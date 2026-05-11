ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Τασούλας
Πολιτική
14:43 - 11 Μάι 2026

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Τασούλας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το «πόθεν έσχες» του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της συζύγου του που αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα (11/5) δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τη δήλωση του προηγούμενου έτους.  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε συνολικά καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και λοιπές αποδοχές ύψους 35.114,76 ευρώ. Παράλληλα, εμφάνισε ποσό 3.895 ευρώ που απαλλάσσεται από φόρο και εισφορά, ενώ τα έσοδα από ακίνητα ανήλθαν σε 6.400 ευρώ.

Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται, από προηγούμενες χρήσεις, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια ισόβιας ασφάλισης ζωής αξίας 2.963 ευρώ, καθώς και χρεόγραφο κοινής συνεταιριστικής μερίδας αποτίμησης 112 ευρώ. Δεν διαθέτει τραπεζική θυρίδα.

Οι τραπεζικές του καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα, σε κοινούς λογαριασμούς με τρίτους, φτάνουν συνολικά τα 83.963 ευρώ, ενώ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου διατηρεί 15,30 ευρώ.

Στην ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνονται τρεις εγγραφές που αφορούν δύο διαμερίσματα και μία αποθήκη σε Πρέβεζα και Ιωάννινα, αποκτημένα σε προηγούμενες χρήσεις.

Διαθέτει επίσης ένα ΙΧΕ 998 κυβικών, το οποίο απέκτησε το 2023 μέσω δανείου και εισοδημάτων προηγούμενων ετών. Οι δανειακές του υποχρεώσεις περιλαμβάνουν οφειλή 7.824 ευρώ για το δάνειο αγοράς του οχήματος, καθώς και 1.000 ευρώ από πιστωτική κάρτα.

Η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου, δήλωσε καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ύψους 49.498,86 ευρώ. Επιπλέον, κατέγραψε εισόδημα 3.545 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, 1.399 ευρώ από ακίνητα, 1,24 ευρώ από τόκους και 6.740,46 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Στα επενδυτικά της στοιχεία περιλαμβάνονται δύο ασφαλιστικά συμβόλαια ισόβιας ασφάλισης θανάτου, συνολικής αποτίμησης 597 ευρώ, τα οποία προέρχονται από προηγούμενα έτη. Διατηρεί επίσης μία τραπεζική θυρίδα.

Οι τραπεζικές καταθέσεις που κατέχει μαζί με τρίτους ανέρχονται συνολικά σε 87.179 ευρώ, εκ των οποίων τα 83.632 ευρώ αφορούν κοινό λογαριασμό με τον σύζυγό της.

Στην περιουσιακή της κατάσταση καταγράφονται επτά εγγραφές ακινήτων και ποσοστών εμπράγματων δικαιωμάτων σε Αθήνα, Κερατσίνι και Κυκλάδες, ενώ διαθέτει και ένα ΙΧΕ 999 κυβικών.

Όσον αφορά τις τραπεζικές της υποχρεώσεις, εμφανίζονται δύο καταναλωτικά δάνεια με υπόλοιπα οφειλής 2.458 ευρώ και 16.387 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και οφειλή 1.000 ευρώ από πιστωτική κάρτα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού
Πολιτική

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Άνοιξε το σύστημα υποβολής μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο
Ανεμοδείκτης

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα
Οικονομία

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ