Καλαφάτης: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα ατμομηχανή της εθνικής μας ανταγωνιστικότητας

Στη νέα ψηφιακή και αναπτυξιακή πραγματικότητα της χώρας καθώς και στον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για το ελληνικό επιχειρείν, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο «Business Transformation Stories v.5».

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μικρό Χρηματιστήριο, συνδιοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Επιτροπή Εκπαίδευση-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα) και την Εθνική Τράπεζα (NBG Business Seeds), με κεντρικό άξονα τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με τη Βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο ζωντανής συζήτησης με την Πρόεδρο της Επιτροπής, κα Λίτσα Παναγιωτοπούλου, ο κ. Καλαφάτης έδωσε το καθαρό πολιτικό και θεσμικό στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον «αλλάξει πίστα» στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη.

«Η καινοτομία να γίνει οριζόντια κουλτούρα»

“Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς ένα trend πληροφορικής· είναι ο βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης. “Στόχος μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η καινοτομία να πάψει να είναι προνόμιο των λίγων και να μετεξελιχθεί σε οριζόντια κουλτούρα για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, συνδέοντας άμεσα την έρευνα των εργαστηρίων μας με την παραγωγική διαδικασία”.

Αναφερόμενος στη φιλοσοφία του συνεδρίου για τη σύγκλιση νεοφυών και μεγάλων επιχειρήσεων, ο Υφυπουργός επεσήμανε ότι: «Οι startups εισφέρουν την ανατρεπτική ιδέα και την ευελιξία, ενώ οι μεγάλοι εταιρικοί όμιλοι προσφέρουν την κλίμακα και την πρόσβαση στην αγορά. Ο ρόλος του κράτους είναι να λειτουργεί ως "enabler" -ως διευκολυντής αυτής της πολύτιμης συνέργειας, μειώνοντας το επενδυτικό ρίσκο (de-risking)”.

Ο κ. Καλαφάτης έκανε ιδιαίτερη μνεία στα απτά εργαλεία υποστήριξης του οικοσυστήματος, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία βάζει πλέον έμπρακτα "skin in the game":

Μέσω των σχημάτων co-investment της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), που ενισχύουν την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Μέσω των σταθερών φορολογικών κινήτρων του άρθρου 22Α για τις υπερεκπτώσεις δαπανών R&D, που μεταφράζονται σε νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Παράλληλα, συνεχάρη την Εθνική Τράπεζα και το πρόγραμμα NBG Business Seeds για τη διαχρονική προσφορά τους ως θεσμικού επιταχυντή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Ψηφιακή Κυριαρχία και Υποδομές Παγκόσμιας Κλάσης

Αναλύοντας το τρίπτυχο «Connect, Protect, Innovate», ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι η καινοτομία προϋποθέτει απόλυτη ασφάλεια στις ψηφιακές υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα μεγάλα εθνικά ορόσημα: στον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλο», στα AI Factories και τη στρατηγική του Greek AI Accelerator. “Με αυτές τις κορυφαίες υποδομές διασφαλίζουμε την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας, καθώς τα δεδομένα μας τυγχάνουν επεξεργασίας εδώ, παράγοντας εγχώρια προστιθέμενη αξία”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Θεσσαλονίκη ως Διεθνές Hub Καινοτομίας και Παιδείας

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Καλαφάτης, εστίασε στο δυναμικό παράδειγμα της Βόρειας Ελλάδας η οποία προσφέρει πλέον ένα ασυναγώνιστο τρίπτυχο: εξαιρετικό εγχώριο ταλέντο, ανταγωνιστικό λειτουργικό κόστος και άμεση γεωγραφική πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή. Όπως υπογράμμισε, η πόλη μετατρέπεται σε περιφερειακή μητρόπολη τεχνολογίας μέσα από: Το τεχνολογικό πάρκο ThessINTEC (τη ναυαρχίδα της εφαρμοσμένης έρευνας), το νέο κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης «AI Nucleus» του ΕΚΕΤΑ και την εμπιστοσύνη παγκόσμιων κολοσσών (Chubb, Pfizer, Deloitte, Accenture) που δημιουργούν συνθήκες για πραγματικό Brain Gain.

“Στη διαδρομή προς το ορόσημο του 2030, επιλέγουμε την Ελλάδα που τολμά και πρωτοπορεί. Η στενή συνεργασία της Πολιτείας με την υγιή επιχειρηματικότητα και φορείς με το κύρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου αποτελεί την καλύτερη εγγύηση ότι το αύριο της πατρίδας μας θα είναι ψηφιακό, ασφαλές και συμπεριληπτικό για όλους”, κατέληξε o Υφυπουργός Ανάπτυξης.