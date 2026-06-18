Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης προχώρησε νωρίτερα σήμερα (18/6) σε συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του δημοσιογράφου Ανδρέα Μαζαράκη.

Σύμφωνα με τον κ. Χρηστίδη:

«Ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν κάτι παραπάνω από ένας ραδιοφωνικός παραγωγός.

Από όπου πέρασε, άφησε το αποτύπωμα του, ισχυρό, βαθύ, επίμονο όπως ήταν η φωνή του. Κράτησε σε όλους μας παρέα με τις μουσικές του, με τις απόψεις του, με την οξυδέρκεια του.

Καλό του ταξίδι».