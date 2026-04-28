Καλαφάτης: Η μετάβαση στις πράσινες κατασκευές δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη

“Η μετάβαση στις πράσινες κατασκευές δεν είναι μια πολυτέλεια για λίγους. Είναι μια ανάγκη για τους πολλούς και μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Η απανθρακοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος δεν είναι μια θεωρητική άσκηση, αλλά ένας ρεαλιστικός οδικός χάρτης που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στην εκδήλωση παρουσίασης της Διακήρυξης “Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά - Νέα Πρότυπα και Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις”.

Και πρόσθεσε: “Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να γίνει εξαγωγέας πράσινης τεχνολογίας και υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτουμε την πρώτη ύλη, διαθέτουμε λαμπρό επιστημονικό δυναμικό, διαθέτουμε πολιτική βούληση μέσα από την Εθνική Συμμαχία Αειφόρου Δόμησης και τώρα, με αυτή τη Διακήρυξη, διαθέτουμε και ένα κοινό όραμα. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει την καινοτομία και την αειφορία. Δεσμευόμαστε να ενσωματώσουμε τα πορίσματα αυτής της Διακήρυξης στον σχεδιασμό των μελλοντικών μας πολιτικών”, ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.

Όπως επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης: “Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα τελευταία επτά χρόνια, έχει μετατρέψει την Πράσινη Μετάβαση σε κεντρικό πυλώνα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Από το 2019, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με τον πρώτο Κλιματικό Νόμο και τη δέσμευση πόρων που ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ για δράσεις αειφορίας. Μόνο για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, οι συνολικές επενδύσεις υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, στηρίζοντας έμπρακτα την εγχώρια αγορά και τον κατασκευαστικό κλάδο”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Έρευνας και της Καινοτομίας στην παραγωγή νέων δομικών υλικών με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Ο Υφυπουργός παρουσίασε τα συγκεκριμένα εργαλεία με τα οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει τον κλάδο:

Την αύξηση της φορολογικής υπερέκπτωσης για δαπάνες R&D εως 315%, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε «έξυπνα» και βιώσιμα υλικά.

Τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων μέσω της δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ».

Τη στήριξη των Innovation Clusters, που συνδέουν την ακαδημαϊκή έρευνα με τη βιομηχανική παραγωγή.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Σταύρος Καλαφάτης στη στήριξη και θωράκιση των ερευνητικών κέντρων της χώρας με επένδυση άνω των 370 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και στην καθιέρωση από την Κυβέρνηση των φορολογικών εκπτώσεων για ενεργειακή και αισθητική ανακαίνιση κατοικιών, ως βασικό κίνητρο για τη βελτίωση του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Ο κ. Καλαφάτης εξήρε τη στενή συνεργασία με το ΤΕΕ και την Εθνική Συμμαχία Αειφόρου Δόμησης, επισημαίνοντας ότι: “O ψηφιακός και πράσινος μετασχηματισμός των κατασκευών αποτελεί εθνικό στοίχημα”. Και πρόσθεσε: “Η Διακήρυξη που παρουσιάζεται σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας υποδειγματικής διαβούλευσης μεταξύ της Πολιτείας, της τσιμεντοβιομηχανίας, των πανεπιστημίων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να μην είναι μόνο καταναλωτής, αλλά και εξαγωγέας πράσινης τεχνολογίας και καινοτόμων υλικών”.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης δεσμεύτηκε ότι τα συμπεράσματα της Διακήρυξης θα αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για τη διαμόρφωση της μελλοντικής κυβερνητικής πολιτικής, με στόχο πόλεις πιο ανθρώπινες, ανθεκτικές και κλιματικά ουδέτερες. “Το μέλλον των κατασκευών στην Ελλάδα είναι ήδη εδώ και είναι πράσινο”, κατέληξε.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αποτελεί την κορύφωση μιας τετραετούς προσπάθειας με επικεφαλής το ECOCITY, σε συνεργασία με το TEE και πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για υιοθέτηση σύγχρονων, πιο πράσινων, προτύπων στις κατασκευές, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD 2023).