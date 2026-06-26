Η ΕΕ «αδειάζει» την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την COP31

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε ανοιχτά την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της φετινής Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), ανεβάζοντας το διπλωματικό θερμόμετρο λίγους μήνες πριν από την κορυφαία παγκόσμια σύνοδο για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με το Reuters, το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση των υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ την Πέμπτη, όπου η Κύπρος κατήγγειλε ότι δεν προσκλήθηκε από την Τουρκία σε δύο προπαρασκευαστικές συναντήσεις της COP31, που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη και το Τόκιο.

Η Άγκυρα απάντησε ότι η Λευκωσία έχει προσκληθεί σε όλες τις επίσημες διαδικασίες που συντονίζονται από τον ΟΗΕ, όπως οι συναντήσεις στη Βόννη και την Αγία Πετρούπολη, αλλά όχι σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η ίδια η Τουρκία σε εθνικό επίπεδο, όπως η πρωτοβουλία «Zero Waste» στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, τουρκική διπλωματική πηγή υποστήριξε ότι δεν έχουν ακόμη αποσταλεί προσκλήσεις για τη Σύνοδο των Ηγετών της COP31, σημειώνοντας ότι η επίσημη διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει.

Ωστόσο, η απάντηση αυτή δεν έπεισε τις Βρυξέλλες. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν πως η στάση της Τουρκίας είναι απαράδεκτη.

«Υπάρχει πλήρης αλληλεγγύη προς την Κύπρο. Και οι 27 χώρες-μέλη πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι μια Ένωση 27 κρατών, τελεία», τόνισε, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη μεταφέρει τη θέση της ΕΕ τόσο στον ΟΗΕ όσο και στην αντιπροσωπεία της Τουρκίας στις Βρυξέλλες.

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και παραμένει η μοναδική χώρα που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα, γεγονός που εξακολουθεί να επηρεάζει τις σχέσεις των δύο πλευρών και σε διεθνή φόρα.

Αν και η Άγκυρα δεν μπορεί να αποκλείσει την Κύπρο από τις επίσημες διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ, ως χώρα που φιλοξενεί την COP31 έχει την ευθύνη της διοργάνωσης σειράς παράλληλων εκδηλώσεων και της Συνόδου των Ηγετών, προκαλώντας ανησυχία στη Λευκωσία ότι ενδέχεται να υπάρξει νέος αποκλεισμός.

Το ενδεχόμενο αυτό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις εντός της ΕΕ. Ο υφυπουργός Κλίματος της Πολωνίας, Κριστόφ Μπολέστα, δήλωσε ότι εάν η Κύπρος αντιμετωπιστεί άδικα, ορισμένα κράτη-μέλη θα μπορούσαν ακόμη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην παραστούν στη σύνοδο ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός υπουργός Κλίματος Ντάρα Ο'Μπράιεν εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος, εκφράζοντας πλήρη στήριξη προς την Κύπρο, αλλά υπογραμμίζοντας ότι η κρίση μπορεί να επιλυθεί μέσω διαλόγου, χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση.