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Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες
Ειδήσεις
17:30 - 23 Ιουν 2026

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Reporter.gr Newsroom
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Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε σήμερα (23/6) ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών, εντείνοντας τις πιέσεις σε κρίσιμους τομείς.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο Γκουτέρες χαρακτήρισε τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή ως «το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ», επισημαίνοντας ότι για πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στην ενέργεια.

Όπως ανέφερε, η εκτόξευση του κόστους επηρεάζει παράλληλα το δημόσιο χρέος, την επισιτιστική ασφάλεια και τις αναπτυξιακές προοπτικές, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο οικονομικό βάρος.

Να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν εντατικές διαπραγματεύσεις με στόχο την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι μια ενδεχόμενη διπλωματική συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει την αναγκαία αποκλιμάκωση και να περιορίσει μέρος των πιέσεων που έχουν δημιουργηθεί. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης ενδέχεται να παραμείνουν αισθητές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά την επίτευξη μιας πολιτικής λύσης.

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