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Απάντηση Μαρινάκη σε Τσίπρα: Αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται μόνο μέσω εκλογών
Πολιτική
22:40 - 16 Ιουν 2026

Απάντηση Μαρινάκη σε Τσίπρα: Αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται μόνο μέσω εκλογών

Reporter.gr Newsroom
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Αναφορά στον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, αλλά και ζητήματα οικονομίας και πολιτικής αντιπαράθεσης έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό «Κρήτη TV».

Ο κ. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σχετική συζήτηση για τον πολιτικό προσδιορισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογράμμισε ότι «αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές και το πρώτο κόμμα σχηματίζει κυβέρνηση». Όπως σημείωσε, στη σημερινή συγκυρία τον ρόλο αυτό κατέχει το ΠΑΣΟΚ, εξαιτίας των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, της εκλογικής ήττας του Αλέξη Τσίπρα και των επακόλουθων εσωκομματικών διασπάσεων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, χαρακτήρισε τη σχετική νομοθέτηση ως μια διαδικασία που καθυστέρησε επί 28 χρόνια. Όπως είπε, για όλο αυτό το διάστημα οι σταθμοί λειτουργούσαν σε καθεστώς προσωρινής άδειας, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να απαιτείται υπουργική παράταση λειτουργίας. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργούσε ένα καθεστώς «ομηρίας» τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση αυτή οδηγούσε σε αβεβαιότητα στις θέσεις εργασίας, ενώ δεν υπήρχε σαφής διαχωρισμός μεταξύ νόμιμων και μη νόμιμων καναλιών. Όπως ανέφερε, τα νόμιμα μέσα επένδυαν σε ποιότητα, τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους και προσλάμβαναν προσωπικό, σε αντίθεση με άλλα που δεν συμμορφώνονταν πλήρως με το θεσμικό πλαίσιο.

Για τη μετάβαση των περιφερειακών καναλιών σε υψηλή ευκρίνεια (HD), σημείωσε ότι ικανοποιήθηκε πάγιο αίτημα του κλάδου, με το κράτος να καλύπτει το σχετικό κόστος για τα επόμενα τρία χρόνια, προκειμένου να διευκολυνθεί η τεχνολογική αναβάθμιση σε σήμα υψηλής ευκρίνειας.

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Αναφορικά με δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τη γρήγορη ανάδειξη κόμματος σε αξιωματική αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν ανταποκρίνεται στην κοινοβουλευτική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις εκλογές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djao3anqf6yx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην πορεία της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της τετραετίας της επιβλήθηκαν 30 νέοι φόροι ή αυξήθηκαν υφιστάμενοι, ενώ έκανε λόγο για αρνητικές επιδόσεις σε οικονομία, ανάπτυξη και δημόσιες πολιτικές. Επικαλέστηκε επίσης ζητήματα που, όπως είπε, αφορούν την πολιτική προστασία, την υγεία και την παιδεία, συγκρίνοντας την κυβερνητική επίδοση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις.

Για τα δημοσιονομικά και το αφήγημα περί υπερφορολόγησης, υποστήριξε ότι τα αυξημένα φορολογικά έσοδα δεν σχετίζονται με αύξηση συντελεστών αλλά με την ανάπτυξη, τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επεσήμανε ότι μέρος του δημοσιονομικού πλεονάσματος, εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών ορίων, επιστρέφεται στην κοινωνία μέσω φοροελαφρύνσεων και στοχευμένων μέτρων στήριξης.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο καταβολής 13ου μισθού, σημείωσε ότι υπάρχει θετική στάση αρχής απέναντι σε μέτρα στήριξης, ωστόσο το ζήτημα αφορά τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Εξήγησε ότι, με δεδομένο τον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, η κυβέρνηση προκρίνει τη διάχυση των πόρων σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες μέσω φοροελαφρύνσεων και αυξήσεων εισοδημάτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Τέλος, για το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Μαρινάκης το χαρακτήρισε ως μια συνεχή και δύσκολη πρόκληση για τα νοικοκυριά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει εύκολη ή άμεση λύση. Όπως είπε, η αντιμετώπισή της βασίζεται αφενός στην αύξηση των εισοδημάτων με μόνιμες παρεμβάσεις και αφετέρου σε αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις στην αγορά, ώστε να αποτρέπεται η αισχροκέρδεια.

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