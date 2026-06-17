ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηστίδης: Η υπερεργασία έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα για τη χώρα
Πολιτική
13:57 - 17 Ιουν 2026

Χρηστίδης: Η υπερεργασία έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα για τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την εικόνα μιας αγοράς εργασίας όπου η υπερεργασία και οι απλήρωτες υπερωρίες έχουν παγιωθεί ως καθημερινότητα περιγράφει ο τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, με αφορμή τη νέα έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Συγκεκριμένα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αγνοεί τα προβλήματα των εργαζομένων και ζητεί ενίσχυση των ελέγχων, των συλλογικών συμβάσεων και της προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Χρηστίδη:

«Η νέα έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο και αδιαμφισβήτητο τρόπο αυτό που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι στη χώρα μας. Η υπερεργασία έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα και οι απλήρωτες υπερωρίες εξακολουθούν να αποτελούν μια εκτεταμένη μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Περισσότεροι από ένας στους τρεις εργαζόμενους εργάζονται πέραν του κανονικού τους ωραρίου, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν αμείβεται για την πρόσθετη εργασία που προσφέρει. Την ίδια στιγμή, η υπερεργασία επιβαρύνει σοβαρά τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, υπονομεύοντας την ποιότητα ζωής τους.

Παρά τα δεδομένα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει να παρουσιάζει μια εξωραϊσμένη εικόνα της αγοράς εργασίας και να πανηγυρίζει για τους αριθμούς, αδιαφορώντας για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας. Η πραγματική πρόοδος, όμως, δεν μετριέται μόνο από τον αριθμό των θέσεων εργασίας, αλλά από το αν ο εργαζόμενος αμείβεται δίκαια, αν πληρώνεται για τις υπερωρίες του, αν προστατεύεται η υγεία του και αν μπορεί να έχει προσωπική και οικογενειακή ζωή.

Η έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αποκαλύπτει ότι πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς κρύβεται μια πραγματικότητα εντατικοποίησης της εργασίας, ανεπαρκών ελέγχων και συρρίκνωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερά υποστηρίξει την ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθολικής εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικής ενδυνάμωσης της Επιθεώρησης Εργασίας και αυστηρών ελέγχων για την τήρηση του ωραρίου και την πληρωμή των υπερωριών.

Για το ΠΑΣΟΚ, η αξιοπρέπεια στην εργασία, ο σεβασμός του χρόνου του εργαζομένου και η προστασία της υγείας του δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές κατασκευές και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Κάθε μέρα που περνά χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, η εργασιακή ανασφάλεια βαθαίνει και η απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική εικόνα και την πραγματική ζωή των πολιτών μεγαλώνει».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση
Ακίνητα

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση

Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος
Ανεμοδείκτης

Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πού κατέληξαν πάνω από €300 εκατ. δημόσιου χρήματος για τα ΕΛΤΑ;
Πολιτική

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πού κατέληξαν πάνω από €300 εκατ. δημόσιου χρήματος για τα ΕΛΤΑ;

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»
Πολιτική

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Μαρινάκης: Το «τζάμπα» είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων
Πολιτική

Μαρινάκης: Το «τζάμπα» είναι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 14:25

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ

Νομίσματα
17/06/2026 - 14:23

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:10

Τραμπ: Αν δεν μου αρέσει η συμφωνία με το Ιράν, θα ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς

Πολιτική
17/06/2026 - 13:57

Χρηστίδης: Η υπερεργασία έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα για τη χώρα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/06/2026 - 13:54

Bloomberg: Έκρηξη εκδόσεων ομολόγων στον αεροπορικό κλάδο – Το «ντεμπούτο» του ΔΑΑ

Ακίνητα
17/06/2026 - 13:47

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 13:41

Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος

Οικονομία
17/06/2026 - 13:40

ΤτΕ: Έλλειμμα 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο

Ναυτιλία
17/06/2026 - 13:35

Ελληνικά προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και αυθεντική εμπειρία επιβατών στο επίκεντρο της Celestyal

Οικονομία
17/06/2026 - 13:23

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Εργασιακά
17/06/2026 - 13:23

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

Οικονομία
17/06/2026 - 13:21

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
17/06/2026 - 13:18

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
17/06/2026 - 13:17

Μαρκόπουλος: Ενισχύσεις €560 εκατ. για συνταξιούχους – «Fake news» η αποτυχία του εξωδικαστικού

Οικονομία
17/06/2026 - 13:07

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/06/2026 - 13:07

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

Πολιτική
17/06/2026 - 12:56

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:51

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Οικονομία
17/06/2026 - 12:43

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

Οικονομία
17/06/2026 - 12:33

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:25

Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία: Έως και 140,6% άνοδος στις εισπράξεις

Πολιτική
17/06/2026 - 12:23

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πού κατέληξαν πάνω από €300 εκατ. δημόσιου χρήματος για τα ΕΛΤΑ;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 12:23

Allwyn: Απογειώνει την εμπειρία του Release Athens Festival – Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις* για Moby και Megadeth στο allwyn.gr

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 12:19

ΕΛΤΟΝ: «Πράσινο φως» για διανομή μερίσματος €0,065 ανά μετοχή

Ναυτιλία
17/06/2026 - 12:16

Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 12:13

Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/06/2026 - 12:04

Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Λανθασμένη η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα ορυκτά καύσιμα

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 12:01

IEA: Έρχεται πετρελαϊκή πλημμυρίδα το 2027 – Κίνδυνος υπερπροσφοράς μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Πολιτική
17/06/2026 - 11:59

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ