Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί
Πολιτική
10:58 - 19 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Πατριωτική ευθύνη δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ανέφερε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην ERTNEWS, αλλά να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο, ώστε να ξέρουν όλοι τι δεν συζητά η Ελλάδα, τι δεν διαπραγματεύεται και γιατί είναι έτοιμη να απαντήσει εάν προκληθεί.

Ο Μιχάλης Κατρίνης χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο να θέτει ο Πρωθυπουργός της χώρας εθνικά ζητήματα σε ένα κομματικό συνέδριο και εν μέσω προεκλογικής περιόδου, την ώρα μάλιστα που η Τουρκία ετοιμάζεται να νομοθετήσει τη «Γαλάζια Πατρίδα» και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του υπουργείου Εξωτερικών.

Ανέδειξε ακόμη την κυβερνητική υποκρισία, όταν για την απόσυρση των πυραύλων Patriot από την Κάρπαθο και τη Λήμνο υποστηρίζεται ότι πρόκειται για απόφαση των επιτελείων, ενώ για την τοποθέτησή τους η κυβέρνηση πανηγύριζε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι «δεν θα ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας για το πού θα βάλουμε τους Patriot».

Δήλωσε, δε, τη στήριξή του στις Ένοπλες Δυνάμεις, με αφορμή και την επίσκεψή του, ως υπεύθυνος Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, στο Αρχηγείο της Τακτικής Αεροπορίας, μιλώντας για έναν θεσμό που πρέπει να περιβάλλεται από απόλυτη εμπιστοσύνη από το σύνολο του ελληνικού λαού και των πολιτικών δυνάμεων. Κάτι που συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, αλλά κινδυνεύει όταν μπλέκουν πολιτικές μικροσκοπιμότητες με ζητήματα εθνικής και εξωτερικής πολιτικής.

Μιλώντας για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή θηριωδία εναντίον των Ελλήνων του Πόντου, η οποία αναγνωρίστηκε ως γενοκτονία το 1994 με νόμο του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, αυτό έχει σημασία να το θυμόμαστε, όπως έχει σημασία να αναφέρουμε ότι, με πρωτοβουλία της κυρίας Βόζεμπεργκ, το θέμα συζητείται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η σημερινή πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς είναι ελάχιστες οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη γενοκτονία.

Τέλος, αναφερόμενος στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, ως βουλευτής προερχόμενος από μια περιοχή με τη μεγαλύτερη πυκνότητα και συχνότητα πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο, τόνισε ότι δεν αρκεί να επιβάλλονται μόνο κάποια πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα και να παραμένει εκεί η καύσιμη ύλη, αλλά πρέπει να δοθούν ουσιαστικοί πόροι στην Αυτοδιοίκηση.

