ΠΑΣΟΚ: Στο Μαξίμου μάλλον μπέρδεψαν τα σημειώματα που μοιράζουν στους κάθε λογής «Ζούκοφ»

«Μάλλον στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα που μοιράζουν στους κάθε λογής Ζούκοφ και τα βγάζουν επίσημες ανακοινώσεις και διαρροές», αναφέρει σκωπτικά σε νεότερη ανακοίνωσή του σήμερα (4/5) το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ως απάντησή σε κυβερνητικές πηγές που ασκούσαν νωρίτερα κριτική στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά για «τοξική ρητορική».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη:

«Κανονικά δεν θα ασχολούμασταν με τις «κυβερνητικές πηγές» γιατί ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν, αλλά για να μην αφήνονται εντυπώσεις.

Τις δηλώσεις ποιου κυβερνητικού στελέχους διαστρέβλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ;

Α. «Μιλάμε για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αδικιών», δήλωσε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Διαστρεβλώθηκε;

Β. Ο κ. Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών διέψευσε τον κ. Θεοδωρικάκο και τον διαστρεβλώσαμε;

Γ. Ενοχλήθηκε ο κ. Μαρινάκης γιατί εκφράσαμε την άποψη πως με την 13ωρη εργασία και το 6ημερο, μας έκαναν αρνητική είδηση σε όλη την Ευρώπη και ότι θέλουν να αντιγράψουν τη Βουλγαρία υιοθετώντας πλήρως το μοντέλο της φθηνής απασχόλησης, της εργασιακής υπερκόπωσης και της χαμηλής παραγωγικότητας; Τα αγαπημένα σας στατιστικά το πιστοποιούν.

Τρικυμία στο ποτήρι!

Αυτό όμως που αποτυπώνεται ευδιάκριτα από την εν λόγω διαρροή και τους χαρακτηρισμούς σε βάρος του Εκπροσώπου Τύπου είναι από ποιον εκπορεύεται η τοξικότητα και η δολοφονία χαρακτήρων», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.