ΠΑΣΟΚ: Δεν μας εξέπληξε ούτε σήμερα ο Μαρινάκης – Πάλι η μπάλα στην εξέδρα

Αναπάντητες έμειναν, όπως τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς, οι ερωτήσεις που έθεσε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη σχετικά με τις υποκλοπές, κατηγορώντας τον πως «πέταξε και πάλι τη μπάλα στην εξέδρα».

Το πρωί της Δευτέρας (11/5) ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον κ. Μαρινάκη να απαντήσει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε πέντε κρίσιμα, όπως τόνισε, ερωτήματα σχετικά με τα όσα είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την περίοδο των υποκλοπών, αλλά και τις διαπιστώσεις του κ. Μενουδάκου για το ίδιο ζήτημα.

«Ο κ. Μαρινάκης δεν μας εξέπληξε ούτε σήμερα. Επέλεξε κατά την προσφιλή τακτική του να μην απαντήσει σε κανένα από τα ερωτήματα, που του θέσαμε», σημειώνει με νέα του δήλωση ο κ. Τσουκαλάς, μετά το πέρας της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Πέταξε και πάλι τη μπάλα στην εξέδρα. Εκτός και αν έχει μείνει και ο ίδιος άφωνος μπροστά στις αποκαλύψεις», προσθέτει καταληκτικά.