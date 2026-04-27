Βορίδης: Η Κοβέσι αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως πολιτικό καταλύτη

Την παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Φόρουμ των Δελφών σχολίασε σήμερα, Δευτέρα (27/4), ο Μάκης Βορίδης, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτησή της είχε πολιτική χροιά, κάτι που – όπως είπε – είναι «εντυπωσιακό» και αποδεικνύει το πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο της.

«Αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως έναν Εισαγγελέα. Υπό το πρόσχημα και με αφορμή την αντιμετώπιση της διαφθοράς, γίνονται πολιτικές τοποθετήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός, σχολιάζοντας όσα είπε η κ. Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών.

«Νομική συζήτηση δεν άκουσα, παρά μόνο πολιτικές τοποθετήσεις. Θέλω νομικά λοιπόν ένας να μου εξηγήσει πώς η διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη είναι αξιόποινη πράξη», σημείωσε ακόμη.

«Εγώ μετά από εδώ έχω συναντήσεις στο γραφείο μου με πολίτες της Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι θα μου θέσουν ζητήματα που τους απασχολούν. Αν έρθει η κ. Κοβέσι και μου πει ότι αυτό δεν είναι ορθολογικό, ο ορθολογισμός είναι κάτι ξέρετε που κάποιες στιγμές είναι εξαιρετικά ανεπιεικής. Δεν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια ανάγκη και την ίδια ικανότητα να υπομένουν τις καθυστερήσεις. Σε ορισμένους μάλιστα έχει βαρύτατη συνέπεια η καθυστέρηση», προσέθεσε, για να καταλήξει λέγοντας:

«Θεωρώ απολύτως απαράδεκτο να μου λέει κάποιος ότι έχω ηθική αυτουργία, δηλαδή με πειθώ και φορτικότητα κατέπεισα κάποιο Όργανο της Διοίκησης να κάνει παράνομη πράξη επειδή του διαβίβασα κάποιο αίτημα ενός πολίτη».

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