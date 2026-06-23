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Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου
Πολιτική
14:07 - 23 Ιουν 2026

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Reporter.gr Newsroom
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Στη Βουλή διαβιβάστηκε από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Ιωάννη Μπούγα, το αίτημα για την άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2019, και νυν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της έρευνας που σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, η οποία συνδέεται με την υπόθεση Qatargate.  

Σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου έχει εκδοθεί ένταλμα από τις βελγικές δικαστικές αρχές, οι οποίες του αποδίδουν τρεις αξιόποινες πράξεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί με βάση το βελγικό δίκαιο, τα αδικήματα αφορούν:

  • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
  • Δημόσια διαφθορά
  • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Αντίστοιχα, με βάση την ελληνική νομοθεσία, οι πράξεις αυτές αντιστοιχούν στα εξής αδικήματα:

  • Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
  • Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση
  • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση
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