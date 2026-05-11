Δένδιας: Θεμέλιο της ιστορικής μας διαδρομής η θάλασσα – Η ναυτική παράδοση δύναμη ευθύνης

Η διαχρονική σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, κατά την τελετή παράδοσης του ιστορικού υποβρυχίου «Πρωτεύς» S113 ως πλωτού μουσείου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η θάλασσα δεν αποτελεί μόνο γεωγραφικό χαρακτηριστικό της χώρας, αλλά αναπόσπαστο μέρος της εθνικής ταυτότητας και της ιστορικής πορείας του ελληνισμού. Όπως ανέφερε, η ναυτική παράδοση της Ελλάδας συνδέεται άμεσα με την ιστορική μνήμη, την παιδεία και την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Το υποβρύχιο «Πρωτεύς» εντάσσεται πλέον στον χώρο των ναυτικών μουσείων, έπειτα από δωρεά του εφοπλιστή Άρη Θεοδωρίδη, ο οποίος τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τον βαθμό του υποναυάρχου ε.τ., ως αναγνώριση της προσφοράς του στη διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς.

"Η ευθύνη απέναντι στο έθνος δεν εξαντλείται στα λόγια αλλά επιβεβαιώνεται με πράξεις. Τα έργα και οι πράξεις τιμούν το παρελθόν. Η ναυτική παράδοση της Ελλάδας δεν ανήκει στο παρελθόν. Ανήκει στο μέλλον" υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Αναφερόμενος στη θάλασσα, τόνισε ότι "υπήρξε διαχρονικά πεδίο επικοινωνίας, εμπορίου, εξωστρέφειας, αλλά και αγώνα για την ελευθερία".

"Από την αρχαιότητα έως τα σύγχρονα χρόνια, η ναυτική παράδοση διαμόρφωσε την οικονομική ισχύ, την πολιτιστική ακτινοβολία και την αμυντική υπόσταση του έθνους" εξήγησε.

Για την παρουσία τεσσάρων εμβληματικών πλοίων (του θωρηκτού "Γεώργιος Αβέρωφ", της τριήρους "Ολυμπιάς", του "Ελλάς Λίμπερτι" και του υποβρυχίου "Πρωτεύς") στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης, ο κ. Δένδιας είπε ότι "συγκροτεί μια ενιαία αφήγηση της ελληνικής ναυτοσύνης" και πρόσθεσε: "Από την αρχαία ναυτική ισχύ και τους Βαλκανικούς Πολέμους, έως την εμπορική ναυτιλία και τη σύγχρονη επιχειρησιακή ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού, τα πλοία αυτά δεν είναι απλά εκθέματα. Είναι τεκμήρια εθνικής συνέχειας".

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας έκανε ειδική αναφορά στο θωρηκτό "Αβέρωφ", χαρακτηρίζοντάς το σύμβολο των ναυμαχιών της Έλλης και της Λήμνου και της εθνικής ολοκλήρωσης, όπως επίσης και στον κυβερνήτη του πλοίου Σοφοκλή Δούσμανη, τονίζοντας ότι "ανέδειξε τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από τις μεγάλες ιστορικές στιγμές".

Για την τιμητική διάκριση προς το πρόσωπο του εφοπλιστή, Άρη Θεοδωρίδη, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι αντανακλά "όχι μόνο την έμπρακτη στήριξη την οποία έχει παράσχει στο Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και τη βοήθειά του σε κάτι πολύ ευρύτερο: Τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της εθνικής μνήμης, της ιστορικής συνέχειας, της παράδοσης της πατρίδας μας στη θάλασσα".

Τασούλας: Ο Πρωτέας δεν παροπλίζεται, αλλάζει μορφή

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επισήμαινε: "Χαιρετίζουμε συγκινημένοι στο πρόσωπο του κ. Θεοδωρίδη αυτή τη σύμπτωση ευποιίας και παραδόσεως".

Για το υποβρύχιο "Πρωτέας" εξήγησε ότι δεν παροπλίζεται αλλά "αλλάζει μορφή" με μια δεύτερη ζωή του "πάνω από τη στάθμη της θάλασσας".

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμη, ότι η ισχύς αυτού του τόπου "ανήκει στη θάλασσα" και συμπλήρωσε: "Οι Έλληνες εφοπλιστές κάνουν πολλά για τον τόπο μας. Πρέπει με εθνική ομοψυχία να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία, να έχουμε μέσα τόσο προηγμένα, όσα είχε ο 'Πρωτέας' στην εποχή του".

Στον χαιρετισμό του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, σημείωσε ότι το υποβρύχιο "Πρωτεύς" S-113 αποτελεί "ένα ζωντανό σύμβολο της σύγχρονης ναυτικής ιστορίας και της διαχρονικής σχέσης του Ελληνισμού με τη θάλασσα".

Αναφερόμενος στη "νέα αποστολή" του υποβρύχιου ως μουσείου, εξήγησε ότι έχει στόχο να διατηρήσει την ιστορική μνήμη, αλλά και "την απόδοση τιμής στα πληρώματα των υποβρυχίων και την εκπαίδευση των επόμενων γενεών".