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Αποστολάκη: «Όχι» σε λευκή επιταγή για το νομοσχέδιο – Σφοδρή σύγκρουση για τα καταναλωτικά δάνεια με τον υπουργό Ανάπτυξης
Πολιτική
21:30 - 05 Μάι 2026

Αποστολάκη: «Όχι» σε λευκή επιταγή για το νομοσχέδιο – Σφοδρή σύγκρουση για τα καταναλωτικά δάνεια με τον υπουργό Ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει λευκή επιταγή σε ένα νομοσχέδιο που για μια ακόμη φορά αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε πάσης φύσεως καταχρηστικές επιβαρύνσεις αναφέρει σε απάντηση της η Μιλένα Αποστολάκη, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Τραπεζών και  ιδιωτικού χρέους στον Τάκη Θεοδωρικάκο για το επικείμενο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια.

Όπως τονίζει στην δήλωση – απάντηση της η κυρία Αποστολάκη: «Ο κ. Θεοδωρικάκος, αντί να απαντήσει επί της ουσίας, επιλέγει την προσφιλή τακτική της κυβέρνησης, επικοινωνιακές κορώνες, επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και απόκρυψη της πραγματικότητας που βιώνουν χιλιάδες δανειολήπτες.

Πρώτον, δεν λέει το ΠΑΣΟΚ ψέματα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως «δική της επιλογή» και πρωτοβουλία, μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση, την Οδηγία (ΕΕ) 2023/2225, η οποία μάλιστα όφειλε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ήδη από τον Νοέμβριο του 2025.

Δεύτερον, το περιβόητο πλαφόν που επικαλείται ο Υπουργός, δεν απαντά στην πίεση των επιβαρυμένων δανειοληπτών για τους οποίους η κυβέρνηση επί επτά χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από οφειλόμενες παρεμβάσεις, αφήνοντάς τους απροστάτευτους . Συνεπώς, οι χιλιάδες δανειολήπτες που σήμερα ασφυκτιούν από υψηλές χρεώσεις, επιτόκια και οφειλές μένουν εκτός ουσιαστικής προστασίας.

Τρίτον, ο κ. Θεοδωρικάκος μιλά για προστασία των καταναλωτών, αλλά αποσιωπά ότι η Οδηγία προβλέπει ένα ευρύτερο πλαίσιο που περιλαμβάνει διαφάνεια, πλήρη ενημέρωση, υπεύθυνο δανεισμό, μέτρα κατά της υπερχρέωσης και δυνατότητα επιβολής ανώτατων ορίων στο κόστος της πίστωσης. Η κυβέρνηση κατά συνέπεια περιορίζεται σε μια συμμόρφωση και καθυστερημένη και αποσπασματική.

Τέταρτον, οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποια κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, τους μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας από το 2019, τις καταχρηστικές πρακτικές funds και servicers, καθώς και την ανεξέλεγκτη κερδοφορία του τραπεζικού τομέα μέσω του χάσματος επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, αλλά και υπέρμετρων και καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών.

Τέλος, όταν τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη 9,94% τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι 7,15% στην Ευρωζώνη, η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών. Ας μας απαντήσει επιτέλους ο κύριος Υπουργός, τι έκανε επί επτά χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους χιλιάδες πολίτες που σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του έλαβαν ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ και σήμερα οφείλουν υπερδεκαπλάσιο ποσό εξαιτίας του καταχρηστικού τοκισμού του κεφαλαίου;

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει λευκή επιταγή σε ένα νομοσχέδιο που για μια ακόμη φορά αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε πάσης φύσεως καταχρηστικές επιβαρύνσεις.

Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει κατάργηση αδιαφανών χρεώσεων, διαφάνεια στα επιτόκια, αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας τραπεζών, funds και servicers, αποτελεσματικές κυρώσεις και ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών. Αν ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά ψέματα, ας κοιτάξει την κυβερνητική προπαγάνδα που βάφτισε καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Θεοδωρικάκος: Το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών και να αφήσει τα «ψέματα»

Νωρίτερα και με αφορμή την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τίθεται μέσα στον Μάιο σε δημόσια διαβούλευση, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είχε δηλώσει ότι η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, εφαρμόζοντας ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και προχωρώντας πολλά βήματα παρακάτω, έχει ετοιμάσει την σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Μεταξύ άλλων, νομοθετούμε ότι θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο, ένα πλαφόν μεταξύ 30% και 50% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, για να μην πιέζονται ακόμα περισσότερο και δυσανάλογα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει το δάνειο. Το εύρος του πλαφόν σε αυτή την ρύθμιση δεν προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά αποτελεί απόφαση της κυβέρνησής μας, ενώ είχε ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ να αφήσει τα ψέματα και «όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία».

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