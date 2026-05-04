ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΑμεΑ: Άτομα με σοβαρές και σπάνιες παθήσεις κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβασή τους σε θεραπείες
Υγεία
12:40 - 04 Μάι 2026

ΕΣΑμεΑ: Άτομα με σοβαρές και σπάνιες παθήσεις κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβασή τους σε θεραπείες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις προτάσεις και παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις» κατέθεσε με έγγραφό της προς το υπουργείο Υγείας η Ε.Σ.Α.μεΑ.      

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση:

«Σημειώνεται ότι εκτός του γεγονότος άτομα με σοβαρές και σπάνιες παθήσεις κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβασή τους σε θεραπείες, η εν λόγω ρύθμιση δεν συνοδεύεται από τεκμηριωμένες μελέτες κόστους ή αποτελεσματικότητας, επομένως δεν αποδεικνύεται ότι θα επιτύχει τους στόχους της.

Συνοπτικά η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί:

  • Στο άρθρο 4 «Κριτήρια εισαγωγής, αξιολόγησης και ένταξης φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ταμείο Καινοτομίας» να προστεθεί παράγραφος «3» με την οποία κατά την αξιολόγηση και ένταξη φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ταμείο Καινοτομίας, λαμβάνονται υπόψη, πέραν των κλινικών, επιδημιολογικών και οικονομικών δεδομένων, και παράμετροι που αφορούν στην εμπειρία των χρονίως πασχόντων και στην πραγματική επίπτωση της νόσου στην καθημερινή τους ζωή.
  • Στο άρθρο 5 «Επιτροπή Ταμείου Καινοτομίας» να προστεθεί η εκπροσώπηση από την Ε.Σ.Α.μεΑ..
  • Στο άρθρο 6 «Διαδικασία εισαγωγής, αξιολόγησης και ένταξης φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ταμείο Καινοτομίας» να προστεθεί παράγραφος που θα αναφέρει ότι για άτομα με σπάνιες παθήσεις, η αξιολόγηση της θεραπείας βασίζεται σε μακροχρόνια δεδομένα και ποιότητα ζωής, όχι μόνο σε βραχυχρόνιους δείκτες. Τυχόν διοικητικές ελλείψεις ή καθυστερήσεις στην καταχώρηση δεδομένων δεν επιτρέπεται να διακόπτουν ή να αναστέλλουν την αποζημίωση της αγωγής, εφόσον υπάρχει ιατρική ένδειξη συνέχισης καθώς και ότι το Ταμείο Καινοτομίας οφείλει να ακολουθεί τις διεθνείς οδηγίες, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη και δωρεάν πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους, ακόμα και κατά τη φάση μετάβασης από το Ταμείο.
  • Στο άρθρο 7 «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ταμείου Καινοτομίας – Εκτέλεση επεξεργασίας από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ζητείται η σύσταση επιτροπής με συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. και καθιερώνεται τακτική διαβούλευση με τους πάσχοντες για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του Μητρώου. Διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ανώνυμα δεδομένα για έρευνα, δημοσιεύεται ετήσια έκθεση αποτελεσματικότητας και ενσωματώνονται δείκτες ποιότητας ζωής των πασχόντων (PROs). Τέλος, απαγορεύονται οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις που περιορίζουν την πρόσβαση σε παροχές υγείας χωρίς εξατομικευμένη ιατρική αιτιολόγηση.
  • Στο άρθρο 8 «Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» τονίζεται ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις που περιορίζουν την πρόσβαση σε παροχές υγείας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Προτείνεται η προσθήκη διάταξης που διασφαλίζει ότι για άτομα με χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, καμία απόφαση για αναγκαία θεραπεία δεν λαμβάνεται χωρίς προηγούμενη ιατρική αξιολόγηση. Επιπλέον, απαγορεύεται η απόρριψη αποζημιώσεων βάσει αυτοματοποιημένων δεικτών, επιβάλλεται η επανεξέταση κάθε αρνητικής ένδειξης από εξειδικευμένο ιατρό και προβλέπεται η διασύνδεση με τα σχετικά μητρώα ασθενών.
  • Στο άρθρο 28 «Έκτακτη εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για την κάλυψη της αγοράς - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν.δ. 96/1973» ζητείται να προστεθεί αναφορά σύμφωνα με την οποία δίδεται προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών ατόμων με χρόνιες, σπάνιες και απειλητικές για τη ζωή παθήσεις.
  • Παρομοίως και στο άρθρο 29 «Προτεραιοποίηση αποθέματος φαρμακευτικών προϊόντων έκτακτης εισαγωγής στις περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας και ελλειπτικής διάθεσης κλπ.» χρειάζεται συμπλήρωση διάτασης με την οποία η διάθεση πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα σε άτομα με χρόνιες και σπάνιες παθήσεις υψηλής βαρύτητας.
  • Στο άρθρο 53 «Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 1278/1982» είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στη Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
  • Στο άρθρο 65 «Μετατάξεις σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 23 ν. 3370/2005 και παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4558/2018» πρέπει να προστεθεί «Κατά την άσκηση των μετατάξεων και ανακατανομών προσωπικού του παρόντος άρθρου, διασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται υποστελέχωση των κλινικών και μονάδων που παρέχουν εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα σε χρόνιες και σπάνιες παθήσεις».

Στο ίδιο έγγραφο η Ε.Σ.Α.μεΑ. επαναφέρει δύο κρίσιμα εκκρεμή ζητήματα:

  • Το ζήτημα της εκπροσώπησης της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο «Παρατηρητήριο Ποιότητας και Ασφάλειας της Υγείας» Η μη συμπερίληψή της συνιστά ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
  • Το ζήτημα της μη συμπερίληψης της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο άρθρο 81 του ν. 5243/2025 που αφορά στην επιχορήγηση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Η ρύθμιση αυτή είναι άδικη, καθώς δεν έχει προηγηθεί καμία διαδικασία αξιολόγησης των οργανώσεων με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης και υπονομεύοντας την αξιοπιστία της θεσμικής εκπροσώπησης. Η Ε.Σ.Α.μεΑ., ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός τριτοβάθμιος φορέας των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, εκπροσωπεί ένα ευρύτατο δίκτυο οργανώσεων και εκατομμύρια πολίτες, διαθέτοντας θεσμική αναγνώριση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση πρέπει να κατανεμηθεί και στις δύο οργανώσεις αναλογικά, βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, ανάλογα με τον αριθμό και το εύρος εκπροσώπησης κάθε οργάνωσης».
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρίσιμες συνεργασίες
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Κρίσιμες συνεργασίες

Χρυσό Μουντιάλ: Ρεκόρ διανομής $871 εκατ. από τη FIFA – Φωτιά οι τιμές εισιτηρίων
Magazino

Χρυσό Μουντιάλ: Ρεκόρ διανομής $871 εκατ. από τη FIFA – Φωτιά οι τιμές εισιτηρίων

Καστανίδης: Αποχωρεί με βαριές αιχμές από το «ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη»
Πολιτική

Καστανίδης: Αποχωρεί με βαριές αιχμές από το «ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες
Ειδήσεις

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ