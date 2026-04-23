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Τσίπρας: Δεν έχω ταξικό μένος, αλλά πατριωτική ευθύνη – Οι βασικοί πυλώνες του νέου κόμματος
Πολιτική
15:16 - 23 Απρ 2026

Τσίπρας: Δεν έχω ταξικό μένος, αλλά πατριωτική ευθύνη – Οι βασικοί πυλώνες του νέου κόμματος

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Delphi Economic Forum, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την Πέμπτη (23/4) τους βασικούς πυλώνες του προγράμματός του για την «επόμενη μέρα», κάνοντας λόγο για ένα εναλλακτικό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης και διάσωσης της κοινωνίας.  

Αιχμή του προγράμματός του, η πατριωτική εισφορά – ένα σχέδιο αύξησης της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας «εθνικός λογαριασμός» για τη στέγη, την υγεία και την παιδεία.

«Δεν μπορεί να στηριχτεί ο τόπος στη συσσώρευση πλούτου που δεν φορολογείται. Καμία οικονομία δεν αναπτύχθηκε έτσι πουθενά στον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πέραν τούτου, μέρος του σχεδίου του για την οικονομική αναδιάρθρωση αποτελεί και η δημιουργία ενός εθνικού ταμείου 4–6 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της παραγωγής, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη για αξιοποίηση των εθνικών πορων και στην εδραίωση συνεργασίας με την αναπτυξιακη τράπεζα.

Στο ίδιο πλαίσιο, έμφαση έδωσε και στην ανάγκη για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος που θα βασίζεται εν συνόψη στους εξής πυλώνες: άλλο κράτος, διαφάνεια, ταχύτητα στη δικαιοσύνη, καταπολέμηση της διαφθοράς και είσοδος στην ψηφιακή εποχή.

«Αν δεν γίνουν αυτά θα έχουμε μια οικονομία της αρπαχτής και δεν θα δοθεί σοβαρή παραγωγική προοπτική», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη για έλεγχο των τραπεζών, των υπεροκερδών και των καρτέλ, καθώς και στην ανάγκη για βαθιές και ριζικές θεσμικές τομές.

«Εμείς έχουμε αλλεργία με την αδικία και την αρπαχτή, όχι στο να υπάρχει κέρδος, ανάπτυξη και ευημερία», είπε, επιχειρώντας να απαντήσει στις αιτιάσεις που συνοδεύουν την Αριστερά αλλά και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πως έβλεπε ως αντίπαλο το κεφάλαιο και την οικονομική πρόοδο.

«Κυβερνήσαμε στις πιο δύσκολες συνθήκες και φέραμε την ανάπτυξη», συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την κρίση, ούτε και τα μνημόνια και υπενθυμίζοντας ότι τέτοια εποχή είχε μπει η Ελλάδα στο α' μνημόνιο μετά την «περίφημη δήλωση στο Καστελόριζο».

Δεύτερος μεγάλος πυλώνας της προγραμματικής αντίληψης του κ. Τσίπρα, για να χρηματοδοτηθούν όλα χρειάζεται, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0hmjjrmuvd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στόχος του εν προκειμένω, όπως είπε, να σταματήσει «αυτή η αδιανόητη αναλογία άμεσων - έμμεσων φόρων» και να γίνουν δικαιότεροι, να μειωθεί η φορολογία της μισθωτής εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές και να γίνει δικαιότερη η φορολογία της ακίνητης περιουσίας.

Προς το τέλος της παρέμβασής του, ο κ. Τσίπρας διαπίστωσε ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σήμερα σε κρίση, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί προβληματικό να υπάρχουν προθέσεις δημιουργίας νέων κομμάτων και σχηματισμών.

«Αλλά είναι κρίσιμο να μην θεωρούμε ότι θα έχουμε περάσει σε μια εποχή που δεν έχουν σημασία οι ιδέες, οι αξίες και οι προτασεις», είπε κάνοντας λόγο για κίνδυνο της αντιπολιτικής και για αδιέξοδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0hhinirvxl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όσο για το νέο του κομμα, απέφυγε να αποκαλύψει το όνομά του, ενώ συγκρατημένος ήταν και ως προς την προοπτική συνεργασιών. Τόνισε πως δεν επιδιώκει να αποτελέσει συμπλήρωμα των υφιστάμενων πολιτικών και άφησε ανοιχτό το πεδίο για μετεκλογικές συνεργασίες, αναλόγως των συσχετισμών που θα προκύψουν από τις εκλογές.

«Δεν έρχομαι για να κάνω τον αρχηγό ενός κόμματος που θα συμπληρώσει τις υπάρχουσες πολιτικές. Οι συσχετισμοί από τις εκλογές θα μας οδηγήσουν στις αποφάσεις», είπε.

Σε σχέση, δε, με τη φημολογία περί "πλησιάσματος" με τον Χάρη Δούκα απάντησε σιβυλλικά, λέγοντας: «Κάθε σύμπνοια και κάθε προσέγγιση είναι καλοδεχούμενη».

Εν κατακλείδι, ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε το πρόγραμμά του ως «ένα πλέγμα προτάσεων που εντάσσονται σε μια άλλη στρατηγική», επιμένοντας πως «η χώρα πρέπει να αλλάξει οικονομική στρατηγική για να μην μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες».

«Το κρίσιμο είναι το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο: Που πρέπει να πάει η χώρα και πώς να κυβερνηθεί αλλιώς», είπε μεταξύ άλλων, ενώ σημείωσε πως ο ίδιος έχει ευθύνη να συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του «για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 18:40
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