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Πλεύρης: Έτοιμη η κυβέρνηση για αυστηρότερα μέτρα αν αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές
Πολιτική
18:44 - 22 Απρ 2026

Πλεύρης: Έτοιμη η κυβέρνηση για αυστηρότερα μέτρα αν αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές

Reporter.gr Newsroom
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Στα νεότερα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και στα ενδεχόμενα σενάρια επιβάρυνσης της κατάστασης, αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο ενημέρωσης των αρμόδιων επιτροπών για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο μετανάστευσης και επιστροφών.

Όπως σημείωσε, καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις αφίξεις, με τις θαλάσσιες ροές να ανέρχονται σε 4.979 το 2026 έναντι 9.313 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, δηλαδή σχεδόν μειωμένες κατά 50%. Συνολικά, αν συνυπολογιστούν και οι χερσαίες διελεύσεις, η μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 35%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, όπου οι ροές περιορίστηκαν από 6.722 το 2025 σε 2.595 το 2026, ενώ στην Κρήτη παρατηρείται σταθεροποίηση, με τα επίπεδα να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα.

Προειδοποίηση για πιθανές πιέσεις λόγω γεωπολιτικής αστάθειας

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στα τουρκικά σύνορα ούτε μαζικές μετακινήσεις προς την Ευρώπη. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει:

«Αυτό που δεν το βλέπουμε τώρα είναι πολύ πιθανό, εάν συνεχιστεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα, να το δούμε στην πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εστία ανησυχίας η Λιβύη

Ο Θάνος Πλεύρης στάθηκε ιδιαίτερα στη διαδρομή της Λιβύης, επισημαίνοντας ότι αποτελεί εν δυνάμει εστία πίεσης προς την Ευρώπη. Όπως εξήγησε, μεγάλος αριθμός εκτοπισμένων από το Σουδάν –περίπου 500.000 άτομα στη Λιβύη– δημιουργεί μια «ανησυχητική δεξαμενή» μεταναστευτικών ροών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε αυξημένες μετακινήσεις από το Μπαγκλαντές το προηγούμενο διάστημα, μέσω «χαλαρών» ταξιδιωτικών διαδικασιών προς Αίγυπτο και Λιβύη, σημειώνοντας ότι με συντονισμένες παρεμβάσεις Ελλάδας, Ιταλίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής το φαινόμενο αυτό περιορίζεται.

«Δεν θα επιτρέψουμε επανάληψη του 2015»

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδιο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης έξαρσης, στέλνοντας σαφές μήνυμα για αυστηρή στάση:

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε αυτό που έγινε το 2015», τόνισε, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση ανεξέλεγκτων ροών θα υπάρξει άμεση κλιμάκωση των μέτρων.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η αναστολή της διαδικασίας ασύλου θα αποτελεί μόνο το ηπιότερο από τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί.

Η τοποθέτηση Πλεύρη αποτυπώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να διατηρήσει αυξημένη ετοιμότητα, ενόψει ενός ρευστού γεωπολιτικού περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα.

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