Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, καθώς και οι προκλήσεις και οι δυνατότητες που αυτή δημιουργεί, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως στο συνέδριο Quo Vandis AI Conference, το οποίο διοργάνωσαν από κοινού η Boussias Events και τα ινστιτούτα EPLO για τη Δικαιοσύνη, την Ανάπτυξη, την Προστασία της Ιδιωτικότητας και την Τεχνολογία.

Η υπουργός υποστήριξε ότι η προσέγγιση απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να είναι ταυτόχρονα αισιόδοξη και ρεαλιστική, επισημαίνοντας πως οι τεχνολογικές εξελίξεις αναμένεται να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό το εργασιακό τοπίο, δημιουργώντας τόσο νέες απαιτήσεις όσο και νέες προοπτικές. Όπως ανέφερε, «Η κρίσιμη πρόκληση είναι να προετοιμάσουμε τους εργαζόμενους ώστε να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται».

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε ακόμη στο εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 738.000 πολίτες έχουν ήδη επωφεληθεί, κυρίως στους τομείς των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η προσπάθεια αυτή οφείλει να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και με τη συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης να πραγματοποιηθεί με όρους ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών.

Αναφερόμενη στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, επισήμανε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και εκτίμησε πως η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία απαιτεί διαρκείς επενδύσεις σε προγράμματα επανειδίκευσης (reskilling) και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling), τόσο από το κράτος όσο και από τις επιχειρήσεις. «Η δια βίου μάθηση δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Οι εργαζόμενοι του αύριο θα χρειαστεί να προσαρμόζονται διαρκώς σε νέα δεδομένα και νέα επαγγελματικά περιβάλλοντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός επεσήμανε επίσης ότι τα οφέλη που θα προκύψουν από την αύξηση της παραγωγικότητας δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο περιορισμένο αριθμό πολιτών ή επιχειρήσεων, αλλά να διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας μέσα από κατάλληλες πολιτικές στήριξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πιο ευάλωτες κατηγορίες πολιτών στην αγορά εργασίας, όπως οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες και οι μακροχρόνια άνεργοι, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να τους στηρίξει μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, επανειδίκευσης και ενίσχυσης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδευτεί από επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αποτελεσματικές δικλίδες προστασίας των εργαζομένων και πολιτικές που θα εξασφαλίζουν ότι τα οφέλη της τεχνολογικής προόδου θα διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία.