εταιρείας;

Κάθε μέρα που περνάει, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει για τα καλά, θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφορικά με τις αποκαλύψεις σχετικά με το Predator, επισημαίνει:

«Το δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής σχετικά με τη χρηματοδότηση της Intellexa από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, που υπογράφει ο δημοσιογράφος Β. Λαμπρόπουλος, αποτελεί ακόμα ένα ισχυρό τεκμήριο, το οποίο καταρρίπτει τους αστείους ισχυρισμούς του κ. Μητσοτάκη περί ”υπόθεσης ιδιωτών”.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που φέρνει στη δημοσιότητα το ρεπορτάζ, η Intellexa είχε ενταχθεί σε κοινοπραξία εταιρειών AI και big data, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί με περίπου 3 εκατ. ευρώ, μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), υπηρεσίας που υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη πρόταση για χρηματοδότηση υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας τον Μάρτιο του 2021. Επιπλέον, το δημοσίευμα επικαλείται πληροφορίες από στελέχη του ΚΕΜΕΑ, σύμφωνα με τα οποία υπήρχε ”έντονο ενδιαφέρον υπουργών” για την προώθηση του συγκεκριμένου cluster και την ένταξη της Intellexa σε αυτό.

Το δημοσίευμα αναφέρει, επίσης, ότι για το συγκεκριμένο σχέδιο έγιναν συναντήσεις της κοινοπραξίας με τον Λαβράνο, στελέχη της Intellexa και κυβερνητικά στελέχη στα γραφεία του KETYAK της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή, όπου, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, βρίσκονταν οι χειριστές του Predator.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, να δώσει μια πειστική εξήγηση για όλα τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη επινοητικότητα στην αφαίμαξη κονδυλίων, που προορίζονται για το δημόσιο συμφέρον.

Μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να βαφτίσει ως «έρευνα και καινοτομία» ένα εργαλείο υποκλοπών. Πάλι καλά που η συγκεκριμένη χρηματοδότηση σκόνταψε στην αποκάλυψη του σκανδάλου, γι’ αυτό και δεν προχώρησε. Το ερώτημα παραμένει… Πώς αγοράσατε το predator;».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα λιμάνια με σιωπηρό μήνυμα στην Κίνα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα λιμάνια με σιωπηρό μήνυμα στην Κίνα

Ο Τσίπρας, οι τράπεζες, η κυβέρνηση, κι εμείς...
Άλλοι Αρθρογράφοι

Ο Τσίπρας, οι τράπεζες, η κυβέρνηση, κι εμείς...

Masterclass ρουσφετολογίας
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Masterclass ρουσφετολογίας

Ρουσφέτια σε άλλο level από τους σπεσιαλίστες της ΝΔ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ρουσφέτια σε άλλο level από τους σπεσιαλίστες της ΝΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό
Πολιτική

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ