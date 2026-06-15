«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Μία μεγάλη εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη από τη μεριά της ΝΔ, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία κόμματος από τη μεριά του Αντώνη Σαμαρά.

Βουλευτές και στελέχη του κόμματος, αλλά και άτομα της ευρύτερης «οικογένειας» του κόμματος ενώνουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να αλλάξει γνώμη ο πρώην πρωθυπουργός.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Αντώνης Σαμαράς έχει αποφασίσει να ιδρύσει νέο κόμμα και στη ΝΔ κάνουν μία ύστατη προσπάθεια για να τον μεταπείσουν.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Καιρίδης, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Άδωνις Γεωργιάδης, έκαναν σχετικές δηλώσεις τα τελευταία 24ωρα.

Εντύπωση προκάλεσε και η σχετική ανάρτηση της Αλεξίας Έβερτ, κόρης του Μιλτιάδη Έβερτ, η οποία έγραψε πως αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα θα είναι μία «αποκρουστική» κίνηση.

Ο στόχος δε των παρεμβάσεων είναι διττός. Από τη μία να μεταπείσουν τον Αντώνη Σαμαρά και από την άλλη -αν δεν τα καταφέρουν- να χτίσουν ένα αφήγημα που θα τον καθιστά «προδότη» της παράταξης και μάλιστα για δεύτερη φορά.

Μετά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να υιοθετήσει στρατηγική μίας κάλπης, οι παραπάνω κινήσεις είναι αναμενόμενες, καθώς ένα κόμμα Σαμαρά θα περιόριζε πάρα πολύ τις πιθανότητες της ΝΔ για αυτοδυναμία. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, θα έκοβε τα φτερά της ακόμα και για μία επίδοση πέριξ του 30%, που θα ήταν πολύ κάτω από το στόχο της.