Μητσοτάκης από τη Βούλα: «Το τζάμπα δεν υπάρχει» – Κλείδωσε τις κάλπες για το 2027

Σαφές μήνυμα ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027 έστειλε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την περιοδεία του στα νότια προάστια, απορρίπτοντας εκ νέου τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Από τη Βούλα, ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την ότι επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση πολιτικές παροχών χωρίς δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στον πολιτικό διάλογο κυριαρχούν εκ νέου προτάσεις που βασίζονται στη λογική της διανομής πόρων που δεν υπάρχουν, σημειώνοντας πως «το τζάμπα δεν υπάρχει» και ότι κάθε υπόσχεση χωρίς οικονομική βάση τελικά επιβαρύνει τους πολίτες.

Συγκρίνοντας τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας, αναφέροντας ως παραδείγματα τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους νέους και τις αυξήσεις στις συντάξεις, οι οποίες, όπως είπε, δόθηκαν για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djanhpo6l76p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι πολίτες αξιολογούν τελικά μια κυβέρνηση με βάση τα αποτελέσματα που βλέπουν στην καθημερινότητά τους και όχι μόνο μέσα από την πολιτική αντιπαράθεση. Υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2023 επειδή παρουσίασε ένα συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο για την πορεία της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα οποία διέψευσε κατηγορηματικά. Όπως υπογράμμισε, οι συνεχείς επισκέψεις του σε περιοχές της χώρας και οι επαφές του με τις τοπικές κοινωνίες δεν αποτελούν μέρος κάποιας προεκλογικής εκστρατείας, αλλά μια πρακτική που ακολουθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει έως την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αποτελεί υποχρέωση της κυβέρνησης να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, τους δήμους και τις περιφέρειες, συμβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων και στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει τις πολιτικές αντοχές να διατηρήσει τη δυναμική της μέχρι τις εκλογές του 2027. Χαρακτήρισε το κυβερνών κόμμα «μαραθωνοδρόμο», εκτιμώντας ότι άλλοι πολιτικοί χώροι ενδέχεται να εξαντληθούν μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική φάση της θητείας της και πως κάθε ημέρα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, υπενθυμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε τόσο το 2019 όσο και το 2023 να διαμορφώσει μια ευρεία κοινωνική και πολιτική συμμαχία.

Θέτοντας το πλαίσιο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πορείας και στην επιστροφή σε πολιτικές επιλογές του παρελθόντος, διερωτώμενος αν η χώρα πρέπει να δοκιμάσει ξανά λύσεις που, όπως υποστήριξε, την είχαν οδηγήσει κοντά σε σοβαρές περιπέτειες ή να εμπιστευθεί μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει τη συνέπειά της.

Συνδέοντας το πολιτικό διακύβευμα με τις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την επιλογή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε μήνυμα προς τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, καλώντας τον να επιταχύνει το πολιτικό και οργανωτικό έργο του κόμματος. Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία αποτελεί το μεγαλύτερο και καλύτερα οργανωμένο πολιτικό κόμμα της Ευρώπης και οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες τα πραγματικά διλήμματα που θα τεθούν στην κάλπη του 2027.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djamvlb499dt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}