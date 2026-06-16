ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «καρατόμησε» τον Παππά – Συναινετικό «διαζύγιο» με Ζαχαριάδη

Αλλαγή σκηνικού στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (16/6) έγινε γνωστό πως ο Σωκράτης Φάμελλος αντικατέστησε τους κκ. Παππά και Ζαχαριάδη, οι οποίοι μέχρι σήμερα κατείχαν τις θέσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και του εκπροσώπου Τύπου, αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πως τη θέση του Νίκου Παππά λαμβάνουν στο εξής οι βουλευτές Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, ενώ νέος εκπρόσωπος Τύπου αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης, μετά το συναινετικό «διαζύγιο» Φάμελλου – Ζαχαριάδη.

Ο κ. Φάμελλος ευχαρίστησε, για την έως τώρα συνεργασία, τους δύο βουλευτές, ενώ και ο Κώστας Ζαχαριάδης ανταπέδωσε, από την πλευρά του, τις ευχαριστίες, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον σύντροφο Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία».

Σημειώνεται πως η αντικατάσταση Παππά έρχεται σε μία περίοδο σφοδρών εντάσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να πιέζει – συντασσόμενος με τη μειοψηφία των Δούρου-Πολάκη – την ηγεσία του κόμματος να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το σχέδιο για την επόμενη «μέρα», μετά την πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με την ΕΛΑΣ.

Η συναινετική αποχώρηση του κ. Ζαχαριάδη, επίσης, δεν είναι τυχαία, αφού ο ίδιος δεν έχει κρύψει την πρόθεσή του να προσχωρήσει στο κόμμα Τσίπρα.

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση που έκανε με αφορμή την αποχώρησή του, σημειώνει:

«Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση».

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«Πυρά» Φάμελλου κατά Πολάκη και λοιπόν… αμφισβητούντων

Στην ΚΟ του κόμματος και στον απόηχο της σημερινής ανάρτησης του Παύλου Πολάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε αφήνοντας σαφείς αιχμές:

«Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος».

«Οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος “στήριξη”, για προετοιμασία ψηφοδελτίων, για πλάνο Β, κλπ απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε προχωράμε τώρα στην υλοποίηση της απόφασης», υπογράμμισε ακόμη, σημειώνοντας ότι οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης της ΚΕ συμβάλλουν στην εσωστρέφεια και τη φθορά, προσβάλλοντας ταυτόχρονα τα μέλη του κόμματος.

Σχετικά με το περιεχόμενο της επίμαχης απόφασης στην ΚΕ, ο ίδιος είπε πως δεν αποφασίστηκε ούτε διάλυση, ούτε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε ότι στόχος είναι η «ευρεία σύγκλιση» και η εκλογική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο της ΕΛΑΣ.

«Αυτή είναι και η προοπτική συνέχειας για την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ», κατέληξε.