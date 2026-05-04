ΕΣΑμεΑ: Άτομα με σοβαρές και σπάνιες παθήσεις κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβασή τους σε θεραπείες

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Τις προτάσεις και παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις» κατέθεσε με έγγραφό της προς το υπουργείο Υγείας η Ε.Σ.Α.μεΑ.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με σχετική της ανακοίνωση:

«Σημειώνεται ότι εκτός του γεγονότος άτομα με σοβαρές και σπάνιες παθήσεις κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβασή τους σε θεραπείες, η εν λόγω ρύθμιση δεν συνοδεύεται από τεκμηριωμένες μελέτες κόστους ή αποτελεσματικότητας, επομένως δεν αποδεικνύεται ότι θα επιτύχει τους στόχους της.

Συνοπτικά η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί:

Στο άρθρο 4 «Κριτήρια εισαγωγής, αξιολόγησης και ένταξης φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ταμείο Καινοτομίας» να προστεθεί παράγραφος «3» με την οποία κατά την αξιολόγηση και ένταξη φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ταμείο Καινοτομίας, λαμβάνονται υπόψη, πέραν των κλινικών, επιδημιολογικών και οικονομικών δεδομένων, και παράμετροι που αφορούν στην εμπειρία των χρονίως πασχόντων και στην πραγματική επίπτωση της νόσου στην καθημερινή τους ζωή.

«Κριτήρια εισαγωγής, αξιολόγησης και ένταξης φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ταμείο Καινοτομίας» να προστεθεί παράγραφος «3» με την οποία κατά την αξιολόγηση και ένταξη φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ταμείο Καινοτομίας, λαμβάνονται υπόψη, πέραν των κλινικών, επιδημιολογικών και οικονομικών δεδομένων, και παράμετροι που αφορούν στην εμπειρία των χρονίως πασχόντων και στην πραγματική επίπτωση της νόσου στην καθημερινή τους ζωή. Στο άρθρο 5 «Επιτροπή Ταμείου Καινοτομίας» να προστεθεί η εκπροσώπηση από την Ε.Σ.Α.μεΑ..

«Επιτροπή Ταμείου Καινοτομίας» να προστεθεί η εκπροσώπηση από την Ε.Σ.Α.μεΑ.. Στο άρθρο 6 «Διαδικασία εισαγωγής, αξιολόγησης και ένταξης φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ταμείο Καινοτομίας» να προστεθεί παράγραφος που θα αναφέρει ότι για άτομα με σπάνιες παθήσεις, η αξιολόγηση της θεραπείας βασίζεται σε μακροχρόνια δεδομένα και ποιότητα ζωής, όχι μόνο σε βραχυχρόνιους δείκτες. Τυχόν διοικητικές ελλείψεις ή καθυστερήσεις στην καταχώρηση δεδομένων δεν επιτρέπεται να διακόπτουν ή να αναστέλλουν την αποζημίωση της αγωγής, εφόσον υπάρχει ιατρική ένδειξη συνέχισης καθώς και ότι το Ταμείο Καινοτομίας οφείλει να ακολουθεί τις διεθνείς οδηγίες, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη και δωρεάν πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους, ακόμα και κατά τη φάση μετάβασης από το Ταμείο.

«Διαδικασία εισαγωγής, αξιολόγησης και ένταξης φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Ταμείο Καινοτομίας» να προστεθεί παράγραφος που θα αναφέρει ότι για άτομα με σπάνιες παθήσεις, η αξιολόγηση της θεραπείας βασίζεται σε μακροχρόνια δεδομένα και ποιότητα ζωής, όχι μόνο σε βραχυχρόνιους δείκτες. Τυχόν διοικητικές ελλείψεις ή καθυστερήσεις στην καταχώρηση δεδομένων δεν επιτρέπεται να διακόπτουν ή να αναστέλλουν την αποζημίωση της αγωγής, εφόσον υπάρχει ιατρική ένδειξη συνέχισης καθώς και ότι το Ταμείο Καινοτομίας οφείλει να ακολουθεί τις διεθνείς οδηγίες, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη και δωρεάν πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους, ακόμα και κατά τη φάση μετάβασης από το Ταμείο. Στο άρθρο 7 «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ταμείου Καινοτομίας – Εκτέλεση επεξεργασίας από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ζητείται η σύσταση επιτροπής με συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. και καθιερώνεται τακτική διαβούλευση με τους πάσχοντες για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του Μητρώου. Διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ανώνυμα δεδομένα για έρευνα, δημοσιεύεται ετήσια έκθεση αποτελεσματικότητας και ενσωματώνονται δείκτες ποιότητας ζωής των πασχόντων (PROs). Τέλος, απαγορεύονται οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις που περιορίζουν την πρόσβαση σε παροχές υγείας χωρίς εξατομικευμένη ιατρική αιτιολόγηση.

«Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ταμείου Καινοτομίας – Εκτέλεση επεξεργασίας από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ζητείται η σύσταση επιτροπής με συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. και καθιερώνεται τακτική διαβούλευση με τους πάσχοντες για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του Μητρώου. Διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ανώνυμα δεδομένα για έρευνα, δημοσιεύεται ετήσια έκθεση αποτελεσματικότητας και ενσωματώνονται δείκτες ποιότητας ζωής των πασχόντων (PROs). Τέλος, απαγορεύονται οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις που περιορίζουν την πρόσβαση σε παροχές υγείας χωρίς εξατομικευμένη ιατρική αιτιολόγηση. Στο άρθρο 8 «Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» τονίζεται ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις που περιορίζουν την πρόσβαση σε παροχές υγείας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Προτείνεται η προσθήκη διάταξης που διασφαλίζει ότι για άτομα με χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, καμία απόφαση για αναγκαία θεραπεία δεν λαμβάνεται χωρίς προηγούμενη ιατρική αξιολόγηση. Επιπλέον, απαγορεύεται η απόρριψη αποζημιώσεων βάσει αυτοματοποιημένων δεικτών, επιβάλλεται η επανεξέταση κάθε αρνητικής ένδειξης από εξειδικευμένο ιατρό και προβλέπεται η διασύνδεση με τα σχετικά μητρώα ασθενών.

«Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» τονίζεται ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις που περιορίζουν την πρόσβαση σε παροχές υγείας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Προτείνεται η προσθήκη διάταξης που διασφαλίζει ότι για άτομα με χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, καμία απόφαση για αναγκαία θεραπεία δεν λαμβάνεται χωρίς προηγούμενη ιατρική αξιολόγηση. Επιπλέον, απαγορεύεται η απόρριψη αποζημιώσεων βάσει αυτοματοποιημένων δεικτών, επιβάλλεται η επανεξέταση κάθε αρνητικής ένδειξης από εξειδικευμένο ιατρό και προβλέπεται η διασύνδεση με τα σχετικά μητρώα ασθενών. Στο άρθρο 28 «Έκτακτη εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για την κάλυψη της αγοράς - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν.δ. 96/1973» ζητείται να προστεθεί αναφορά σύμφωνα με την οποία δίδεται προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών ατόμων με χρόνιες, σπάνιες και απειλητικές για τη ζωή παθήσεις.

«Έκτακτη εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για την κάλυψη της αγοράς - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν.δ. 96/1973» ζητείται να προστεθεί αναφορά σύμφωνα με την οποία δίδεται προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών ατόμων με χρόνιες, σπάνιες και απειλητικές για τη ζωή παθήσεις. Παρομοίως και στο άρθρο 29 «Προτεραιοποίηση αποθέματος φαρμακευτικών προϊόντων έκτακτης εισαγωγής στις περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας και ελλειπτικής διάθεσης κλπ.» χρειάζεται συμπλήρωση διάτασης με την οποία η διάθεση πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα σε άτομα με χρόνιες και σπάνιες παθήσεις υψηλής βαρύτητας.

«Προτεραιοποίηση αποθέματος φαρμακευτικών προϊόντων έκτακτης εισαγωγής στις περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας και ελλειπτικής διάθεσης κλπ.» χρειάζεται συμπλήρωση διάτασης με την οποία η διάθεση πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα σε άτομα με χρόνιες και σπάνιες παθήσεις υψηλής βαρύτητας. Στο άρθρο 53 «Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 1278/1982» είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στη Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

«Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 1278/1982» είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στη Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο άρθρο 65 «Μετατάξεις σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 23 ν. 3370/2005 και παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4558/2018» πρέπει να προστεθεί «Κατά την άσκηση των μετατάξεων και ανακατανομών προσωπικού του παρόντος άρθρου, διασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται υποστελέχωση των κλινικών και μονάδων που παρέχουν εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα σε χρόνιες και σπάνιες παθήσεις».

Στο ίδιο έγγραφο η Ε.Σ.Α.μεΑ. επαναφέρει δύο κρίσιμα εκκρεμή ζητήματα: