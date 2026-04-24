Μακρόν από Αθήνα: Αν η Τουρκία απειλήσει την Ελλάδα, θα είμαστε εδώ για εσάς

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα σήμερα και αύριο (24 και 25 Απριλίου), με βασικό στόχο την υπογραφή της ανανέωσης της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για επιπλέον πέντε έτη, σε συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το αεροσκάφος του Γάλλου προέδρου προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν από τις 19:00, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο κέντρο της Αθήνας. Μετά από σύντομη στάση στο ξενοδοχείο όπου διαμένει, ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε στη Ρωμαϊκή Αγορά, όπου συμμετείχε μαζί με τον πρωθυπουργό σε δημόσια συζήτηση με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο».

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Μακρόν από Ρωμαϊκή αγορά: Η Ευρώπη είναι σημαντικός εμπορικός παίκτης - «Ελλάς- Γαλλία συμμαχία»

Ο Γάλλος πρόεδρος, στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, επισημαίνοντας ότι η διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από αστάθεια.

Ο Μακρόν χτύπησε καμπανάκι για αφύπνιση της Ευρώπης: «Είναι μια μοναδική στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Κινέζος πρόεδρος είναι απέναντι στους Ευρωπαίους. Να ξυπνήσουμε!».

«Η νούμερο 1 δύναμη, οι ΗΠΑ, μπορεί να είναι σύμμαχος, αλλά δεν είναι πάντα προβλέψιμη και αξιόπιστη. Η διεθνής τάξη τίθεται υπό πίεση. Η ΕΕ, όμως, αποτελεί σημείο προβλεψιμότητας και σταθερότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ισχυρό εμπορικό και οικονομικό αποτύπωμα, συγκρίσιμο με αυτό της Κίνα, σημειώνοντας ότι απαιτείται ενίσχυση της διεθνούς επιρροής της.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το βάρος μας στη διεθνή σκηνή ώστε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερο σεβασμό και αμοιβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο», τόνισε.

Αναφερόμενος στη βιομηχανική πολιτική, υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερες διαδικασίες και πιο απλουστευμένο κανονιστικό πλαίσιο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι σε κρίσιμους τομείς απαιτείται προστασία της ευρωπαϊκής παραγωγής.

«Και οι ΗΠΑ και η Κίνα προστατεύουν τις βιομηχανίες τους. Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κινεζική παραγωγική ισχύς ασκεί σημαντική πίεση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Ταυτόχρονα ο Μακρόν χτύπησε καμπανάκι για αφύπνιση της Ευρώπης: «Είναι μια μοναδική στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Κινέζος πρόεδρος είναι απέναντι στους Ευρωπαίους. Να ξυπνήσουμε!».

Ο κ. Μακρόν ερωτώμενος για το ποια στάση θα κρατούσε η χώρα του σε περίπτωση που η Ελλάδα απειλούνταν από την Τουρκία ήταν ξεκάθαρος:

«Αν η Τουρκία απειλούσε την Ελλάδα, θα ήμασταν εδώ. Θα ήμασταν παρόντες. Δείτε τι κάναμε το δύσκολο εκείνο καλοκαίρι, δείτε τη στάση μας και στην Κύπρο. Για μένα, αυτός είναι ο πραγματικός ορισμός της φιλίας. Αυτό ακριβώς εκφράζει και η ελληνογαλλική συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία δεν είναι σύνθετες έννοιες· είναι κάτι πολύ απλό: όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις την επόμενη ημέρα. Ξέρεις ήδη τι πρέπει να κάνεις. Εάν η κυριαρχία απειληθεί, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε εδώ» τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ο Πρόεδρος Μακρόν.

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Μητσοτάκης: Να ξοδέψουμε περισσότερα, αλλά πιο έξυπνα, για την άμυνα

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί ευκαιρίες για την Ευρώπη να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία.

«Η Ελλάδα και η Γαλλία βρίσκονται στην αιχμή αυτής της συζήτησης. Η αμυντική συμφωνία που υπογράψαμε το 2021 αποτελεί βάση για την περαιτέρω συνεργασία μας», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της άμυνας πρέπει να συνοδεύεται από πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων.

«Πρέπει να ξοδεύουμε περισσότερα, αλλά και πιο έξυπνα για την άμυνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της ενιαίας αγοράς, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην ενεργειακή πολιτική και στις επενδύσεις.

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για την ΕΕ. Χρειάζεται να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη», τόνισε.

Αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σημείωσε ότι η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης είναι κρίσιμη για την επίτευξη των κοινών στόχων, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για τις μελλοντικές αποφάσεις.

«Η ΕΕ κινείται αργά, αλλά όταν αποφασίζει, κινείται αποφασιστικά», κατέληξε.

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Το πρόγραμμα του Γάλλου προέδρου στην Ελλάδα

Το βράδυ, ο Εμανουέλ Μακρόν θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο, με περίπου 110 προσκεκλημένους από την πολιτική, θεσμική και επιχειρηματική ζωή.

Στην εκδήλωση θα παραστούν κορυφαίοι υπουργοί, μεταξύ των οποίων οι Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερρακάκης και Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, αλλά και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και του πολιτισμού.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και υπογραφή συμφωνιών.

Αργότερα, οι δύο ηγέτες θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα συμμετάσχουν στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, πριν την αναχώρηση της γαλλικής αποστολής από την Αθήνα.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν ως βασικό θέμα της επικείμενης συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν, και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.