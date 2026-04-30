Διάσκεψη για τις Ανεξάρτητες Αρχές: Χάος και αναβολή ψηφοφορίας – ΠΑΣΟΚ κατά Κακλαμάνη για «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις»

Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (30/4), η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων στη Βουλή, όπου τέθηκε το θέμα της πλήρωσης των θέσεων των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, στον απόηχο της κριτικής που άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Φόρουμ των Δελφών, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα για καθυστερήσεις.

Το «θερμό» επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ του Παναγιώτη Δουδωνή και της προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την έκρηξη της δεύτερης για το γεγονός πως ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ συναίνεσε στο ένα εκ των δύο προσώπων που πρότεινε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η ένταση δεν άργησε να κορυφωθεί, με αποτέλεσμα την αναβολή τελικά της ψηφοφορίας, με το επιχείρημα εκ μέρους του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως δε συγκεντρώνεται πλειοψηφία.

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Πιο αναλυτικά, ο κ. Κακλαμάνης – κατόπιν αξιολόγησης των 42 βιογραφικών που κατατέθησαν – πρότεινε στα μέλη της Διάσκεψης την Κατερίνα Συγγούνα ως διάδοχο του Κώστα Μενουδάκου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Δεν υπήρξε πρόταση από τον πρόεδρο της Βουλής για την πλήρωσης της θέσης του κ. Ράμμου στην ΑΔΑΕ.

Ο κ. Κακλαμάνης είπε, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, πως στο διάστημα έξι μηνών που μεσολάβησε από το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ (το οποίο έγινε δεκτό) να προκηρύσσονται θέσεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές μέχρι σήμερα, κανένα κόμμα «δεν με ενόχλησε για να προτείνω κάποιον από τους 42» και σημείωσε: «Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση. Δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία, θα υπάρξει νέα συνεδρίαση».

Ωστόσο, το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία πως η αναβολή ικανοποιεί την επιδίωξή της να παραμείνουν ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές.

Ο κ. Δουδωνής δήλωσε στο περιστύλιο της Βουλής:

«Σήμερα στην Διάσκεψη των Προέδρων φάνηκε ποιος δεν θέλει να έχουν επικεφαλής οι ανεξάρτητες αρχές παρά όσα έλεγαν. Είναι η ΝΔ γιατί ιδίως στην ΑΠΔΠΧ με ένα χρόνο τον πρόεδρο τον κ. Μενουδάκο να έχει παραιτηθεί, και παρά το γεγονός ότι κάναμε προτάσεις με όρους αξιοκρατίας ανεβλήθη από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία η ψηφοφορία. Άρα η ΝΔ δεν θέλει θεσμικά αντίβαρα και δεν θέλει να έχουν επικεφαλής οι αρχές και όλα όσα έλεγα μέχρι τώρα είναι ένα τεράστιο ψέμα».

ΠΑΣΟΚ: Άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

Η Χαριλάου Τρικούπη, με τη σειρά της, σχολίασε την αναβολή της ψηφοφορίας μέσω μακροσκελούς ανακοίνωσης, στην οποία κατηγορεί τον κ. Κακλαμάνη πως «σε ευθεία συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου προχώρησε σε μία άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση», προκειμένου να μπλοκάρει την πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ που «στόχευε στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εν λόγω Αρχών».

«Επί μήνες τα κυβερνητικά στελέχη και τα «παπαγαλάκια» τους διατυμπάνιζαν ότι με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ θα μείνουν ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές και σήμερα που θα μπορούσε να πληρωθεί η θέση στην ΑΠΔΠΧ, ο Πρόεδρος της Βουλής και η κυβερνητική πλειοψηφία το απέτρεψαν χωρίς καμία αιτιολόγηση αποδεικνύοντας τη φαυλότητα και την αντιθεσμική τους συμπεριφορά», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνοντας πως «οι μάσκες έπεσαν ξανά».

Το ΠΑΣΟΚ δεν άφησε ασχολίαστο και το ότι προτάθηκαν πρόσωπα μόνο για τις δύο θέσεις στις Αρχές, με τον κ. Κακλαμάνη να αφήνει εκτός την ΑΔΑΕ, ενώ έστρεψε τα «βέλη» και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που – όπως σημειώνει – δεν είχαν καταθέσει τις δικές τους προτάσεις, ως όφειλαν. Τονίζει: «Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην ασυδοσία και την αυθαιρεσία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Ως προς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, σημειώνεται ότι:

«Προτείναμε τον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Άλκη Δερβιτσιώτη, για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη και την επίτιμη Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Αικατερίνη Συγγούνα για τη θέση της επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μάθει να λειτουργεί με υπόγειες διαδρομές. Δεν θα το επιτρέψουμε. Το γαϊτανάκι των μεθοδεύσεων για να είναι ανεξέλεγκτη η εξουσία του κ. Μητσοτάκη, θα λάβει σύντομα τέλος», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Δουδωνή για «σύμπραξη με τη ΝΔ»

Επιστρέφοντας στη Βουλή και το επεισόδιο που δυναμίτισε τη συνεδρίαση· με αφορμή τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ για την επιλογή της κ. Συγγούνα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Παναγιώτη Δουδωνή για σύμπραξη με τη ΝΔ και κοροϊδία. Κατήγγειλε, δε, τη στάση του, κάνοντας λόγο για «μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία, την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, από τη μεριά του, επέμεινε πως «εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος» και απαντώντας στις επιθέσεις της κ. Κωνσταντοπούλου της καταλόγισε πως «θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια», ενώ σημείωσε: «Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο».

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