Αττική: Χιλιάδες παραβάσεις για παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ μέσα σε λίγους μήνες

Χιλιάδες παραβάσεις καταγράφηκαν σε τροχονομικούς ελέγχους στην Αττική μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, κατά το συγκεκριμένο διάστημα οι αρμόδιες υπηρεσίες βεβαίωσαν 13.646 παραβάσεις που αφορούσαν παράνομη στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ, όπως ράμπες και ειδικά διαμορφωμένους χώρους, αλλά και παραβάσεις σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους και διαβάσεις πεζών.

Από αυτές, 869 καταγράφηκαν από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής. Για τον επόμενο μήνα, από 1 έως 31 Μαρτίου 2026, σημειώθηκαν επιπλέον 598 παραβάσεις σε χώρους ΑμεΑ, εκ των οποίων οι 17 εντοπίστηκαν στην ίδια περιοχή ευθύνης.

Ο υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών και ατόμων με αναπηρία πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση, ενώ στο πλαίσιο της δράσης «Παράβαση Εβδομάδας» εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Παράλληλα, όπως σημειώθηκε, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν και σε λεγόμενη «τεχνική αστυνόμευση» του οδικού δικτύου, με στόχο τον εντοπισμό φθορών, βλαβών ή ελλείψεων στην υποδομή και τη σήμανση. Όταν εντοπίζονται προβλήματα, ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιοι φορείς για την αποκατάστασή τους.