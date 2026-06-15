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Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
Ειδήσεις
16:38 - 15 Ιουν 2026

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Ο καταδικασμένος ως ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, επιστρέφει στη φυλακή, καθώς το Ποινικό Τμήμα του Άρειου Πάγου αναίρεσε την απόφαση που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκισή του.

Πιο αναλυτικά, το ανώτατο δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση για επανεξέταση της υπόθεσης, έπειτα από σχετική εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και μελέτη της απόφασης που είχε εκδώσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά είχε αποφασίσει την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι είχε επιδείξει καλή διαγωγή κατά τη διάρκεια της κράτησής του, τηρούσε σταθερά τους όρους των αδειών που λάμβανε τα προηγούμενα χρόνια και είχε ολοκληρώσει διδακτορικές σπουδές κατά το χρόνο εγκλεισμού του.

Μετά την αναίρεση της συγκεκριμένης απόφασης από τον Άρειο Πάγο, ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη για τη δράση της «17 Νοέμβρη» οδηγείται εκ νέου στη φυλακή.

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