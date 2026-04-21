ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Golden Age Capital επενδύει στο μέλλον της διαχείρισης ακινήτων - Πλειοψηφική συμμετοχή στη Moving Doors
Επιχειρήσεις
10:09 - 21 Απρ 2026

Η Golden Age Capital επενδύει στο μέλλον της διαχείρισης ακινήτων - Πλειοψηφική συμμετοχή στη Moving Doors

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H Golden Age Capital ανακοινώνει τη νέα της επένδυση στη Moving Doors, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο των πλήρως εξοπλισμένων και εξυπηρετούμενων κατοικιών υψηλής ποιότητας. Στόχος είναι η μετεξέλιξη της εταιρείας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα απαντά στις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες, βάζοντας σε προτεραιότητα την ευελιξία και την ποιότητα ζωής.

Η πλειοψηφική συμμετοχή στη Moving Doors σηματοδοτεί τη δυναμική τοποθέτηση της Golden Age Capital στον τομέα του Serviced living που αναδεικνύεται σε κυρίαρχη τάση διεθνώς, λόγω της αυξημένης κινητικότητα στελεχών, οι οποίοι αναζητούν ευέλικτες και πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες, αλλά και ευκολία στη διαχείριση των καθημερινών τους υποχρεώσεων.

Ο Περικλής Μαζαράκης, Ιδρυτής και Managing Partner της Golden Age Capital, δήλωσε: «Η επένδυσή μας στη Moving Doors ακολουθεί πλήρως τη στρατηγικής μας που επικεντρώνεται στη δημιουργία καινοτόμων σχημάτων σε κατακερματισμένες αγορές, όπως η αγορά κατοικίας. Η επένδυσή μας στηρίζεται στον συνδυασμό της λειτουργικής εμπειρίας της ομάδας, της τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται, αλλά και στο σαφές πλαίσιο ανάπτυξης που

έχουμε για να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο κατοικίας».

Η νέα εποχή του Living

Η επένδυση στη Moving Doors είναι η πρώτη από μια σειρά στρατηγικών συνεργασιών της Golden Age Capital για τη δημιουργία ενός τεχνολογικά υποστηριζόμενου ομίλου, που θα πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της διαχείρισης ακινήτων. «Με την ομάδα της Moving Doors μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα. Μαζί, δεν κοιτάμε να χτίσουμε απλώς μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, αλλά να επαναπροσδιορίσουμε το κομμάτι του living στην Ευρώπη, με όχημα την τεχνολογία. Επικεντρωνόμαστε ειδικά σε τομείς που δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε, όπως οι φοιτητικές εστίες, οι κατοικίες τρίτης ηλικίας και η προσιτή στέγαση», σχολίασε ο Θάνος Τερζίδης, Investment Director της Golden Age Capital.

Η Moving Doors καλύπτει αποτελεσματικά το κενό μεταξύ των παραδοσιακών αστικών μισθώσεων και των βραχυχρόνιων διαμονών, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία διαμονής, προσαρμοσμένη στον δυναμικό τρόπο ζωής των σύγχρονων επαγγελματιών και των digital nomads, χωρίς γραφειοκρατία και με πλήρη ευελιξία. Παράλληλα, διαθέτει τη δική της ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία προσφέρει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα στους ιδιοκτήτες και μια απόλυτα ψηφιακή εμπειρία στους ενοίκους.

Η εταιρεία διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 500 διαμερίσματα σε Αθήνα και Κύπρο με στόχο να ξεπεράσει τα 3.500 ακίνητα μέσα στα επόμενα χρόνια. Στη νέα εποχή της και μετά από την επένδυση της Golden Age Capital, η Moving Doors αναπτύσσει ένα πολυεπίπεδο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σε νέες χώρες της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Θάνος Γεραμάνης, CEO της Moving Doors, ανέφερε: «Η συνεργασία με την Golden Age Capital είναι για εμάς ψήφος εμπιστοσύνης και σημαντική ευκαιρία να έχουμε έναν μέτοχο που δεν προσφέρει μόνο κεφάλαια, αλλά και τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, ενώ μας ανοίγει το δρόμο για νέες συνεργασίες. Με τη στήριξή τους, επιταχύνουμε το πλάνο μας για να δημιουργήσουμε το μέλλον της κατοικίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γρ. Σαράντης: Γεωπολιτικές πιέσεις και στρατηγική ανάπτυξης
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Γρ. Σαράντης: Γεωπολιτικές πιέσεις και στρατηγική ανάπτυξης

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε ιστορικό υψηλό
Χρηματιστήρια

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε ιστορικό υψηλό

Elikonos Capital: Στα €200 εκατ. το Elikonos 3 μετά το δεύτερο closing
Επιχειρήσεις

Elikonos Capital: Στα €200 εκατ. το Elikonos 3 μετά το δεύτερο closing

Πλαστικά Θράκης: Αυξημένη κατά 17% η λειτουργική κερδοφορία EBITDA το 2025
Ανακοινώσεις

Πλαστικά Θράκης: Αυξημένη κατά 17% η λειτουργική κερδοφορία EBITDA το 2025

Φοροδιαφυγή: Κι όμως, αυξήθηκε τo 2025 – Οι 10 κλάδοι με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα
Φορολογία

Φοροδιαφυγή: Κι όμως, αυξήθηκε τo 2025 – Οι 10 κλάδοι με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
27/07/2026 - 12:32

Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:31

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:22

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Αυτοδιοίκηση
27/07/2026 - 12:20

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/07/2026 - 11:55

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ακίνητα
27/07/2026 - 11:07

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:03

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 10:43

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
27/07/2026 - 10:41

Αποστολάκη: Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και πώς μπορεί να λυθεί

Περιβάλλον
27/07/2026 - 10:30

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Ειδήσεις
27/07/2026 - 10:23

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό

Οικονομία
27/07/2026 - 09:57

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. στο εξάμηνο - Τα έσοδα από φόρους

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 09:45

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
27/07/2026 - 09:44

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:28

Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ