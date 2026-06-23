Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου έχει εκδοθεί ένταλμα από τις βελγικές δικαστικές αρχές, οι οποίες του αποδίδουν τρεις αξιόποινες πράξεις.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί με βάση το βελγικό δίκαιο, τα αδικήματα αφορούν:
- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- Δημόσια διαφθορά
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Αντίστοιχα, με βάση την ελληνική νομοθεσία, οι πράξεις αυτές αντιστοιχούν στα εξής αδικήματα:
- Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
- Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση