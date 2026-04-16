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Φάμελλος: Όλα τα σκάνδαλα αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου - Να παραιτηθεί ο διαπλεκόμενος Πρωθυπουργός
Πολιτική
14:06 - 16 Απρ 2026

Φάμελλος: Όλα τα σκάνδαλα αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου - Να παραιτηθεί ο διαπλεκόμενος Πρωθυπουργός

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου εκφράζοντας ευχές προς τον Γιώργος Μυλωνάκης και δηλώνοντας συμπαράσταση στην οικογένειά του.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε αδύναμο και διαπλεκόμενο, ζητώντας την απομάκρυνσή του από την εξουσία. Παράλληλα μίλησε για σοβαρά προβλήματα στο Κράτος Δικαίου, περιορισμό δικαιωμάτων, υποθέσεις διαφθοράς, καθώς και για χειραγώγηση και υποβάθμιση της Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, έκανε λόγο για ανασφάλεια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και για πολιτικές που, όπως είπε, επιτείνουν την ένταση, ενώ ζήτησε μια πιο ενεργή στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άσκησε επίσης κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις εξελίξεις.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «επικίνδυνη για τη Δημοκρατία» κυβέρνηση, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ως υπεύθυνη για σκάνδαλα και εκφυλισμό του θεσμικού πλαισίου, ενώ κάλεσε και το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί πιο καθαρά ως αξιωματική αντιπολίτευση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και κάνοντας λόγο για προσπάθειες συγκάλυψης.

Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποβάθμιση του κοινοβουλευτικού διαλόγου και για προσπάθεια στοχοποίησης της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι σοβαρές παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου έχουν επισημανθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κλείνοντας, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για «λάσπη» και κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά, ρουσφέτι και διαπλοκή, ενώ επανέλαβε το αίτημα για πολιτική αλλαγή και παραίτηση της κυβέρνησης.

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