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Φον ντερ Λάιεν: Σχέδιο για «αυτόνομη Ευρώπη» σε ενέργεια, άμυνα και εφοδιαστικές αλυσίδες
Ειδήσεις
17:27 - 04 Μάι 2026

Φον ντερ Λάιεν: Σχέδιο για «αυτόνομη Ευρώπη» σε ενέργεια, άμυνα και εφοδιαστικές αλυσίδες

Reporter.gr Newsroom
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Στο Ερεβάν της Αρμενίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία μιας πιο ανεξάρτητης Ευρώπης, τόσο στον ενεργειακό όσο και στον αμυντικό τομέα, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ανάγκη για αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού μέσω συνεργασιών με χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες.

Κατά την άφιξή της στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να περιορίσει τις εξαρτήσεις της σε τρεις βασικούς τομείς, ξεκινώντας από την ενέργεια. Όπως σημείωσε, η υπερβολική εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα καθιστά την ήπειρο ευάλωτη στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Η ίδια πρότεινε την ενίσχυση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική ενέργεια, οι οποίες –όπως τόνισε– είναι πιο αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές. Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών πιέσεων, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία ώστε να μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα συμφέροντά της.

Αναφερόμενη στις εμπορικές σχέσεις, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε τη σημασία των σταθερών και αξιόπιστων εφοδιαστικών αλυσίδων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων και δασμολογικών απειλών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημείωσε επίσης ότι η ΕΕ διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως.

Η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν πραγματοποιείται με βασικό στόχο την ενίσχυση της σταθερότητας στην Ευρώπη, υπό τη σκιά των διεθνών κρίσεων. Συμμετέχουν περισσότεροι από 40 ηγέτες, ενώ για πρώτη φορά λαμβάνει μέρος και μη ευρωπαϊκή χώρα, ο Mark Carney ως πρωθυπουργός του Καναδάς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η σύνοδος φιλοξενείται για πρώτη φορά στον Νότιο Καύκασο, μια περιοχή με ιστορικές εντάσεις. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τις προσπάθειες προσέγγισης μεταξύ της Αρμενία και του Αζερμπαϊτζάν για το ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, καθώς και με την ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από τις πρόσφατες ειρηνευτικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών.

Στην ατζέντα κυριαρχούν επίσης η στήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ιδίως στον ενεργειακό τομέα.

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