ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΕΕ «αδειάζει» την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την COP31
Ειδήσεις
14:53 - 26 Ιουν 2026

Η ΕΕ «αδειάζει» την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την COP31

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε ανοιχτά την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της φετινής Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), ανεβάζοντας το διπλωματικό θερμόμετρο λίγους μήνες πριν από την κορυφαία παγκόσμια σύνοδο για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με το Reuters, το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση των υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ την Πέμπτη, όπου η Κύπρος κατήγγειλε ότι δεν προσκλήθηκε από την Τουρκία σε δύο προπαρασκευαστικές συναντήσεις της COP31, που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη και το Τόκιο.

Η Άγκυρα απάντησε ότι η Λευκωσία έχει προσκληθεί σε όλες τις επίσημες διαδικασίες που συντονίζονται από τον ΟΗΕ, όπως οι συναντήσεις στη Βόννη και την Αγία Πετρούπολη, αλλά όχι σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η ίδια η Τουρκία σε εθνικό επίπεδο, όπως η πρωτοβουλία «Zero Waste» στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, τουρκική διπλωματική πηγή υποστήριξε ότι δεν έχουν ακόμη αποσταλεί προσκλήσεις για τη Σύνοδο των Ηγετών της COP31, σημειώνοντας ότι η επίσημη διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει.

Ωστόσο, η απάντηση αυτή δεν έπεισε τις Βρυξέλλες. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν πως η στάση της Τουρκίας είναι απαράδεκτη.

«Υπάρχει πλήρης αλληλεγγύη προς την Κύπρο. Και οι 27 χώρες-μέλη πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι μια Ένωση 27 κρατών, τελεία», τόνισε, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη μεταφέρει τη θέση της ΕΕ τόσο στον ΟΗΕ όσο και στην αντιπροσωπεία της Τουρκίας στις Βρυξέλλες.

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και παραμένει η μοναδική χώρα που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα, γεγονός που εξακολουθεί να επηρεάζει τις σχέσεις των δύο πλευρών και σε διεθνή φόρα.

Αν και η Άγκυρα δεν μπορεί να αποκλείσει την Κύπρο από τις επίσημες διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ, ως χώρα που φιλοξενεί την COP31 έχει την ευθύνη της διοργάνωσης σειράς παράλληλων εκδηλώσεων και της Συνόδου των Ηγετών, προκαλώντας ανησυχία στη Λευκωσία ότι ενδέχεται να υπάρξει νέος αποκλεισμός.

Το ενδεχόμενο αυτό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις εντός της ΕΕ. Ο υφυπουργός Κλίματος της Πολωνίας, Κριστόφ Μπολέστα, δήλωσε ότι εάν η Κύπρος αντιμετωπιστεί άδικα, ορισμένα κράτη-μέλη θα μπορούσαν ακόμη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην παραστούν στη σύνοδο ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός υπουργός Κλίματος Ντάρα Ο'Μπράιεν εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος, εκφράζοντας πλήρη στήριξη προς την Κύπρο, αλλά υπογραμμίζοντας ότι η κρίση μπορεί να επιλυθεί μέσω διαλόγου, χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ
Ειδήσεις

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ

Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση 20 σχολείων
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση 20 σχολείων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»
Πολιτική

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»

Έρευνα ΕΚΤ: Σημαντική πτώση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη
Ειδήσεις

Έρευνα ΕΚΤ: Σημαντική πτώση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Πολιτική

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 15:35

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Σάββατο 27/6

Φορολογία
26/06/2026 - 15:27

ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου που μετέφερε 12.300 λίτρα λαθραίων καυσίμων

Οικονομία
26/06/2026 - 15:27

Eurobank: Η ακρίβεια βάζει «φρένο» στην κατανάλωση – Οι εξαγωγές κρατούν όρθια την ανάπτυξη

Πολιτική
26/06/2026 - 15:15

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»

Πολιτική
26/06/2026 - 15:11

Νέο διαδικτυακό τζαρτζάρισμα Άδωνι-Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ: «Μουρμού» και «δεν τελειώσαμε»

Ειδήσεις
26/06/2026 - 15:10

ΔΙΜΕΑ: Κατασχέσεις 15000 απομιμητικών προϊόντων στη Χαλκιδική

Πολιτική
26/06/2026 - 15:07

Η συνέντευξη Τσίπρα τρόμαξε και τον υπόλοιπο ΣΥΡIZA – «Πυρά» Γιαννούλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 14:53

Η ΕΕ «αδειάζει» την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την COP31

Ειδήσεις
26/06/2026 - 14:51

Ελληνικός στρατός: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 14:31

Δήμος Αθηναίων: «Πράσινο φως» για την ενεργειακή αναβάθμιση 20 σχολείων

Ειδήσεις
26/06/2026 - 14:24

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 14:15

ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας στο λιμάνι της Ραφήνας

Ναυτιλία
26/06/2026 - 14:09

Στενά του Ορμούζ: Επιστρέφουν τα πλοία, αλλά η ανησυχία παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/06/2026 - 13:57

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Τεχνικό και σύνθετο ζήτημα η αποθήκευση ενέργειας - Ατυχές να «αξιοποιείται» στην πολιτική αντιπαράθεση

Πολιτική
26/06/2026 - 13:52

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:51

Έρευνα ΕΚΤ: Σημαντική πτώση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 13:43

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»

Εμπορεύματα
26/06/2026 - 13:41

Πετρέλαιο: Πτώση 3% με φόντο την αποκλιμάκωση στο Ορμούζ - Κοντά στο 10% οι εβδομαδιαίες απώλειες

Πολιτική
26/06/2026 - 13:21

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 13:19

Alpha Bank για Γενική Συνέλευση 2026: Από την ανασυγκρότηση στη νέα εποχή ανάπτυξης

Πολιτική
26/06/2026 - 13:07

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:01

«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ

Πολιτική
26/06/2026 - 12:58

Νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη – Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος

Ανεμοδείκτης
26/06/2026 - 12:53

Εξευτελισμός των θεατών στην υπερειδική του Ακρόπολις στο Ελληνικό

Πολιτική
26/06/2026 - 12:49

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

Ειδήσεις
26/06/2026 - 12:39

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:37

Volkswagen: Απίστευτο σχέδιο αναδιάρθρωσης – Μέχρι 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:30

Καφούνης: Το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,5% στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το Δ' τρίμηνο του 2025

Πολιτική
26/06/2026 - 12:21

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ