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Βολές Μαρινάκη κατά Τσίπρα: Έχει μάθει να πορεύεται με φτηνά κόλπα και ξεπερασμένα συνθήματα
Πολιτική
21:32 - 06 Απρ 2026

Βολές Μαρινάκη κατά Τσίπρα: Έχει μάθει να πορεύεται με φτηνά κόλπα και ξεπερασμένα συνθήματα

Reporter.gr Newsroom
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Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook τη Δευτέρα (6/4) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αφορμή στάθηκε η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, για την οποία ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ο μόνος διαχωρισμός που απαιτείται είναι εκείνος της πρωθυπουργικής ιδιότητας και της πολιτικής απατεωνιάς.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «κουνά το δάχτυλο» έχοντας φορτώσει τη χώρα με 100 δισ. ευρώ, επιβολή 30 φόρων και έχοντας αναφέρει λίγες μέρες πριν ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες τον Ιανουάριο του 2015.

Τον κατηγόρησε επίσης για δημιουργία ψεύτικων εντυπώσεων, κλεφτοπόλεμο και φτηνά κόλπα που αναπαράγουν ξεπερασμένα συνθήματα.

Αναλυτικά:

«Όσο πέφτει ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα πριν καν ανακοινώσει το νέο κόμμα του, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους, τον οποίο διαρκώς ο ίδιος ανεβάζει.

Πρώτα ο κ. Τσίπρας μας παρέδωσε «μαθήματα» κράτους δικαίου, ξεχνώντας πως ήταν ο πρωθυπουργός των παρα- υπουργείων δικαιοσύνης, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών και των αποφυλακισμένων βαρυποινιτών. Έπειτα, «κούνησε το δάχτυλο» για την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, ενώ ήταν εκείνος που φόρτωσε τη χώρα με 100 δις και αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 φόρους, ενώ, λίγες μόλις μέρες νωρίτερα, μας είπε κυνικά ότι θα έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.

Αποκορύφωμα της πολιτικής του θρασύτητας είναι η σημερινή του ανάρτηση, όπου παραθέτει προ μηνών απάντηση του Πρωθυπουργού σε ερώτηση για το πλήρες ασυμβίβαστο, δηλαδή για άλλου τύπου ασυμβίβαστο από αυτό που έθεσε σήμερα ως πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις, με τον μόνο τρόπο που ξέρει από τότε που έκανε καταλήψεις: τον «κλεφτοπόλεμο».

Οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται λύσεις στις χρόνιες παθογένειες του βαθέως κράτους, όπως το ψηφιακό κράτος, η ταχεία απονομή συντάξεων και πολλά ακόμα που οφείλουμε να υλοποιήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζονται είναι πολιτικούς, όπως ο κ. Τσίπρας, που έχουν μάθει να πορεύονται με φτηνά κόλπα και αναπαράγουν ξεπερασμένα συνθήματα».

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