Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος

Μέχρι πρότινος, το κυρίαρχο πολιτικό σενάριο (στο παρασκήνιο) ήταν «πόλεμος στο Ιράν = αβεβαιότητα-ακρίβεια-λαϊκή δυσαρέσκεια => εκλογές και μάλιστα γρήγορα».

Τι γίνεται όμως τώρα που, αν ισχύσουν όσα λέει ο Τραμπ, ο πόλεμος θα τελειώσει, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν και πιθανώς θα ακολουθήσει μία ομαλοποίηση στην αγορά ενέργειας και, λογικά, ένας εξορθολογισμός τιμών και, πιθανώς, μία ανάσχεση του πληθωριστικού ντόμινο;

Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει σε κάθε δημόσια εμφάνιση και ομιλία του ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αυτό ακυρώνει τα προηγούμενα, έστω παρασκηνιακά εκλογικά σενάρια, όμως την ίδια στιγμή βάζει την κυβέρνηση σε μία δοκιμασία, στην τελική ευθεία προς τις κάλπες: στο διάστημα που απομένει και εφόσον οι εστίες έντασης εκλείψουν, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα πρέπει να φανεί και στην τσέπη. Ειδάλλως, θα φανερωθούν άλλα, όχι και τόσο ευχάριστα στοιχεία…