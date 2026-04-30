Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης νομίζει ότι το κοινοβούλιο είναι φέουδο – Έρχεται αίτημα για Εξεταστική

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη (30/4) εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «θεσμική παρακμή» και πολιτικές πρακτικές που, όπως υποστήριξε, υπονομεύουν τη λειτουργία των θεσμών, ενώ επανέλαβε το αίτημά του για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής.

Αναφερόμενος στα ζητήματα διαφάνειας και κράτους δικαίου, κατηγόρησε την κυβέρνηση για εκβιασμούς, δολοφονία χαρακτήρων και παρεμβάσεις σε ανεξάρτητες αρχές και τη Δικαιοσύνη.

Τόνισε ότι η άσκηση κριτικής στη Δικαιοσύνη αποτελεί θεμιτό δημοκρατικό δικαίωμα, ωστόσο υποστήριξε πως «οι επιθέσεις και οι πιέσεις σε δικαστικούς λειτουργούς και ανεξάρτητες αρχές είναι αντιθεσμικές και επικίνδυνες».

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική για την υπόθεση των υποκλοπών και την υπόθεση Predator. Χαρακτηριστικά, είπε:

«Πραγματικά, αναρωτιέμαι, στη συνάντησή του ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, κ. Εμανουέλ Μακρόν, για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον ρώτησε εάν οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας είχαν παγιδευτεί με Predator από έναν απόστρατο αξιωματικό τρίτης χώρας, πού θα ήταν αυτοί; Στα μπουντρούμια ή έξω να τον εκβιάζουν ως “Νίξον”;» και συμπλήρωσε:

«Που μας κάνετε πατριωτικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας τον Πρόεδρο της Γαλλίας. Όταν για τα στοιχειώδη ζητήματα εθνικής ασφάλειας κάνετε τις «κότες» μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου Ισραηλινού αξιωματικού».

Αιχμές, δε, άφησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας:

«Σας ενοχλεί γιατί ασκήσαμε κριτική στη δικαιοσύνη. Σε μια δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να αξιολογεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Αλλά είναι αντιθεσμικό, παραβατικό και επικίνδυνο να εκβιάζεις, να επιτίθεσαι και να οργανώνεις δολοφονίες χαρακτήρων δικαστικών λειτουργών και επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών. Αυτό που κάνατε εσείς, κύριε Παπασταύρου, η Νέα Δημοκρατία. Στα βήματα του Τσίπρα με τον Καμμένο, που λέγατε ότι ήρθατε να διορθώσετε τη θεσμική παρακμή και κάνετε τα ίδια και χειρότερα».

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «ο κ. Γεωργιάδης μιμείται τον κ. Πολάκη και τον κ. Καμμένο. Και εσείς, οι δήθεν φιλελεύθεροι, τα ίδια. Τον επικροτείτε».

Σχετικά με τη λειτουργία του κράτους και τα ζητήματα διαφάνειας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί «να ελέγξει ή να χειραγωγήσει ανεξάρτητες αρχές», ενώ κατηγόρησε την πλειοψηφία για καθυστερήσεις και πολιτικούς χειρισμούς στη διαδικασία επιλογής τους.

«Θα ασκούμε κριτική γιατί αυτό είναι οι αρχές και οι αξίες μας. Δεν θα σας επιτρέψουμε περαιτέρω τη θεσμική παρακμή. Η οποία έχει πολλές και διαφορετικές μορφές», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

«Τέλος τα παζάρια για τις Ανεξάρτητες Αρχές»

Όσο για τις Ανεξάρτητες Αρχές, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην πρόταση που είχε κάνει τον Σεπτέμβριο και σημείωσε, στον απόηχο της αναβολής της ψηφοφορίας στη Βουλή:

«Έκανα μία πρόταση στον Πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο. Τι είπα; Τέλος τα παζάρια για τις Ανεξάρτητες Αρχές κάτω από το τραπέζι. Ανοικτή πρόσκληση, να συλλέξουμε βιογραφικά, να τα αξιολογήσει κάθε κόμμα, να γίνει σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής, της διάσκεψης των προέδρων, και να τοποθετηθούμε όλα τα κόμματα. Άρα, πρότεινα κάτι που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Διαβάζω εδώ και μήνες ότι κωλυσιεργείτε με ευθύνη της αντιπολίτευσης! Το γράφουν γνωστοί δημοσιογράφοι, υποστηρικτές του Μεγάρου Μαξίμου και του κ. Μητσοτάκη.

Μετά, λοιπόν, από μεγάλη ταλαιπωρία και προπαγάνδα, χθες μαθαίνουμε ότι σήμερα θα συνεδριάσει η επιτροπή αλλά όχι για τις τρεις, αλλά για τις δυο επιτροπές. Γιατί; Ποιος ο λόγος;

Τα βιογραφικά είναι 22 για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 25 για τον Συνήγορο του Πολίτη, και 22 για την ΑΔΑΕ. Γιατί δεν συνεδριάσαμε και για τις τρεις επιτροπές; Πρώτο παράδοξο.

Δεύτερο παράδοξο: Γίνεται συνεδρίαση και πρώτη φορά στα χρονικά της Μεταπολίτευσης υπάρχουν 3/5 για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πρόσωπο της κας Συγγούνα και ακυρώνεται η διαδικασία. Γιατί; Μπορείτε να μας πείτε; Γιατί; Πότε ξαναέγιναν αυτά τα πράγματα; Όταν πάνω από έναν χρόνο έχει παραιτηθεί ο κ. Μενουδάκος. Ποιος, λοιπόν, κωλυσιεργεί; Εμείς ή εσείς;

Αλλά, θα σας πω τι θέλετε. Δεν θέλετε ούτε διαφάνεια, ούτε αξιοκρατία. Παζάρια θέλετε. Από το ΠΑΣΟΚ, παζάρια δεν θα έχετε.

Η κα. Συγγούνα έπρεπε βάσει του Συντάγματος σήμερα να είναι Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής και εσείς δεν το επιτρέψατε. Αλλά, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα που υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη κοιμίζει νωρίς τους βουλευτές, εκβιάζει τη δικαιοσύνη, στήνει παρακράτος υποκλοπών και νομίζει ότι το κοινοβούλιο είναι φέουδο. Όχι, δεν είναι. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Είμαστε εμείς εδώ, ο πυλώνας σεβασμού του κοινοβουλίου και της δημοκρατίας.

Και πάω στην αντιπολίτευση.

Καλά, τόσους μήνες, δεν είχατε χρόνο από τα σχεδόν 60 βιογραφικά να προκρίνετε έστω έναν; Έναν! Και αντί να καταγγέλλετε αυτούς για τη σημερινή εκτροπή, να καταγγέλλετε το ΠΑΣΟΚ; Λέγοντας τι;

Επειδή προτείναμε ένα πρόσωπο και ένα δεύτερο, σε ένα εκ των οποίων συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία αλλά στο άλλο διαφωνεί, είναι πρόβα συγκυβέρνησης; Καλά, ξεχνάτε ότι για το ΕΣΡ, για να πληρωθεί η θέση, τα βρήκε ο κ. Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία; Έχετε κοντή θεσμική μνήμη; Τι κίνηση ήταν αυτή; Πρόβα συγκυβέρνησης τότε; Όχι, βεβαίως. Αφήστε, λοιπόν, τα φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια.

Και τα περί ρόλου του Βελόπουλου σε αυτήν την παράταξη δεν ταιριάζουν. Ξέρετε γιατί; Γιατί εμείς ούτε συνέδρια κάνουμε σε μπουζουξίδικα, ούτε έχουμε συνεργαστεί με τον κ. Καμμένο.

Πάμε, τώρα, στην ουσία του θέματος: Σήμερα έπρεπε να έχει πληρωθεί μία κεντρική Ανεξάρτητη Αρχή. Και θα μου πείτε, γιατί δεν τις αφήνουμε κενές; Διότι, έχω προσωπική εμπειρία, συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Και σκέφτομαι, εάν το καλοκαίρι του 2022 δεν υπήρχε ο κ. Μενουδάκος, θα είχαμε τις αποκαλύψεις κατά του παρακράτους; Αυτό το διανοηθήκατε;

Εγώ, λοιπόν, έχω χρέος, όταν τοποθετούμαι σε αυτήν την αίθουσα, να σκέφτομαι την ποιότητα δημοκρατίας και το πώς θα υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα απέναντι στο παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, που θέλει να αλώσει και τις Ανεξάρτητες Αρχές, αλλά και να τις αφήσει κενές για να κάνει πάρτι. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε.

Οι μάσκες, λοιπόν, έπεσαν και σε αυτό το ζήτημα. Ο μόνος που λειτουργεί παραθεσμικά είστε εσείς και κανένας άλλος. Και δεν μιλώ προσωπικά. Μιλώ κομματικά. Αλλά, πρέπει να κατανοήσετε, η ανοχή σας είναι συνενοχή και αυτό σας αφορά όλους. Και αναφέρομαι στους υπουργούς και τους βουλευτές».

Στα ενεργειακά «μεγαλούργησε το επιτελικό κράτος»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον τομέα της ενέργειας, ασκώντας κριτική στη στρατηγική της ΔΕΗ και στις κυβερνητικές επιλογές για την ενεργειακή πολιτική.

«Αφήσατε τη χώρα ενεργειακά γυμνή, εγκαταλείποντας εγχώριες πηγές που θα μπορούσαν να τη θωρακίσουν σε περιόδους κρίσης. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρήσει η απολιγνιτοποίηση. Αλλά, δεν μπορεί την V μονάδα της Πτολεμαΐδας να θέλετε βιαίως να την κλείσετε, όταν μπορεί να παίξει στρατηγικό ρόλο σε περιόδους κρίσης. Πού θα πάει, λοιπόν, αυτή η ιστορία; Μια υπερσύγχρονη μονάδα, στην οποία δαπανήθηκαν 1,5 δισ. ευρώ.

Και τώρα καλείται η ΔΕΗ να πληρώσει άλλα 420 εκατ. ευρώ για να τη μετατρέψει σε μονάδα φυσικού αερίου. Ουσιαστικά, να την ξηλώσει. Ο ΑΔΜΗΕ τι σας λέει για αυτό; Είπατε στην Ολομέλεια;», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως η χώρα έχει οδηγηθεί σε υψηλό ενεργειακό κόστος.

Τόνισε, δε, ότι σημαντικές επενδύσεις και έργα παραμένουν ανεκμετάλλευτα και πως η ενεργειακή στρατηγική οδηγεί σε αυξημένο δανεισμό και επιβάρυνση των πολιτών.

«Ποια, όμως, είναι η ουσία; Ότι ο Έλληνας φορολογούμενος θα αναγκαστεί να καταβάλει σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ από τα 1,36 δισ. ευρώ, για να αποκτήσουν φθηνότερη ενέργεια -γιατί εκεί επενδύει η ΔΕΗ- πολίτες άλλων χωρών. Ρουμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Κροατία, Σλοβακία, Πολωνία», είπε μεταξύ άλλων και προσέθεσε:

«Και όλα αυτά, τη στιγμή που ώριμες εγχώριες «πράσινες» λύσεις, όπως το φράγμα της Μεσοχώρας, που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το 2019, παραμένουν ανενεργές. Ενώ το δίκτυο διανομής ενέργειας στην Ελλάδα είναι προσβάσιμο μόνο για τους λίγους και τους αρεστούς σας. Γιατί κάνατε στα μέτρα σας τη διανομή του ενεργειακού χώρου ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής σας.

Υπάρχει, όμως, κι άλλο ένα μείζον ζήτημα. Το 31% του στρατηγικού σχεδίου θα χρηματοδοτηθεί μέσω αύξησης καθαρού δανεισμού από τη ΔΕΗ. Δηλαδή, η επιχείρηση θα δανειστεί επιπλέον 7 δισ. ευρώ, τη στιγμή που ο καθαρός της δανεισμός έχει σχεδόν διπλασιαστεί από 3,3 δισ. το 2020 σε 6,9 δισ. το 2026.

Σήμερα, λοιπόν, μάλιστα με τη ΔΕΗ, ο συνολικός δανεισμός, παρακαλώ, μέχρι το 2030 θα είναι 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το «success story».

Από ένα θαύμα εξυγίανσης, σε μια πορεία υπερχρέωσης, αχαλίνωτης κερδοσκοπίας. Ο λαός τα πληρώνει όλα αυτά. Στα τιμολόγιά του.

Να πούμε ότι είχαμε και φθηνό τιμολόγιο στην παραγωγή και την καθημερινότητα, να πούμε εντάξει. Πανάκριβο το κόστος και ζωής και παραγωγής.

Αυτά, λοιπόν, είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει τα golden boys της ΔΕΗ.»

Τετραήμερη εργασία: «“Θα κλείσουν οι επιχειρήσεις”, αυτό είναι το σημερινό τρεντ»

Αναφερόμενος στην οικονομία, σημείωσε ότι η πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, κάνοντας λόγο για ακρίβεια και χαμηλή αγοραστική δύναμη, ενώ υποστήριξε ότι οι πολίτες επιβαρύνονται δυσανάλογα από τις επιλογές στον ενεργειακό και φορολογικό τομέα.

Παράλληλα, σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, σημείωσε:

«Και κλείνω με το θέμα της τετραήμερης εργασίας. Και εκεί μας είπατε πολλά. Γιατί, λέει, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τετραήμερη εργασία; «Θα κλείσουν οι επιχειρήσεις». Οι διάφοροι Ζούκοφ που πληρώνετε, λένε ότι θα το κάνουμε υποχρεωτικό. Αυτοί οι Ζούκοφ, οι απατεώνες. Οι απόστρατοι από την αστυνομία. «Θα το κάνουμε», λέει, «υποχρεωτικό για να κλείσουμε τις επιχειρήσεις». Αυτό είναι το σημερινό τρεντ!

Εμείς μιλάμε για πιλοτικά προγράμματα με φορολογικά κίνητρα που υλοποιούνται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν τα ξέρετε τα προγράμματα αυτά; Αφορούν οικοδόμους; Αφορούν γιατρούς, όπως έλεγε σήμερα ο γνωστός κ. Γεωργιάδης;

Αφορούν επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν μέσω των νέων τεχνολογιών με συγκεκριμένα κίνητρα.

Και γιατί πρέπει να ξεκινήσει τώρα; Για να διαμορφώσουμε μια υγιή αγορά εργασιακών δικαιωμάτων.

Και να σας πω γιατί το έχουμε προτεραιότητα ως σοσιαλιστές. Ελάτε στη θέση ενός παιδιού που δουλεύει πέντε μέρες 8 με 10 ώρες και κάνει άλλες δυο ώρες να πάει από τη δουλειά στο σπίτι του να δει τα παιδιά του. Με ένα υπέρογκο ενοίκιο, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παρακμής.

Αυτών των ανθρώπων τη ζωή θέλουμε να βελτιώσουμε και είναι προτεραιότητά μας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τους στηρίζουμε έμπρακτα, με προοδευτικές πολιτικές. Και εσείς κάνατε τη ζωή τους μια ζωή ακρίβειας, απαξίωσης.»

Αξιολογήσαμε τα βιογραφικά με κριτήριο ποιος είναι ο νέος Ράμμος και ο νέος Μενουδάκος

Στην δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα πραγματικά να μας πείτε ένα παράδειγμα προσπάθειας πολιτικής σας εξολόθρευσης. Θέλω ένα παράδειγμα. Είπατε, προσπαθούμε να σας εξολοθρεύσουμε. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ; Που σηκώσαμε το βάρος της χρεοκοπίας σας. Εσάς, των Ζαππείων. Σας θυμόμαστε στα Ζάππεια. Αυτά που λέγατε μαζί με τους άλλους, παρέα».

Στην συνέχεια επιτέθηκε προσωπικά στον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου τονίζοντας: «Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πόσο κοντή μνήμη έχετε, κύριε Παπασταύρου. Και πραγματικά θα ήθελα ένα παράδειγμα, που το ΠΑΣΟΚ οργάνωσε εξολόθρευση πολιτικού αντιπάλου. Πάρτε το λόγο μετά να μου δώσετε ένα παράδειγμα. Θα σας δώσω εγώ πολλά, όμως.

Το Predator στην Ελλάδα γιατί το έφερε ο Πρωθυπουργός; Γιατί; Γιατί σας παρακολουθούσαν; Γιατί; Τους υπουργούς σας, γιατί; Γιατί οι μισοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είχαν «καρφωμένο το Predator;

Γιατί οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων είχαν «καρφωμένο» το Predator; Μήπως άλλος οργάνωνε πολιτικές εξολοθρεύσεις; Και αυτό σήμερα στο βωμό του να κρυφτεί από τους εκβιασμούς του Ισραηλινού αξιωματικού παίζει παιχνίδια παραθεσμικά;

Και μου τα λέτε αυτά πότε; Σήμερα; Που κάνω μια ύψιστη θεσμική καταγγελία.

Από το 1974 έχουν περάσει πολλά χρόνια. Από το 2002 επίσης πολλά».

Από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ δεν ξέφυγε και ο πρόεδρος της Βουλής για τον οποίο τόνισε: «Δεν θυμάμαι ξανά να γίνεται συνεδρίαση και να καλύπτονται τα 3/5 και, αντί ο Πρόεδρος της Βουλής να προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, να το βάζει στα πόδια. Γιατί το έκανε αυτό σήμερα ο κ. Κακλαμάνης, κύριε Παπασταύρου; Γιατί; Τι επιδιώκετε;

Πόσο πιο χαμηλά θα πάει το ελληνικό κοινοβούλιο; Πού θα φτάσετε τη δημοκρατία;

Πρότεινα και σχεδόν 60 άνθρωποι δέχθηκαν να στείλουν τα βιογραφικά τους. Περιμένουμε μήνες. Και αυτοί περιμένουν μήνες. Εμείς τα αξιολογήσαμε τα βιογραφικά. Όχι με το ποιος είναι ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο κόμμα. Αλλά με το ποιος ήταν ο νέος Ράμμος και ο νέος Μενουδάκος για να βάλουν φραγμό στην απληστία σας, στη διαφθορά σας και στα παιχνίδια που κάνετε με τη δικαιοσύνη.

Ήρθε λοιπόν η ώρα σήμερα. Και ενώ υπάρχουν τα 3/5, ο κ. Κακλαμάνης το βάζει στα πόδια. Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση.

Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ. Δεν είχαμε ζήσει ποτέ να λέει ένας πρωθυπουργός ότι η επιστολική ψήφος είναι για να ελέγξω τους βουλευτές μου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Ποτέ. Το σημερινό πάλι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ. Γι’ αυτά, λοιπόν, έχετε μία απάντηση;

Αφήστε, λοιπόν, τις θεωρίες και τις μεγαλοστομίες ότι οργανώνουμε την πολιτική σας εξολόθρευση. Αυτό το κόμμα είναι θεσμικό, προοδευτικό, δημοκρατικό. Δεν είναι παρακρατικό.

Δεν είναι παρακρατικό. Και το επαναλαμβάνω. Όσοι ανέχεστε και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη-Δημητριάδη, είστε συνένοχοι».