ΧΑ: Θετική εικόνα σε επιχειρηματικό και θεσμικό επίπεδο - Ο μόνος ουσιαστικός κίνδυνος για τις ελληνικές μετοχές

Μπροστά σε ένα εκρηκτικό μίγμα βρίσκεται η ελληνική οικονομία και προφανώς και η αγορά με τις αβεβαιότητες γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης σε συνδυασμό με την εγχώρια πολιτική όξυνση από την επανάκαμψη παλαιότερων σκανδάλων να δημιουργεί ένα έντονα αρνητικό σκηνικό που υπερκαλύπτει οτιδήποτε θετικό δημοσιονομικό ή επιχειρηματικό συμβαίνει.

Η αισιόδοξη προσέγγιση της διάρκειας του πολέμου στην ΜΑ φαίνεται να ανατρέπεται εκ των πραγμάτων τόσο εξαιτίας της στρατιωτικής ανθεκτικότητας του Ιράν - που εντείνεται στα μάτια του κόσμου τόσο με τις συνεχιζόμενες πυραυλικές εκτοξεύσεις κατά του Ισραήλ όσο και από την κατάρριψη αμερικανικών μαχητικών - αλλά κυρίως από την δυσανάλογη παγκόσμια οικονομική επίπτωση σε τιμές ενέργειας, πληθωρισμό, επιτόκια και ανάπτυξη.

Οι εκθέσεις διεθνών αλλά και εγχώριων οίκων και οργανισμών ήδη συμπεριλαμβάνουν μέρος των επιπτώσεων και για την χώρα (ενδεικτικά το ΑΕΠ σε 1.8% από 2%) ενώ μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στην τουριστική αγορά για τυχόν χαμηλότερες προσδοκίες και κρατήσεις (αρχική εκτίμηση για -5% έως -8%) στον κρίσιμο για την οικονομία κλάδο.

Τέλος το τρίπτυχο συμπληρώνεται από την νέα πολιτική αναταραχή λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ που συνδυαστικά με άλλα θέματα επικαιρότητας εντείνει την φημολογία για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, κάτι που η αγορά ξεκάθαρα δεν επιθυμεί.

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν σε μια χρηματιστηριακή συγκυρία όπου ο ΓΔ έχει μηδενίσει τα φετινά κέρδη (από +13% στα υψηλά έτους) και παλεύει στις δύσκολες συνεδριάσεις που προηγήθηκαν να κρατήσει τις κρίσιμες 2000 μονάδες.

Η εικόνα πάντως τόσο σε επιχειρηματικό (αποτελέσματα έτους, νέες συμφωνίες και συνεργασίες, ΑΜΚ με άνετη υπερκάλυψη κα) αλλά κυρίως σε θεσμικό επίπεδο με την αναβάθμιση από τον MSCI (από Μάιο 2027) σε συνδυασμό με το άνοιγμα μέσω Euronext, είναι σαφώς θετική για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά με πιο άμεση συνέπεια από την διεύρυνση της επενδυτικής βάσης - ανεξαρτήτως εισροών/εκροών - την προσέγγιση των ευρωπαϊκών δεικτών (σε όρους Ρ/Ε, Ρ/Β και EV/ Ebitda) με κλείσιμο της ψαλίδας.

Βραχυπρόθεσμα η αγορά επηρεάζεται σχεδόν αποκλειστικά από τα επείγοντα (γεωπολιτικά, τιμές πετρελαίου, επιτόκια, πιέσεις στις αγορές ομολόγων κα), αλλά όπως έχει αποδειχτεί σε όλες τις σύγχρονες κρίσεις σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και η δική μας αγορά θα ασχοληθεί με τα σημαντικά που δεν είναι άλλα από την ανθεκτικότητα των δημοσιονομικών μεγεθών, την πορεία των επιχειρηματικών κερδών και την ορατότητα των ελληνικών μετοχών από πολύ μεγαλύτερο επενδυτικό κοινό.

Ο μόνος ουσιαστικός κίνδυνος για τις ελληνικές μετοχές εστιάζεται στη νέα πραγματικότητα που εμπεριέχει η αναβάθμιση που όπως είδαμε πρόσφατα σε περιπτώσεις όπως πχ. της METLEN (Λονδίνο), της ALWN (συγχώνευση), BYLOT (συγχώνευση), οι εταιρίες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες και για επιθετικές κινήσεις από short oriented funds που όταν θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο κινούνται χωρίς συναίσθημα και θυμικό παρά μόνο με γνώμονα το κέρδος. Ακόμα και αν αυτό προέρχεται από τον πόνο των άλλων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης