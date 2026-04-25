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Χρηστίδης - Πουλάς (ΠΑΣΟΚ): Ελλείψεις πυρασφάλειας και σοβαροί κίνδυνοι σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ
Πολιτική
15:12 - 25 Απρ 2026

Χρηστίδης - Πουλάς (ΠΑΣΟΚ): Ελλείψεις πυρασφάλειας και σοβαροί κίνδυνοι σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής Αργολίδας και Υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Πουλάς και ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης κατέθεσαν Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με την πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύεται ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας που αφορά τις εκτεταμένες ελλείψεις πυρασφάλειας σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.    

Τα ευρήματα των ελέγχων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας καταγράφουν επικίνδυνες ελλείψεις σε δομές που φιλοξενούν βρέφη και νήπια, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για τη διασφάλιση της ζωής και της ασφάλειάς τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς τους αρμόδιους υπουργούς

«Σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας αναδεικνύεται από τα πορίσματα ελέγχων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα οποία καταγράφουν εκτεταμένες, επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες ελλείψεις πυρασφάλειας σε δομές όπου φιλοξενούνται βρέφη και νήπια.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ.Ο.Ε.Ε. – τ.Ο.Ε.Κ. (ΠΑΝ.Σ.ΥΟ.Ο.) με Αρ. Πρωτ. 727/23.04.2026, που αφορά ελέγχους σε επτά (7) από τους είκοσι οκτώ (28) σταθμούς, διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, απουσία βασικών μέσων πυροπροστασίας, όπως πυροσβεστήρες, ελλιπής ή μη λειτουργική εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, μη εγκατάσταση των προβλεπόμενων συστημάτων ειδοποίησης (φαροσειρήνες), καθώς και σοβαρές δυσλειτουργίες ή πλήρης αδυναμία λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, όπως πυροσβεστικές αντλίες και πυροσβεστικά συγκροτήματα

Επιπλέον, καταγράφονται περιπτώσεις πλήρους απουσίας οργανωμένων μέτρων πυροπροστασίας, μη ύπαρξης εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας, έλλειψης πιστοποιητικών πυρασφάλειας και ανυπαρξίας βιβλίων συντήρησης, γεγονός που συνιστά σαφή παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας και θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα συστήματα πυρανίχνευσης είτε δεν λειτουργούν είτε εμφανίζουν ενδείξεις σφάλματος, ενώ έχουν καταγραφεί ακόμη και εγκαταστάσεις εκτός ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή με κατεστραμμένες υποδομές. Παράλληλα, η απουσία επαρκούς φωτισμού ασφαλείας και βασικών διατάξεων εκκένωσης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πανικού και εγκλωβισμού σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Τα ανωτέρω ευρήματα δεν εμφανίζονται ως μεμονωμένες αστοχίες, αλλά παρουσιάζουν επαναληπτικότητα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για συστημικό πρόβλημα στη διαχείριση και εποπτεία της πυρασφάλειας των συγκεκριμένων δομών. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν κατόπιν καταγγελιών και όχι στο πλαίσιο συστηματικού και προληπτικού ελέγχου, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την επάρκεια των μηχανισμών εποπτείας.

Δεδομένου ότι οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί φιλοξενούν ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό, ο οποίος αδυνατεί να αντιδράσει αυτόνομα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, η ύπαρξη πλήρους και πιστοποιημένης πυρασφάλειας δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά στοιχειώδη όρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Δεδομένου ότι η ευθύνη λειτουργίας και διασφάλισης της συμμόρφωσης των σταθμών ανήκει στη Δ.ΥΠ.Α., ενώ ο έλεγχος της πυρασφάλειας αποτελεί αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης παρέμβασης και συντονισμένης δράσης των αρμόδιων Υπουργείων.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Πόσοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της Δ.ΥΠ.Α. έχουν ελεγχθεί για ζητήματα πυρασφάλειας τα τελευταία έτη και ποια είναι τα συνολικά και αναλυτικά ευρήματα των ελέγχων αυτών;
Πόσοι σταθμοί λειτουργούν σήμερα χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές πυρασφάλειας ή χωρίς ισχύον πιστοποιητικό πυρασφάλειας;
Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί η Δ.ΥΠ.Α. για την αποκατάσταση των διαπιστωμένων ελλείψεων και ποιο είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πλήρους συμμόρφωσης όλων των δομών;
Προτίθεται το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας δομών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πυρασφάλειας, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ελλείψεων;
Ποιος είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την εντατικοποίηση των ελέγχων πυρασφάλειας σε δομές φιλοξενίας βρεφών και νηπίων και τη διασφάλιση της καθολικής συμμόρφωσης;
Παρακαλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν στη Βουλή:

Το σύνολο των πορισμάτων ελέγχου της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για τα τελευταία τρία (3) έτη.
Κατάλογο όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ.ΥΠ.Α. με ένδειξη ύπαρξης ή μη ισχύοντος πιστοποιητικού πυρασφάλειας, ημερομηνίας τελευταίου ελέγχου και εκκρεμών παρατηρήσεων ή παραβάσεων.
Τα εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες πυροπροστασίας των εν λόγω σταθμών, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά πυρασφάλειας.
Τυχόν αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή προστίμων που έχουν εκδοθεί για παραβάσεις πυρασφάλειας στις συγκεκριμένες δομές».

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