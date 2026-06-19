Γαλλία: Χρηματοδοτεί με 13 δισ. εγχώριες και ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις

Η Γαλλία προχωρά στη διάθεση 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόσθετη χρηματοδότηση από θεσμικούς επενδυτές, στο πλαίσιο της τρίτης φάσης της πρωτοβουλίας Tibi, η οποία στοχεύει στη στήριξη γαλλικών και ευρωπαϊκών τεχνολογικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών την Παρασκευή (19/6).

Πιο συγκεκριμένα, η νέα φάση του προγράμματος προβλέπει την αύξηση του συνολικού ποσού στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του 2030, ανεβάζοντας τη συνολική κινητοποίηση κεφαλαίων από το 2020 σε περίπου 31 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο περιθώριο του συνεδρίου VivaTech στο Παρίσι.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι περίπου το 50% των επενδύσεων της νέας φάσης θα κατευθυνθεί σε εταιρείες του τομέα deeptech.

Στη νέα αυτή φάση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η αμοιβαία ασφαλιστική εταιρεία Carac, η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF, ο οργανισμός δημόσιων μεταφορών του Παρισιού RATP, οι αμυντικοί όμιλοι Naval Group και MBDA, καθώς και ο δορυφορικός φορέας Eutelsat.

Η γαλλική κυβέρνηση τονίζει ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση των αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPO) γαλλικών εταιρειών και στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους, με ταυτόχρονη διατήρηση της επιχειρηματικής τους βάσης στη Γαλλία και την Ευρώπη.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η νέα φάση της πρωτοβουλίας δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση, με στόχο τη δημιουργία πανευρωπαϊκών επενδυτικών σχημάτων που θα μπορούν να χρηματοδοτούν τεχνολογικές εταιρείες σε μεγαλύτερους γύρους χρηματοδότησης.