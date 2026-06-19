ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Χρηματοδοτεί με 13 δισ. εγχώριες και ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις
Ειδήσεις
14:25 - 19 Ιουν 2026

Γαλλία: Χρηματοδοτεί με 13 δισ. εγχώριες και ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γαλλία προχωρά στη διάθεση 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόσθετη χρηματοδότηση από θεσμικούς επενδυτές, στο πλαίσιο της τρίτης φάσης της πρωτοβουλίας Tibi, η οποία στοχεύει στη στήριξη γαλλικών και ευρωπαϊκών τεχνολογικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών την Παρασκευή (19/6).      

Πιο συγκεκριμένα, η νέα φάση του προγράμματος προβλέπει την αύξηση του συνολικού ποσού στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του 2030, ανεβάζοντας τη συνολική κινητοποίηση κεφαλαίων από το 2020 σε περίπου 31 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο περιθώριο του συνεδρίου VivaTech στο Παρίσι.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι περίπου το 50% των επενδύσεων της νέας φάσης θα κατευθυνθεί σε εταιρείες του τομέα deeptech.

Στη νέα αυτή φάση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η αμοιβαία ασφαλιστική εταιρεία Carac, η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF, ο οργανισμός δημόσιων μεταφορών του Παρισιού RATP, οι αμυντικοί όμιλοι Naval Group και MBDA, καθώς και ο δορυφορικός φορέας Eutelsat.

Η γαλλική κυβέρνηση τονίζει ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση των αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPO) γαλλικών εταιρειών και στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους, με ταυτόχρονη διατήρηση της επιχειρηματικής τους βάσης στη Γαλλία και την Ευρώπη.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η νέα φάση της πρωτοβουλίας δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση, με στόχο τη δημιουργία πανευρωπαϊκών επενδυτικών σχημάτων που θα μπορούν να χρηματοδοτούν τεχνολογικές εταιρείες σε μεγαλύτερους γύρους χρηματοδότησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΥΠΑ: Μείωση 10,8% και ιστορικό χαμηλό τον Μάιο στους εγγεγραμμένους ανέργους
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Μείωση 10,8% και ιστορικό χαμηλό τον Μάιο στους εγγεγραμμένους ανέργους

Αμφισβητείται ξανά ο Στάρμερ: Έτοιμος για εσωκομματική μάχη με τον Άντι Μπέρναμ
Ειδήσεις

Αμφισβητείται ξανά ο Στάρμερ: Έτοιμος για εσωκομματική μάχη με τον Άντι Μπέρναμ

Ημερίδα του ΣΕΠΕ για την «Ελλάδα της Νέας Ψηφιακής Εποχής», στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Beyond 2026
Τεχνολογία

Ημερίδα του ΣΕΠΕ για την «Ελλάδα της Νέας Ψηφιακής Εποχής», στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Beyond 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά
Ναυτιλία

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του
Ειδήσεις

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά
Ειδήσεις

Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους
Ειδήσεις

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:33

Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:11

Μπρατάκος από τη BEYOND 2026: Μετατρέπουμε την καινοτομία σε επιχειρηματική δραστηριότητα και εξαγωγική δυναμική

Νομίσματα
19/06/2026 - 15:11

Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 15:04

Πόσο «παίζει» ο Βενιζέλος για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
19/06/2026 - 15:00

Καλαφάτης: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα ατμομηχανή της εθνικής μας ανταγωνιστικότητας

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19/06/2026 - 14:41

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

Ειδήσεις
19/06/2026 - 14:25

Γαλλία: Χρηματοδοτεί με 13 δισ. εγχώριες και ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις

Εργασιακά
19/06/2026 - 14:18

ΔΥΠΑ: Μείωση 10,8% και ιστορικό χαμηλό τον Μάιο στους εγγεγραμμένους ανέργους

Ειδήσεις
19/06/2026 - 14:16

Αμφισβητείται ξανά ο Στάρμερ: Έτοιμος για εσωκομματική μάχη με τον Άντι Μπέρναμ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 14:10

Ημερίδα του ΣΕΠΕ για την «Ελλάδα της Νέας Ψηφιακής Εποχής», στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Beyond 2026

Πολιτική
19/06/2026 - 14:05

Μαρινάκης: Σύντομα θα φανεί στην αντλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/06/2026 - 13:51

ΤτΕ: Μειωμένα κατά €118 εκατ. τα «κόκκινα» δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:50

Οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ θέτουν υπό πίεση τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - 18 νεκροί στον Λίβανο

Ναυτιλία
19/06/2026 - 13:49

Αποκλιμάκωση στο Ορμούζ, αλλά η ναυτιλία παραμένει σε επιφυλακή - Υπάρχει κίνδυνος από νάρκες

Αναλύσεις
19/06/2026 - 13:41

Optima bank: Μέρισμα €0,2185 ανά μετοχή - Στις 30 Ιουνίου η έναρξη καταβολής

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19/06/2026 - 13:40

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά στις «ράγες» από το Σάββατο (20/6) – Τι ισχύει για τις κάρτες

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 13:34

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 13:31

Real Consulting: Αλλαγές συμμετοχών μέσω πακέτων αξίας €20 εκατ.

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:15

Πεντάγωνο: Ζητά από το Κογκρέσο επιπλέον 80 δισ. για χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 13:09

Υπ. Μετανάστευσης: Χρηματοδότηση €6 εκατ. στον δήμο Λέρου για έργα υποδομής

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 13:03

Η αξιοσημείωτη παρουσία του Βουλγαράκη μπορεί να σημαίνει επιστροφή του;

Οικονομία
19/06/2026 - 13:01

ΟΔΔΗΧ: Την Τετάρτη (24/6) θα διενεργηθεί δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 12:58

Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και τσουχτερά πρόστιμα

Αναλύσεις
19/06/2026 - 12:56

BofA για Metlen: Τιμή στόχος τα 52 ευρώ με... καταλύτη το γάλλιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19/06/2026 - 12:51

Ο «Μεσικός» Στέφανος Καπίνο στο Allwyn Game Time

Υγεία
19/06/2026 - 12:49

Ο ΣΦΕΕ στη BEYOND 2026 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Innovation Meets Industry»

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 12:46

Η θεωρία του Γερουλάνου για την… χαμένη Ατλαντίδα του ΠΑΣΟΚ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
19/06/2026 - 12:42

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Πολιτική
19/06/2026 - 12:34

Χρηστίδης: Πάνω από €300 εκατ. χαμένα στα ΕΛΤΑ από την ανικανότητα της ΝΔ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 12:33

OQ Technology Hellas: Επιτυχής Εκπομπή Μηνυμάτων Έκτακτης Ανάγκης σε κινητά μέσω δορυφόρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ