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Η Visa ανοίγει τον δρόμο για αγορές με τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρήσεις παγκοσμίως
Τεχνολογία
10:06 - 21 Απρ 2026

Η Visa ανοίγει τον δρόμο για αγορές με τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρήσεις παγκοσμίως

Reporter.gr Newsroom
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Η Visa παρουσίασε το Intelligent Commerce Connect, μια νέα λύση που διευκολύνει τις επιχειρήσεις να συνδεθούν και να συμμετάσχουν στο εμπόριο με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Intelligent Commerce Connect λειτουργεί ως «γέφυρα» προς το agentic commerce για δημιουργούς ψηφιακών agents, εμπόρους και παρόχους υπηρεσιών, ανεξάρτητη από δίκτυα, πρωτόκολλα και token vaults.

Καθώς οι καταναλωτές βασίζονται όλο και περισσότερο σε AI agents για τις αγορές τους, οι επιχειρήσεις – είτε αναπτύσσουν agents, είτε πωλούν μέσω αυτών, είτε επεξεργάζονται συναλλαγές – χρειάζονται έναν απλό τρόπο για να ξεκινήσουν. Το Intelligent Commerce Connect, μέρος του χαρτοφυλακίου Visa Intelligent Commerce, έρχεται να καλύψει αυτήν την ανάγκη.

Μέσω μιας απλής, ενιαίας διασύνδεσης μέσω της πλατφόρμας Visa Acceptance Platform, το Intelligent Commerce Connect επιτρέπει την ασφαλή εκκίνηση πληρωμών, το tokenization, τον έλεγχο δαπανών και την ταυτοποίηση. Η λύση ενσωματώνει τόσο τα APIs του Visa Intelligent Commerce, που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία αγορών από agents με κάρτες Visa, όσο και τα APIs άλλων δικτύων, επιτρέποντας στους agents να πραγματοποιούν πληρωμές τόσο με κάρτες Visa όσο και με άλλες κάρτες*. Αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο πληρωμής των agents, διευκολύνοντας την υιοθέτηση εμπειριών agentic πληρωμών από ολόκληρο το οικοσύστημα.

«Το εμπόριο αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, με τους AI agents να αρχίζουν να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ψωνίζουν και πραγματοποιούν τις αγορές τους. Αυτή η μετάβαση μπορεί να επιτύχει μόνο εφόσον οι καταναλωτές αισθάνονται εμπιστοσύνη στο να επιτρέπουν στην τεχνολογία να ενεργεί εκ μέρους τους», δήλωσε η Sevi Vassileva, Γενική Διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ. «Οι πληρωμές βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την επιλογή. Το Intelligent Commerce Connect παρέχει αυτή τη θεμελιώδη βάση για το εμπόριο μέσω agents, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καινοτομούν χωρίς να υπονομεύεται ο έλεγχος ή η προστασία των πληρωμών».

Τα κύρια οφέλη του Intelligent Commerce Connect:

  • Συμβατό με τους κύριους παρόχους token vault: Οι πλατφόρμες agent μπορούν να συνδεθούν με την υφιστάμενη υποδομή στοιχείων και να αποφύγουν τον περιορισμό σε ένα μόνο token vault/πάροχο.

  • Απρόσκοπτη αποδοχή πληρωμών που εκκινούνται από agents: Επιτρέπει στους εμπόρους να δέχονται πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω βασικών πρωτοκόλλων agents, όπως τα: Trusted Agent Protocol, Machine Payments Protocol (MPP), Agentic Commerce Protocol (ACP) και Universal Commerce Protocol (UCP).

  • Καθιστά τους καταλόγους των εμπόρων ανιχνεύσιμους στις πλατφόρμες AI: Βοηθά τους εμπόρους να καθιστούν προσβάσιμα τα αποθέματα και τις λεπτομέρειες των προϊόντων τους (π.χ. περιγραφές, προδιαγραφές, τιμές κ.ά.), ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν, να τα επιλέγουν και να ολοκληρώνουν τις αγορές τους μέσω του περιβάλλοντος της AI πλατφόρμας.

  • Υποστηρίζει τους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται agentic συναλλαγές εκ μέρους των εμπόρων: Η Visa μπορεί να αναλάβει τον συντονισμό των συναλλαγών και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα PCI, για τους παρόχους υπηρεσιών που υποστηρίζουν συναλλαγές εμπόρων.

  • Μία ενιαία διασύνδεση μέσω της Visa Acceptance Platform: Διαθέσιμο μέσω μιας ενιαίας και αξιόπιστης διασύνδεσης στην πλατφόρμα Visa Acceptance Platform,μιας ευέλικτης συλλογής εργαλείων πληρωμών που υποστηρίζει εκατομμύρια σημεία πληρωμής καταναλωτών - όπως online, in-app checkouts και marketplaces.

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