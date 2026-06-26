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Νέο διαδικτυακό τζαρτζάρισμα Άδωνι-Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ: «Μουρμού» και «δεν τελειώσαμε»
Πολιτική
15:11 - 26 Ιουν 2026

Νέο διαδικτυακό τζαρτζάρισμα Άδωνι-Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ: «Μουρμού» και «δεν τελειώσαμε»

Reporter.gr Newsroom
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Η δικαστική αυλαία στην τελευταία εκκρεμή υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ μπορεί να έπεσε, όμως η πολιτική και προσωπική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη αποδεικνύεται... αθάνατη. Οι δύο πολιτικοί, που εδώ και σχεδόν μία δεκαετία ανταλλάσσουν κατηγορίες με αφορμή την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, επέστρεψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με νέους σκληρούς χαρακτηρισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταξύ τους σύγκρουση μάλλον δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε μετά τις δικαστικές αποφάσεις.

Αφορμή στάθηκε η αμετάκλητη αθώωση του Σταμάτη Πουλή στην τελευταία υπόθεση που εκκρεμούσε για το ΚΕΕΛΠΝΟ, εξέλιξη την οποία ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε πλήρη δικαίωση των ίδιων και των συνεργατών του.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε:

«Ψάχνω να δω εάν ο λαλίστατος @pavpol2222 έκανε το παραμικρό σχόλιο για την οριστική και αμετάκλητη δικαίωση του @stamatispoulis για τις απέραντες συκοφαντίες που του είχε απευθύνει ο Πολάκης για το ΚΕΕΛΠΝΟ, μετά και την ομόφωνη αθώωση του χθες, στην τελευταία Δίκη που είχε απομείνει. Ούτε λέξη! Κιχ! "Μουρμού" που λέει και ο ίδιος.

Ψάχνω να δω εάν ένας οποιοσδήποτε Αριστερός "της ανθρωπιάς και των δικαιωμάτων" έχει πει μία οποιαδήποτε συγγνώμη. Και όμως ένα νεαρό ζευγάρι, ο Σταμάτης και η Ανδρονίκη, μάλιστα ο ένας Πρόεδρος τότε του Συλλόγου Εργαζομένων, απολύθηκαν από την δουλειά τους βάσει αυτών των συκοφαντιών. Διασύρθηκαν, μπήκαν οι εισαγγελείς στο σπίτι τους, είδαν το όνομά τους πρωτοσέλιδο, άκουγαν επί χρόνια να τους κατηγορούν στην Βουλή.

Έστησαν βάσει αυτών για μένα ολόκληρη Εξεταστική στην Βουλή για την Υγεία, προσπάθησαν να μου ασκήσουν και εμένα δίωξη, διέσυραν τους πιο στενούς μου συνεργάτες, εκβίασαν….και τελικά; Άπαντες αμετάκλητα ΑΘΩΟΙ και μετά;…. "Μουρμού"….

Αυτό είναι το πραγματικό ήθος της Αριστεράς. Η δήθεν ευαισθησία τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξαντλείται στο εάν μας συμφέρει και στο εάν είναι δικός μας ή αντίπαλός μας. Υποκριτές! "Μουρμού"….

Παύλο τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε να ξέρεις….»

Η απάντηση του Παύλου Πολάκη δεν άργησε να έρθει και κινήθηκε στο γνώριμο, υψηλών τόνων ύφος που χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον υπουργό Υγείας.

Ο πρώην Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε ευθέως τη δικαστική κρίση, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν αλλάζει την άποψή του για την υπόθεση και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Βρέθηκαν δικαστές που αθώωσαν τη συμμορία του ΚΕΕΛΠΝΟ, παρά την πρόταση του Εισαγγελέα για καταδίκη με κακούργημα, με τον ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ πως ναι μεν οι προσλήψεις μετακλητών του Άδωνη ήταν παράνομες αλλά "η υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων δεν συνιστά αδικοπραξία"!!!!!!!!!

Προκαλεί το αφεντικό τους ο Άδωνης (φωτο 1-2) και του απάντησα σήμερα (φωτο 3), γιατί χθες είχαμε άλλα!!

ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ…

ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ!!!

Γιατί ξέρω και τι κάνατε και τι φάγατε!!»

Με τις δικαστικές διαδικασίες να έχουν πλέον ολοκληρωθεί, η υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ φαίνεται πως θα συνεχίσει να ζει –τουλάχιστον πολιτικά– μέσα από το ατέρμονο διαδικτυακό μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στους δύο πολιτικούς, οι οποίοι για ακόμη μία φορά απέδειξαν ότι η μεταξύ τους κόντρα δύσκολα θα περάσει στο αρχείο.

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