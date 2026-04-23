Μητσοτάκης από Αγία Νάπα: Η Ευρώπη ενώνει δυνάμεις και αποδεσμεύει πόρους για την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης 23/4 στην Αγία Νάπα, όπου θα συμμετάσχει στο δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την άφιξή του, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ο Έλληνας πρωθυπουργός τοποθετήθηκε για την απόφαση αποδέσμευσης ευρωπαϊκών πόρων με σκοπό την ενίσχυση της Ουκρανίας, τονίζοντας τη σημασία της εξέλιξης αυτής στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο.

«Το γεγονός ότι θα αποδεσμευτούν αυτοί οι πόροι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθεί σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου, επισημαίνοντας πως η οικονομική αυτή ενίσχυση κρίνεται απαραίτητη τόσο για τη λειτουργία του ουκρανικού κράτους όσο και για τη δυνατότητά του να διατηρεί την αμυντική του ικανότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης ότι η ενιαία στάση της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει την ικανότητά της να υπερβαίνει εμπόδια και διαφωνίες, με στόχο τη συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.