Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνουν κατανοητές

Ο Παύλος Πολάκης προχώρησε σε νέα δημόσια παρέμβαση με αιχμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα του Σωκράτη Φάμελλου, μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής του κόμματος ζήτησε την άμεση παρουσίαση συγκεκριμένης πρότασης για τη μελλοντική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα κατέλθουν στις επόμενες εκλογές, με επίκεντρο τη συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Στο ίδιο φόντο, ο κ. Πολάκης σημείωσε ότι έχουν ήδη παρέλθει αρκετές ημέρες από τη στιγμή που ο ίδιος και άλλοι βουλευτές ζήτησαν από τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, να παρουσιάσει ένα σαφές και συγκεκριμένο σχέδιο σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις και το μέλλον των συνεργασιών του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά» το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος, η οποία φαίνεται να στηρίζει ουσιαστικά έναν άλλο πολιτικό σχηματισμό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια απόφαση που παραμένει ασαφής και «μόνο με ερμηνείες τύπου ονειροκρίτη μπορεί να γίνει κατανοητή», επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο.

Αναφερόμενος δε σε πρόσφατες τοποθετήσεις του Σωκράτη Φάμελλου, υποστήριξε ότι ακόμη και μετά τη συνέντευξή του στον ραδιοσταθμό «Κόκκινο» δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις, κάνοντας λόγο για ασαφείς διατυπώσεις που δεν ξεκαθαρίζουν την κατεύθυνση της ηγεσίας.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθούν ξεκάθαρα ως προς την πολιτική τους στάση, δηλώνοντας ότι πρέπει να αποφασίσουν «με ποιον θα πορευτούν», με τρόπο καθαρό και ειλικρινή απέναντι στους ψηφοφόρους του κόμματος. Αντίστοιχη, όπως είπε, στάση θα πρέπει να τηρήσουν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που - κατά την άποψή του - έχουν ήδη ταχθεί υπέρ άλλου πολιτικού φορέα.

Από τη δική του πλευρά, ο ίδιος τόνισε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει να συμμετέχει κανονικά στις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, τόσο της Κεντρικής Επιτροπής, όσο και της Πολιτικής Γραμματείας.

Κα' επέκταση, άσκησε κριτική στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με αντικείμενο τη Συνταγματική Αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη θεματολογία δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες.

Κατά την άποψή του, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δε μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη σε ζητήματα όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, το άρθρο 16, οι υποκλοπές, οι απευθείας αναθέσεις, η διαφθορά και η ακρίβεια.

Ο κ. Πολάκης εκτίμησε κλείνοντας ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση δίνει την εικόνα ενός κόμματος που επιχειρεί να παρουσιάσει δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει τα ουσιαστικά ζητήματα εσωτερικής στρατηγικής και πολιτικής κατεύθυνσης.