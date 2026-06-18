Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη:
«Ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν κάτι παραπάνω από ένας ραδιοφωνικός παραγωγός.
Από όπου πέρασε, άφησε το αποτύπωμα του, ισχυρό, βαθύ, επίμονο όπως ήταν η φωνή του. Κράτησε σε όλους μας παρέα με τις μουσικές του, με τις απόψεις του, με την οξυδέρκεια του.
Καλό του ταξίδι».
Ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν κάτι παραπάνω από ένας ραδιοφωνικός παραγωγός.— Παύλος Χρηστίδης (@christidisp) June 18, 2026
Από όπου πέρασε, άφησε το αποτύπωμα του, ισχυρό, βαθύ, επίμονο όπως ήταν η φωνή του.
Κράτησε σε όλους μας παρέα με τις μουσικές του, με τις απόψεις του, με την οξυδέρκεια του.
Καλό του ταξίδι.