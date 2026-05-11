Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Τασούλας

Το «πόθεν έσχες» του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της συζύγου του που αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα (11/5) δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τη δήλωση του προηγούμενου έτους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε συνολικά καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και λοιπές αποδοχές ύψους 35.114,76 ευρώ. Παράλληλα, εμφάνισε ποσό 3.895 ευρώ που απαλλάσσεται από φόρο και εισφορά, ενώ τα έσοδα από ακίνητα ανήλθαν σε 6.400 ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται, από προηγούμενες χρήσεις, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια ισόβιας ασφάλισης ζωής αξίας 2.963 ευρώ, καθώς και χρεόγραφο κοινής συνεταιριστικής μερίδας αποτίμησης 112 ευρώ. Δεν διαθέτει τραπεζική θυρίδα.

Οι τραπεζικές του καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα, σε κοινούς λογαριασμούς με τρίτους, φτάνουν συνολικά τα 83.963 ευρώ, ενώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου διατηρεί 15,30 ευρώ.

Στην ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνονται τρεις εγγραφές που αφορούν δύο διαμερίσματα και μία αποθήκη σε Πρέβεζα και Ιωάννινα, αποκτημένα σε προηγούμενες χρήσεις.

Διαθέτει επίσης ένα ΙΧΕ 998 κυβικών, το οποίο απέκτησε το 2023 μέσω δανείου και εισοδημάτων προηγούμενων ετών. Οι δανειακές του υποχρεώσεις περιλαμβάνουν οφειλή 7.824 ευρώ για το δάνειο αγοράς του οχήματος, καθώς και 1.000 ευρώ από πιστωτική κάρτα.

Η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου, δήλωσε καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ύψους 49.498,86 ευρώ. Επιπλέον, κατέγραψε εισόδημα 3.545 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, 1.399 ευρώ από ακίνητα, 1,24 ευρώ από τόκους και 6.740,46 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Στα επενδυτικά της στοιχεία περιλαμβάνονται δύο ασφαλιστικά συμβόλαια ισόβιας ασφάλισης θανάτου, συνολικής αποτίμησης 597 ευρώ, τα οποία προέρχονται από προηγούμενα έτη. Διατηρεί επίσης μία τραπεζική θυρίδα.

Οι τραπεζικές καταθέσεις που κατέχει μαζί με τρίτους ανέρχονται συνολικά σε 87.179 ευρώ, εκ των οποίων τα 83.632 ευρώ αφορούν κοινό λογαριασμό με τον σύζυγό της.

Στην περιουσιακή της κατάσταση καταγράφονται επτά εγγραφές ακινήτων και ποσοστών εμπράγματων δικαιωμάτων σε Αθήνα, Κερατσίνι και Κυκλάδες, ενώ διαθέτει και ένα ΙΧΕ 999 κυβικών.

Όσον αφορά τις τραπεζικές της υποχρεώσεις, εμφανίζονται δύο καταναλωτικά δάνεια με υπόλοιπα οφειλής 2.458 ευρώ και 16.387 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και οφειλή 1.000 ευρώ από πιστωτική κάρτα.